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 Киевские новости
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Все про:деньги (743) КГГА (2021) Киев (16103) Пабат (33) декоммунизация (396)

 В КГГА не решили, где брать деньги на замену в рамках декоммунизации 1337 домовых указателей. ДОКУМЕНТ

На улицах Киева до сих пор не заменили домовые указатели (в рамках декоммунизации), потому что местная власть не может определиться с источниками финансирования.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, в целом в столице нужно заменить 1 тыс. 337 домовых табличек ориентировочной стоимостью около 800 тыс. грн.

"Но процесс производства и монтажа указателей нового формата не может быть запущен. Во-первых, до сих пор не ясны источники финансирования ренейминга, во-вторых, необходимы правки в распоряжение городской администрации от 2011 года "Об утверждении единых образцов домовых указателей с наименованием улицы (проспекта) и номером дома в Киеве", - отметил Пабат и прикрепил ответ от КГГА на его запрос.

В КГГА не решили, где брать деньги на замену в рамках декоммунизации 1337 домовых указателей 01
В КГГА не решили, где брать деньги на замену в рамках декоммунизации 1337 домовых указателей 02

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В КГГА не решили, где брать деньги на замену в рамках декоммунизации 1337 домовых указателей 03

Источник: https://censor.net.ua/n3074356
 
 
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Сэкономьте на маршах для педерастов.
Если вместо 3000 полицейских, их будет охранять "всего" 1000 полицейских, разницы точно будет достаточно для изготовления новых табличек.
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А где благотворительность, меценатство, пожертвования и т.д. от нашей элиты! Или только тырить и грабить?
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Мэр Пидалик - те желает про спонсировать этот прожект ?
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Как всегда через заднее место !
Вы, барыги-будочники, сейчас возложите все расходы на киевлян, по другому у вас мозгов не хватает.
Недавно пришла дополнительная платежка за газ, около 1 грн., где указано, что это платеж за тех кто не платит и потому насчитали проценты всем киевлянам.
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В центре Киева есть переулок Рыльский. Назван не в честь поэта, а в "честь" московского Рыльского полка стрельцов, который вошел в Киев в 1655 году и в тех местах квартировал уже как дома. Соседние улицы -Рейтерская и Стрелецкая,-тоже самое, в честь окупационных частей Московии. Когда у Педалика руки доберутся убрать с карты Киева память об оккупантах. ?
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Не погані "таблички" у Кличка. 1 шт. = 598 грн.
Розумію, що частина - висічено на камені, але 9/10 - шматок жерсті з емальованим написом
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А некоторые, это вообще наклейки из полиэтилена с принтом.
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Так думаю, що це один із етапів підготовки "пратєстнаго елєктарата" (бабушкі с русскай душой та дєдушкі с савєтскім прошлим) до виборів.

Ніби то "майданутим" потрібно от хай "такіє дєньжіщі" і платять, а Віталік - поміркований.
П.С. А сотку землі в Києві за ці "дєньжіщі" реально знайти?
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Кстати, многие магазины, рестораны, офисные центры, уже поменяли таблички (за свой счет, ясное дело).
Замена этих табличек учитывается в прайсе?
Или это будет чей то приятный бонус к имеющемуся откату?
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На Евровидение Боксер нашел 225 млн. грн., На Лигу Чемпионов нашел 50 млн. грн., а вот на таблички 0,8 млн. грн. как раз и не хватило ((
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.. даже на "Диснейленд в Гидропарке" нашли 8 млн. грн. (потери гор. бюджета в августе 2016). Деньги всегда есть, когда говорят что нет - просто не хотят их давать.
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Да уж. С 800 тыс. особо не намутишь. Пичалька.
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потому что местная власть не может определиться с источниками финансирования.Источник: https://censor.net.ua/n3074356 Потому что Киеврада в 2017 сделала аферу - вывела из квартплаты "№19 Эксплуатация номерных знаков на домах" (при этом квартплата не уменьшилась, естественно). А теперь под дурачков косят - не знают за чьи деньги таблички менять. https://drive.google.com/file/d/0B5hthrByvDAGcFdOaklKOFhndnM/view
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А говорили, что декоммунизация практически бесплатно... Ну тогда мелом написать и порядок - лет десять простоит, в отличии от пластиковых, которые через год сыпятся сами собой.
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