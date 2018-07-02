 Одесская таможня оформляет импорт в обычных объемах, - пресс-служба ведомства

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни, информируют Українські новини.

"Сегодня некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, якобы Одесская таможня "практически остановила" оформление контейнеров. Это не соответствует действительности. Оформление производится в обычных объемах. Если взять Одесский морской торговый порт, то с 11 по 17 июня через него прошло 2174 контейнера, за неделю 18-24 июня – 2651 контейнер, за неделю 25 июня-1 июля – 1668 контейнеров. Если разбить на количество рабочих дней, то среднее число проходящих через порт контейнеров не поменялось. Некоторое "провисание" на прошлой неделе связано с двумя дополнительными выходными днями. В стране было подряд четыре выходных. На текущей неделе количество контейнеров вернется к обычной цифре, которая будет отвечать среднестатистическим данным – 2 -2,5 тысячи контейнеров в неделю. За первые шесть месяцев 2018 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, оформление контейнеров в Одесском морском торговом порту выросло с 66 до 69 тысяч", - пояснили в пресс-службе.

По информации местных предпринимателей, информация о тысячах скопившихся в Одесском порту контейнерах ничем не подтверждается. Участники рынка осведомлены, что Кабмин разработал ряд дополнительных мер по борьбе с контрабандой, включающий привлечение сотрудников Нацполиции. Вместе с тем, большинство предпринимателей адаптировались к тому, что за последний год контроль на Одесской таможне стал намного жестче. Схемы минимизации таможенных платежей серьезно прижали. Доля "тени" сократилась в разы. Поэтому информация в СМИ о массовой приостановке оформления грузов через Одессу – явное преувеличение. Возможно те, кто все-таки рассчитывал "проскочить", сейчас и пережидают. Но это, скорее, единичные случаи.