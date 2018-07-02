 Около 160 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь с Пальма-де-Майорки

Об этом Укринформу сообщил один из туристов, которые не могут вылететь в Украину, Вячеслав Серый, передает Цензор.НЕТ.

"Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, которые находятся в аэропорту г. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора "JoinUP". Вылет должен быть через авиакомпанию "Yanair". Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Потом наш турагент сообщил, что рейс опять переносится", - отметил он.

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По его словам, порядка 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра, не имея информации, когда будет произведён вылет в Украину.

"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не даёт", - подчеркнул Серый.

Он также добавил, что приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно ещё подождать, информацию выясняют".

В пресс-службе туроператора "JoinUP" изданию объяснили задержку с вылетом туристов с Пальма-де-Майорки технической неисправностью самолёта компании Yanair, который должен был отвезти 2 июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.

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"Мы приняли решение, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, которые находятся в Пальма-де-Майорке, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем отель, где они проведут эту ночь и завтра с утра мы совершим вывозной рейс", - рассказала представитель пресс-службы "JoinUP" Екатерина Резниченко.

Она также добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно.

Также Резниченко подчеркнула, что вывозной рейс с Пальма-де-Майорки тоже, скорее всего, будет осуществлён авиакомпанией "Yanair" не раньше завтрашнего утра, но точного времени пока нету.

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Издание также пыталось получить комментарии Министерства иностранных дел и авиакомпании "Yanair" о сложившейся ситуации, но связаться с ними пока не удалось.