EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Общество
  3449  38
Все про:Испания (475) отдых (246) туризм (1034) авиасообщение (396)

 Около 160 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь с Пальма-де-Майорки

Около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка.

Об этом Укринформу сообщил один из туристов, которые не могут вылететь в Украину, Вячеслав Серый, передает Цензор.НЕТ.

"Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, которые находятся в аэропорту г. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора "JoinUP". Вылет должен быть через авиакомпанию "Yanair". Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Потом наш турагент сообщил, что рейс опять переносится", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Омелян завтра созывает собрание по ситуации с авиаперелетами украинских туроператоров

По его словам, порядка 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра, не имея информации, когда будет произведён вылет в Украину.

"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не даёт", - подчеркнул Серый.

Он также добавил, что приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно ещё подождать, информацию выясняют".

В пресс-службе туроператора "JoinUP" изданию объяснили задержку с вылетом туристов с Пальма-де-Майорки технической неисправностью самолёта компании Yanair, который должен был отвезти 2 июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить", - Климкин

"Мы приняли решение, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, которые находятся в Пальма-де-Майорке, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем отель, где они проведут эту ночь и завтра с утра мы совершим вывозной рейс", - рассказала представитель пресс-службы "JoinUP" Екатерина Резниченко.

Она также добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно.

Также Резниченко подчеркнула, что вывозной рейс с Пальма-де-Майорки тоже, скорее всего, будет осуществлён авиакомпанией "Yanair" не раньше завтрашнего утра, но точного времени пока нету.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотни туристов в "Жулянах" не могут вылететь в Грузию и Турцию

Издание также пыталось получить комментарии Министерства иностранных дел и авиакомпании "Yanair" о сложившейся ситуации, но связаться с ними пока не удалось.

Источник: https://censor.net.ua/n3074354
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не з Мальдів, та не з Сейшел - і потерпіти можуть..
 показать весь комментарий
 
 
На мальдивы и сейшелы чартеры из Украины не летают.
 показать весь комментарий
 
хай тобі присниться, пальма де майоркааа))
 показать весь комментарий
 
Зараз забагато комарiв на Вiльшанцi та й Днiпро цвiте. Кажуть, що на пальмiдемайорцi й картопля дешевша i помидори..
Ой, забула пароль, звиняйте,- Горiть у пеклi , москалi!
 показать весь комментарий
 
 
А на Росі комарів можна легко витерпіти- а вибачатися перед ЗСУ будете.
 показать весь комментарий
 
 
Олександр, не прикидайтесь дурником. Розумiю- робота - то робота...Але ж повиннi бути хоча б амбiцiï. Залиште свою пафосну дурню. Хочу вiд вас цiкавого.
 показать весь комментарий
 
 
Если сравнить украинский от Светланы и от дрисча, то кацап - последний.
 показать весь комментарий
 
Жаль, що не не всі буржуї з України з ними виїхали, а то можна було б попросити їх там і залишитись.
 показать весь комментарий
 
Ваще, шоб там потеряться, надо бабло иметь.
Ну или бомж-стайл и харчевание в мусорных маках с ночевкой под газеткой.
 показать весь комментарий
 
Да ладно,

New Art Hostel - Albergue Juvenil Откроется в новом окне
Пальма-де-Майорка - Показать на карте (1,5 км от центра)

Двухместный номер с 2 отдельными кроватями
Число гостей: 2

Осталось 6 номеров!

Горящая цена UAH 1 902 Вполне сопоставимо даже с Болгарией.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
"с отдыха в Пальма-де-Майорка."_______________И ШО???? ПОШЛИТЕ БЛЯДЬ, ЕЩЕ ТРАНСПОРТНУЮ АВИАЦИЮ ВО ГЛАВЕ С ШКИРЯКОМ, ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ УКРАИНСКИХ ТОЛСТОСУМОВ С ОДНОГО ИЗ ДОРОГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ КУРОРТОВ!!!!
 показать весь комментарий
 
 
У ТЕБЯ ЧТО, КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ?
А "ТОЛСТОСУМЫ" - НЕ ЛЮДИ? НЕ ГРАЖДАНЕ? ИМ ПОМОГАТЬ НЕ НУЖНО?
 показать весь комментарий
 
 
нужно-нужно, я номер карты знаю - перечисляй бабуси на билеты..
 показать весь комментарий
 
они - валшеПники...пусть летять на своих гАлубіх вертольотаГ...
 показать весь комментарий
 
Я плакаю от умиления сострадания к несчастным толстосумам.
 показать весь комментарий
 
 
БАНКИ ПРОРЕДИЛИ, ТЕПЕРЬ БЫ ХОРОШО ПРОРЕДИТЬ Т.Н. "ТУРОПЕРАТОРОВ" И Т.Н. "АВИАКОМПАНИИ". БО ЭТО УЖЕ НЕ СМЕШНО...
 показать весь комментарий
 
 
Вот-вот-вот... А на очереди новый лохотрон - SkyUp. YanAir и Bravo, думаю, уже собирают чемоданы из страны - они свое дело сделали.
Омеляну не до этого, убитые дороги и бардак в авиаперевозках подождут: гиперлуп и Тесла - наше фсьО!
 показать весь комментарий
 
бееедные, ещё бы на ликёро-водочном застряли-потерялись...
 показать весь комментарий
 
читал "со слезами на глазах" -"бедные" вы наши.... 3.14... особенно "расчувствовало" : "...воды и еды нам никто не даёт.." ...плачу...
 показать весь комментарий
 
 
В следующий раз будут отдыхать в Бердянске.
 показать весь комментарий
 
Дешевше на балконi з тазiком( в хорошому " смысле"- з тазом води, а не з " лицом кавказской национальности", хоча справа смаку).
 показать весь комментарий
 
Тада. В дьютике ж воду и еду покупать надо. А это, не по-совковому. Не круто это. Майже 160 українських туристів другу добу не можуть вилетіти з Пальма-де-Майорки - Цензор.НЕТ 3175

Вот теперь сидят с торбами, полными вискарей, купленными в дьютике по дороге туда, и голодают.
 показать весь комментарий
 
 
Та шо ж такое? Прямо одно кидалово за другим... Майже 160 українських туристів другу добу не можуть вилетіти з Пальма-де-Майорки - Цензор.НЕТ 4150
 показать весь комментарий
 
 
Какой ужас, не приведи Господь, подумали миллионы украинских пенсионеров.
 показать весь комментарий
 
Дід Панас йшов вже четверту годину з дачі. Єдина маршрутка що приїжджала на його курорт, знову зламалась. На обрії вже замайорів Київ і тут дід перехрестився. Слава боку, що дача не у Пальма де Майорка...
 показать весь комментарий
 
 
Меньше по всяким пальмам и майоркам лазить надо. Поехали на дачу, покопали, посапали - вот тебе и отдых.
 показать весь комментарий
 
Yanair - это Николай Янович Air или просто Янукович Air?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоОколо 160 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь с Пальма-де-Майорки
 
 
 
 
 
 вверх