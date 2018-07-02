 В КГГА не решили, где брать деньги на замену в рамках декоммунизации 1337 домовых указателей. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в целом в столице нужно заменить 1 тыс. 337 домовых табличек ориентировочной стоимостью около 800 тыс. грн.
"Но процесс производства и монтажа указателей нового формата не может быть запущен. Во-первых, до сих пор не ясны источники финансирования ренейминга, во-вторых, необходимы правки в распоряжение городской администрации от 2011 года "Об утверждении единых образцов домовых указателей с наименованием улицы (проспекта) и номером дома в Киеве", - отметил Пабат и прикрепил ответ от КГГА на его запрос.
Если вместо 3000 полицейских, их будет охранять "всего" 1000 полицейских, разницы точно будет достаточно для изготовления новых табличек.
Вы, барыги-будочники, сейчас возложите все расходы на киевлян, по другому у вас мозгов не хватает.
Недавно пришла дополнительная платежка за газ, около 1 грн., где указано, что это платеж за тех кто не платит и потому насчитали проценты всем киевлянам.
Розумію, що частина - висічено на камені, але 9/10 - шматок жерсті з емальованим написом
Ніби то "майданутим" потрібно от хай "такіє дєньжіщі" і платять, а Віталік - поміркований.
П.С. А сотку землі в Києві за ці "дєньжіщі" реально знайти?
Замена этих табличек учитывается в прайсе?
Или это будет чей то приятный бонус к имеющемуся откату?