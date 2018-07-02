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 Политика Украины
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 Оккупанты выпустили четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041", но дальше Севастополя они ехать не могут, - Курбединов

Четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041", задержанного у берегов аннексированного Крыма, выпустили из российского пограничного управления в Балаклаве.

Об этом рассказал адвокат украинских рыбаков Эмиль Курбединов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Четверых моряков выпустили с территории погрануправления. Сейчас они находятся на территории Севастополя, подыскали себе там жилье. Дальше они ехать не могут. Насколько мне известно, голодовку они прекратили", – отметил Курбединов.

По словам адвоката, в ближайшее время сторона защиты планирует с ними встретиться и определиться с дальнейшими действиями.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

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Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

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Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

8 июня суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3074349
 
 
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Взорваите путинский мост в отместку, закройте границы и блокпосты, отключите свет и воду, не платите социалку сепарам, посадите тысячу сепаров и их пособников, лишите гражданства всех коллаборационистов! Беззубая политика Порошенко уже достала. На Интере сегодня увидел рекламу РПЦ о крестном ходе в Киеве против Томоса Украине и за единство гундяевского кодла. Тушите свет! Порошенко, нах... ты нам нужен с такой политикой! Я понимаю, что агент и ссыкотно, но дальше уже ехать некуда. Свой безвиз засунь себе в одно место и лети в Ростов на постоянное жительство.
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Ща-а-а-с-с тебе порохоботы ответят.
Погоди. Только шоколадом обожрутся и сразу накинутся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты выпустили четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041", но дальше Севастополя они ехать не могут, - Курбединов
 
 
 
 
 
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