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 Политика Украины
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Все про:Азаров (8129) Верховный Суд (588) Пенсионный фонд (323) пенсия (1741)

 Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отказал представителям бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в возобновлении выплаты ему пенсии Пенсионным фондом (ПФ) Украины в полном объеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно постановлению Верховного суда от 21 июня 2018 года, размещенному в Едином реестре судебных решений, 25 мая 2016 года представитель истца обратился в управление ПФ Украины с заявлением, в котором просил возобновить выплату пенсии Н.Азарову с апреля 2015 года и осуществлять эту выплату по почте.

Ранее в феврале 2015 года ПФ письмом проинформировал Генеральную прокуратуру Украины о том, что Н.Азаров с 6 февраля 2008 года получает пенсию, назначенную в соответствии с законом Украины "О статусе народного депутата Украины" в размере 17 тыс. 252 грн. Выплата пенсии осуществляется путем зачисления на его счет в "Ощадбанке", однако, согласно письму ПФ, выплата пенсии Н.Азарову не производится.

Печерский районный суд Киева 24 февраля 2016 года наложил арест на денежные средства в размере 199 тыс. 576 грн на одном банковском счете и в сумме 2 млн 373 тыс. 042 грн на другом банковском счете в "Ощадбанке" на имя Н.Азарова и запретил расходные операции.

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Киевский апелляционный административный суд 28 сентября 2016 года обязал управление ПФ рассмотреть заявление представителя Н.Азарова о возобновлении выплаты пенсии. А Высший административный суд Украины постановлением от 31 мая 2017 года оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменений. Однако Н.Азаров через своего представителя 19 июля 2017 года обратился с заявлением об отмене этого постановления Высшего административного суда Украины.

Судья Верховного суда Украины постановлением от 28 июля 2017 года открыл производство по делу и затребовал его с Подольского районного суда Киева.

12 января 2018 года руководитель аппарата Верховного суда передал заявление Н.Азарова в Кассационный административный суд.

21 июня 2018 года коллегия судей Кассационного административного суда отказала представителям Н.Азарова в удовлетворении заявления.

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Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит, за исключением случая, установленного п.3 ч.1 ст. 237 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3074358
 
   
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жаль. Приехал бы за пенсией в Украину, можно было бы на кого-нибудь обменять.
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ой тока не надо так смешно шутить. На Петю можем поменять!
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Приїхав і власноручно подав заяву в пенсійний фонд!
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можно было бы хотя бы на Гриба поменять
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Киля мог бы и на работу на нарасии пойти и у Вити соточку бакинских до зп долгануть..
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Пусть теперь берёт лопату и идёт копать капусту. Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине - Цензор.НЕТ 6572
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Главное, Миколка, не треба скиглити. Бери лапату в руки и працевать. И, кстати, Слава Украине, Яныч.
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Азаров може вирощувати капусту і всю її з'їдати 👹
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Так а шо Міколка вже засуджений ? ...Чекайте рішення від Європейського .. Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине - Цензор.НЕТ 5763
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Засудженим пенсіонерам пенсію виплачують на загальних підставах.Щоб ПФ переказував пенсію в іншу країну,потрібно персонально прийти в територіальний пф і написати заяву,що азіров і не зробив-закон України,Європейський суд віддихає.
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а зря .он пользы для страны сделал больше чем все жыты и красты па новаму вместе взятые. постороил развязки метро на окраины Киева рынки хлебзаводы . а ети только украли все и дальше крадут похлеще овощных
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Эх, стабильность была при крепких хозяйственниках!
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стабильность не стабильность а азиров сделал много для Укрины а ети клоуны уже 4й год ремонтируют дорогу Киев-Одесса в районе Вита почтовая участок 3 км каждый день там работает техника и рабочие ;ре года?! что ето за Х%йня. китайцы за год сторят качественных скоростных дорог более 26 тыс км Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине - Цензор.НЕТ 3322
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А че ж они ее ремонтируют,если киля был такой хозяйственник? А прогуляйся ка ты на х@р,ватник.
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Сігласєн. Кіля зділал мніго. В чістністі, ізібріл нову міву - азірівку Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине - Цензор.НЕТ 2905
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Та так зробив вмісті з пАдЄльником-хряком Шо на казначействе оставил ааааж 100 000 грн на всю страну.
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Зри в корень Кузьма.У нас попередники виновваты во всём)))
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Я бы всем бывшим во власти и около отказал по выплате пенсий,они нахапались по самое не хочу
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я би і теперішнім те саме зробив, що ви колишнім - два чоботи пара.
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Про це він нібито заявив в ефірі телеканалу "Руставі-2", повідомляє "Грузія Online".
Видання відзначає, що Саакашвілі мотивував це тим, що йому має бути надано право повернутися в країну для участі у президентських виборах.
Також, за його словами, в процесі позбавлення його громадянства були зафіксовані порушення.
"Маргвелашвілі - абсолютний боягуз, бо, в першу чергу, він відняв у мене громадянство. Якщо у нього є елементарна мужність, якщо в ньому є хоч крапля людського, нехай поверне мені грузинське громадянство", - заявив Саакашвілі.
Він також зазначив, що між ним і грузинським народом ніколи не буде ніяких "фільтрів".
"Нехай посунуться всі. У мене немає нічого, крім чистих рук і моєї репутації. Впустіть мене в Грузію, і я покажу вам, кого боїться уряд і ким будуть лякати народ", - сказав Саакашвілі.
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Пущай писсыт заяву на мастосраном мардовском. Азаров, мардовское сумасшедший от азар - бешенство. Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине - Цензор.НЕТ 8195
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Це для Азарова просто бімба у вагіні!
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Биндеровцы цинично отказались Киле Азирову платить пенсию. Теперь он должен брать лапати и идти копати .Кровасиси!!! Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине - Цензор.НЕТ 4985
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Подозреваю, что у Азарова имеются средства для вполне безбедного существования...
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Ох ніфіга собі пенсія в народних депутатів, а людям в цей час дають по 1500-2000, щоб з голоду не подохли відразу, а повільно чергу на цвинтар займали...
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Здесь главная информация та, что пенсия народных депутан 17 000 грн.
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Ёго пинсия пийде на питрины и снариды для ВСУ.
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киля мудозвин только мат помощи себе по 5 тыщ баксов выписывал, какая тебе пенсия, ирод?
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Ця тварина ще пенсію хоче.... в свій час цей овоч зробив податкову службу самою корумпованою структурою в країні, ця тварина примусила людей "домовлятися" з контролюючими органами, бо фінсанкції на той час просто закривали бізнес... звідки йому на пенсію нашкребемо? нехай пенсію вимагає від Ємченка (здарого учня, ну і що , шо його нема в живих, нехай родичі касу віддають), у Потебеньків частку вимагає і таких друзів в нього до.....
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за комуналку хатынки,что в Австрии,нынче дорого гейевропейцы дерут с бедного пенсионера,а тут еще эти кровосиси бандеровские лишают последней копийчини
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Здрiстi.Не треба скiглiтi. Треба братi лапати i работатi.(Кiля Азiров) Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине - Цензор.НЕТ 8181
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Так даунецкие террористы и ярые сепары регулярно украинскую пенсию получают. Этим можно, а Азирову нельзя. Несправедливость. Геноцид по-порошенковски, панимаешь! Азиров, кстати, как премьер, получше нынешнего базарного недоучки был.
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ага, рыги такие молодцы, что набрав кредитов и искусственно удерживая гривну, оставили казну пустой, армию разваленной, СБУ и прочие силовые структуры наводнили рашистскими агентами и гражданами паРаши, подготовили плацдарм для агрессии Мордора, еще несколько месяцев и вместо Украины был бы малорассейский автономный округ вЯликой обосРашки. хозяйственники еще те.
головой не пробовал думать, прежде чем писать за таланды рыгоАнальной манкуртской срани?
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А че там, камитет спасения Украины, спасителю зарплату уже не плотют?
Доспасался? Верховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине - Цензор.НЕТ 1278
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Теперь Азаров подаст в Европейский суд, придется ещё и компенсацию за ущерб выплачивать в твёрдой валюте.
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Нельзя получать пенсию в двух странах одновременно.
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калужский старпер-кАзел прокормится капустой на своей родине-уродине.
працЕватI трэба, цапе Азiров, а не скIглiть!))




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В Печерский Киле надо было обращаться,там бы помогли.
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Кравасісь пєнсію захотів.

Лопату і саджай капусту.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине
 
 
 
 
 
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