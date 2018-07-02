EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  5665  22
Все про:Киев (16103) конвертцентр (304) ограбление (1129) разбой (199)

 Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве. ФОТОрепортаж

В понедельник, 2 июля, в Шевченковском районе столицы двое неизвестных с оружием ограбили администрацию рынка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Департаменте коммуникации полиции Киева.

Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть столичной полиции около 13:00. По вызову выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Шевченковского и Главного управлений киевской полиции.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.

В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате спецоперации на Киевщине задержали преступную группу, которая ограбила магазин и взяла в заложники женщину, - Нацполиция. ФОТО

Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 01
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 02
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 03
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 04
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 05
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 06
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 07
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 08
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 09
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 10
Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые требовали у львовянина 20 тысяч долларов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3074360
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опришки і Кармелюк з народом ділились, може і ці до лику Дєточкіна будуть зараховані, не збідніють же Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве - Цензор.НЕТ 9956
 показать весь комментарий
 
 
преступность таки идёт на спад..100%..
 показать весь комментарий
 
 
Не помешало бы в первую очередь проверить алиби у полковника полиции Иллюшки Кивы и его окружения. Фиг его знаешь, на какие подвиги этих экземпляров пробивает после кокса и с наградными пишталетами в трусах.
 показать весь комментарий
 
 
Дегтярівська це колишня вул. Пархоменко, а найближчий ринок Лукьянівський.
 показать весь комментарий
 
 
...на котором не самые низкие в городе цены.
 показать весь комментарий
 
 
Завжди він був дорогим, хоч дешевшим за Бесарабку.
 показать весь комментарий
 
 
Грабить награбленное это не есть плохо .... Двоє невідомих у масках зі стріляниною пограбували адміністрацію ринку в Києві - Цензор.НЕТ 6271
 показать весь комментарий
 
см. первый коммент.
Но, имхо, вор мелкий пошел, для себя или своего боса старается.
 показать весь комментарий
 
осталось написать, что преступность опять снизилась))))))))
 показать весь комментарий
 
 
сегодня новостную ленту для цензора формирует костя стогний. Остальной мир провалился в тар-тарары вместе с войной на востоке страны.
 показать весь комментарий
 
 
Это уже какая- то дикая Чикага а не Киев ! То взрывают,то режут,то грабят- и куда доблестные петухи Авакова смотрят ???
 показать весь комментарий
 
 
З 2014 року кількість рейдерських захоплень щороку зростає. Найбільша кількість відбулася у 2017 році - 414. Найменшу кількість рейдерських атак було зареєстровано у 2014 році - усього 234 справи - epravda.com.ua/news/2018/07/2/638303/ Реформи б'ють ключом.
 показать весь комментарий
 
по тельавизору сейчас только эту стрельбу по ногам назвали ограблением конвертационного центра хоть одинаково брешите
 показать весь комментарий
 
 
На других форумах народ ржёт, что это спёрли ментовскую "долю" - поэтому и не решили КАК это подать: ведь вроде как и "ограбление". а вроде как и "невдобно получилося"..вот и мнутся с ноги на ногу "ШО говорить?!" Двоє невідомих у масках зі стріляниною пограбували адміністрацію ринку в Києві - Цензор.НЕТ 4590 Двоє невідомих у масках зі стріляниною пограбували адміністрацію ринку в Києві - Цензор.НЕТ 5947
 показать весь комментарий
 
налоговая полиция дело открыла,интересно
 показать весь комментарий
 
Откроют, не волновайся. Сумку денег из под носа увели. )
 показать весь комментарий
 
Твою мать, мусорскую кормушку обнесли!!!!! Сейчас орлики авакяна -мудакяна копытами будут землю рыть и к вечеру найдут какого нибудь бомжа как организатора и ограбления банка так и заговорщиков от кацапстана, и не удивлюсь что по этому поводу выступит антошка-колесо!!!!!
 показать весь комментарий
 
И непросто "кормушку", а фактически "прачечную". Шкандаль..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх