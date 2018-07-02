 Оккупанты выпустили четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041", но дальше Севастополя они ехать не могут, - Курбединов

Об этом рассказал адвокат украинских рыбаков Эмиль Курбединов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Задержанных украинских рыбаков в оккупированном Крыму держат в нечеловеческих условиях,- адвокат Легостов

"Четверых моряков выпустили с территории погрануправления. Сейчас они находятся на территории Севастополя, подыскали себе там жилье. Дальше они ехать не могут. Насколько мне известно, голодовку они прекратили", – отметил Курбединов.

По словам адвоката, в ближайшее время сторона защиты планирует с ними встретиться и определиться с дальнейшими действиями.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмен экипажами задержанных судов "ЯМК-0041" и "Норд" невозможен, потому что и те, и другие являются гражданами Украины, - Госпогранслужба

Российская марионетка Сергей Аксенов сообщил, что членов задержанного сотрудниками ФСБ России украинского рыболовного судна "ЯМК-0041" доставили в Крым "для проведения процессуальных действий".

Также читайте: Есть официальное сообщение о задержании украинца в Москве, выясняем обстоятельства, - МИД

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находились 5 членов экипажа.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права".

8 июня суд в аннексированном Россией Крыму продлил арест капитану задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому на один месяц.