 Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Департаменте коммуникации полиции Киева.

Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть столичной полиции около 13:00. По вызову выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Шевченковского и Главного управлений киевской полиции.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.

В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.

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