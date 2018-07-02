 Двое неизвестных в масках со стрельбой ограбили администрацию рынка в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Департаменте коммуникации полиции Киева.
Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть столичной полиции около 13:00. По вызову выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Шевченковского и Главного управлений киевской полиции.
Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.
В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.
Но, имхо, вор мелкий пошел, для себя или своего боса старается.