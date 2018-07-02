 Медучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк

Об этом на брифинге, посвященном реформе на первичном звене медпомощи, сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Медицинские учреждения, которые будут работать с Нацслужбой здоровья, не будут ограничены старыми тарифными сетками, штатными расписаниями и другими актами, регулирующими это. И когда к ним придет большее финансирование, то только два человека будут знать, сколько зарабатывает врач: главный врач и сам врач, потому что заведения сами будут устанавливать те зарплаты, которые они могут установить у себя, в соответствии с теми доходами, которые у них есть", - отметил Ковтонюк.

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Как сообщил на брифинге председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко, те медучреждения "первички", которые заключат договор с НСЗУ, смогут рассчитывать на в два раза больший доход, чем сейчас. Так, по его словам, пока средневзвешенный уровень медицинской субвенции на первичном звене составляет 270 грн на одного пациента.

В то же время, согласно заключенным декларациям, медучреждения "первички" смогут рассчитывать на следующие выплаты от НСЗУ: на детей 0-5 лет - 1489 грн, на детей в возрасте от 6 до 17 лет - 814 грн, на людей в возрасте от 18 до 39 лет - 370 грн, на людей в возрасте от 40 до 64 лет - 444 грн, на лиц в возрасте 65 лет и старше - 740 грн.

"Средневзвешенно - это 550 грн за человека", - подчеркнул Петренко.

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Он сообщил, что вторая волна заключения договоров с Национальной службой здоровья пройдет с 25 июля по 15 августа. Заведения, заключившие в этот период договоры с НСЗУ, получат финансирование по новой модели уже с 1 октября. Третья волна заключения договоров с НСЗУ для "первички" состоится в декабре 2018 года.

С 2020 года, согласно закону о финансовой государственной гарантии, по словам Петренко, медицинская помощь всех уровней должна финансироваться через Национальную службу здоровья, которая будет оплачивать медицинские услуги, предоставляемые каждому конкретному пациенту.

"Мы рассчитываем, что подавляющее большинство заведений заключат договоры с Нацслужбы, так с 2019 года правительством не предусматриваются субвенции для первичной медицинской помощи. Соответственно все учреждения, которые предоставляют такой вид медицинской помощи, должны заключить договоры", - подчеркнул глава Национальной службы здоровья.