 В КГГА не решили, где брать деньги на замену в рамках декоммунизации 1337 домовых указателей. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в целом в столице нужно заменить 1 тыс. 337 домовых табличек ориентировочной стоимостью около 800 тыс. грн.

"Но процесс производства и монтажа указателей нового формата не может быть запущен. Во-первых, до сих пор не ясны источники финансирования ренейминга, во-вторых, необходимы правки в распоряжение городской администрации от 2011 года "Об утверждении единых образцов домовых указателей с наименованием улицы (проспекта) и номером дома в Киеве", - отметил Пабат и прикрепил ответ от КГГА на его запрос.





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