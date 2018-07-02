 Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно постановлению Верховного суда от 21 июня 2018 года, размещенному в Едином реестре судебных решений, 25 мая 2016 года представитель истца обратился в управление ПФ Украины с заявлением, в котором просил возобновить выплату пенсии Н.Азарову с апреля 2015 года и осуществлять эту выплату по почте.

Ранее в феврале 2015 года ПФ письмом проинформировал Генеральную прокуратуру Украины о том, что Н.Азаров с 6 февраля 2008 года получает пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины "О статусе народного депутата Украины" в размере 17 тыс. 252 грн. Выплата пенсии осуществляется путем зачисления на его счет в "Ощадбанке", однако, согласно письму ПФ, выплата пенсии Н.Азарову не производится.

Печерский районный суд Киева 24 февраля 2016 года наложил арест на денежные средства в размере 199 тыс. 576 грн на одном банковском счете и в сумме 2 млн 373 тыс. 042 грн на другом банковском счете в "Ощадбанке" на имя Н.Азарова и запретил расходные операции.

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Киевский апелляционный административный суд 28 сентября 2016 года обязал управление ПФ рассмотреть заявление представителя Н.Азарова о возобновлении выплаты пенсии. А Высший административный суд Украины постановлением от 31 мая 2017 года оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменений. Однако Н.Азаров через своего представителя 19 июля 2017 года обратился с заявлением об отмене этого постановления Высшего административного суда Украины.

Судья Верховного суда Украины постановлением от 28 июля 2017 года открыл производство по делу и затребовал его с Подольского районного суда Киева.

12 января 2018 года руководитель аппарата Верховного суда передал заявление Н.Азарова в Кассационный административный суд.

21 июня 2018 года коллегия судей Кассационного административного суда отказала представителям Н.Азарова в удовлетворении заявления.

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Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, за исключением случая, установленного п.3 ч.1 ст. 237 Кодекса административного судопроизводства Украины.