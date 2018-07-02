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Все про:зарплата (1736) медицина (1622) врачи (584) Петренко Олег (27) Ковтонюк (25) НСЗУ (2)

 Медучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк

Медицинские учреждения, получающие средства от Национальной службы здоровья по количеству заключенных деклараций с пациентами, будут самостоятельно определять уровень зарплаты врачей, медицинского и прочего персонала.

Об этом на брифинге, посвященном реформе на первичном звене медпомощи, сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Медицинские учреждения, которые будут работать с Нацслужбой здоровья, не будут ограничены старыми тарифными сетками, штатными расписаниями и другими актами, регулирующими это. И когда к ним придет большее финансирование, то только два человека будут знать, сколько зарабатывает врач: главный врач и сам врач, потому что заведения сами будут устанавливать те зарплаты, которые они могут установить у себя, в соответствии с теми доходами, которые у них есть", - отметил Ковтонюк.

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Как сообщил на брифинге председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко, те медучреждения "первички", которые заключат договор с НСЗУ, смогут рассчитывать на в два раза больший доход, чем сейчас. Так, по его словам, пока средневзвешенный уровень медицинской субвенции на первичном звене составляет 270 грн на одного пациента.

В то же время, согласно заключенным декларациям, медучреждения "первички" смогут рассчитывать на следующие выплаты от НСЗУ: на детей 0-5 лет - 1489 грн, на детей в возрасте от 6 до 17 лет - 814 грн, на людей в возрасте от 18 до 39 лет - 370 грн, на людей в возрасте от 40 до 64 лет - 444 грн, на лиц в возрасте 65 лет и старше - 740 грн.

"Средневзвешенно - это 550 грн за человека", - подчеркнул Петренко.

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Он сообщил, что вторая волна заключения договоров с Национальной службой здоровья пройдет с 25 июля по 15 августа. Заведения, заключившие в этот период договоры с НСЗУ, получат финансирование по новой модели уже с 1 октября. Третья волна заключения договоров с НСЗУ для "первички" состоится в декабре 2018 года.

С 2020 года, согласно закону о финансовой государственной гарантии, по словам Петренко, медицинская помощь всех уровней должна финансироваться через Национальную службу здоровья, которая будет оплачивать медицинские услуги, предоставляемые каждому конкретному пациенту.

"Мы рассчитываем, что подавляющее большинство заведений заключат договоры с Нацслужбы, так с 2019 года правительством не предусматриваются субвенции для первичной медицинской помощи. Соответственно все учреждения, которые предоставляют такой вид медицинской помощи, должны заключить договоры", - подчеркнул глава Национальной службы здоровья.

Источник: https://censor.net.ua/n3074348
 
   
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только два человека будут знать, сколько зарабатывает врач: главный врач и сам врач

Какой простор для коррупции.
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Бред! Чтобы главбухгалтер этого не знал и вся бухгалтерия с родственниками, кумовьями и любовниками этого не знали?
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Бух є чиновницьким щурем з обойми головного "лікаря"...
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Чи будуть мати лікарі в двічі більше зарплатню , чи ні, а бухи будуть обов,язково!
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груднички до 3 лет в
фаворе только вот рожать никто не хочет.. а что детки от 3 лет до 6 уже типа
здоровей??!! а люди от 18 до 39 лет бюджето-образующие и налогоплательщики им
нарезали минималку… да мне 54 года и типа должен радоваться- что от 40 до 64
дет по
444 гривны дали денег…НО… а где
градация- инвалидность или нет у человека, возраст не всегда показатель
здоровья, есть 75, а все органы и все остальное как у 30 летнего, а есть 50 лет-
а возраст и состояние организма как у 80 летнего да есть паспортный возраст и
есть биологический возраст по динамике физиологии организма, вот такие надо
было также вводить градации, а то что врачи сразу будут делиться на "своих
и не своих"! у Директора НЕПРИБЫЛЬНОЙ структуры- говорит об одном --что
скоро в Украине через 2 года примерно и первичка исчезнет... на то и направлена
«рехформа» Гидранта» и такой же сумасшедшей «Докторши Смерти»...
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Довго це не буде. Хірню відмінять бо або народ вимре, або людей заїбе до ручки...
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Раньше говорили, что на эти деньги могут рассчитывать врачи, а теперь - медучреждения. Облом.
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а ты не слушай что тебе говорят, а читай исходники! в исходниках как раз и писалось что ВРАЧИ ДЕНЕГ НЕ ПОЛУЧАТ! но читать это же так скучно гораздо веселей послушать ЛАПШУ от власти!!
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Я неграмотный. Ни читать, ни писать не умею.
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а значит заинтересованности у врачей не будет и рехформе трындец!
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"С июля этого года врачам будут платить 370 грн. за одного взрослого пациента. Это базовый тариф за лечение пациентов от 18 до 39 лет. Если на прием записался человек 65 лет и старше, за него заплатят уже 740 грн. Детей до 5 лет оценено самое дорогое - 1480 грн в год", - ", - рассказала в студии "Сніданку з 1+1" и.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
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Так, кого мне слушать? Тебя или Супрун? Медучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 8175
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ни меня не слушай, ни супрун не слушай!! открой закон и читай!!
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Хорошо. Тебя я больше слушать не буду. Давай, до свиданья.
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Зав'язувати треба з цими "реформами" і "реформаторами"! Бо буде смерть...
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Ребята, это ошибка ! Обязательно контролируйте чтобы зарплата конкретного врача строго зависела от количества подписанных деклараций ! Иначе вся система вернётся обратно в феодализм, очень быстро.

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в законе записано что деньги получает учреждение а как то учреждение будет расчитываться с врачом это уже проблемы врача и учреждения

токо в одном случае лично врач будет получать деньги, если врач ФОП!!

читайте законы!!
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Є найголовніший закон - Конституція України! А там ця хірня жодним чином не передбачена, там все зовсім навпаки...
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у нас эту конституцию кто токо не нарушает!! одним нарушением больше одним меньше!! кто сильнее тот и прав!! ну или у кого денег больше тот и прав!! (деньги в некотором смысле то же сила)
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Ты говоришь - "Читай Закон" Так, Конституция - основной Закон. Так, шо читать?
Ты даешь бестолковые советы.
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я имел ввиду читать тот закон который был принят в рамках медреформы! ясен пень что этот закон противоречит конституции и процедура принятия его была сомнительной но кого это ебет!!
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Не матерись. Этот читаем, этот не читаем, здесь селедку заворачивали....
Короче, ясно.
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Перепишут. Реформы важней. А Конституция.... Кто ее соблюдает? Никто. Медучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 7788
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А поки не переписали - можна "реформаторів" на вили...
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Так і ви її порушуєте 27 років! Там не має, що я маю отримувати меддопомогу сплачуючи податки, там сказано безоплатно, тобто задарма!
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Звідки "вернеться"? З жопи, в яку щоколад заганяє українців..?
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Спасибо, шо подсказал.
Обязательно посижу возле кабинета и посчитаю всех пациентов, узнаю у них возраст, перемножу, потребую табулеграммку у врача и проконтролирую.
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как проконтролируешь? каким образом? типа потребуешь банковскую выписку из гсоказначейства?!! тебе подсказать куда тебя пошлют с твоим требованиями?!!
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У тебя с чувством юмора совсем плохо.
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Головлікар тепер ..ЦАРЁК ! Медучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк - Цензор.НЕТ 3375.. Хочу дам ..хочу -ні !!
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а он и до реформы был местным царьком, так что в этом смысле ничего не поменялось!!
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Будет все валиться, как в Великобритании, чью модель взяли за основу Супрун-реформы.

"Недавно Тереза Мэй объявила, что государство выделит на систему здравоохранения еще £20,5 млрд к 2023 году. Часть этой суммы удастся выкроить с «дивидендов «Брекзита», часть ляжет на плечи налогоплательщиков. Однако глава Британской медицинской ассоциации Чаанд Нагпаул считает, что единовременное вливание не сможет компенсировать многолетнее урезание бюджета.
«Ресурсы NHS абсурдно истощались годами. Системе не хватает докторов, медсестер, мест в палатах», - так собирается начать свою речь мистер Чаанд на конференции Ассоциации в Брайтоне. Нигде в европейских странах система здравоохранения не содержится в такой нищете - до их уровня финансирования британской стороне не хватает суммы, эквивалентной 35 тыс. больничных мест или 10 тыс. докторов. Две трети младшего больничного персонала сообщают о нехватке свободных рук, треть вакансий на должность терапевта не закрывается годами.
Согласно ежегодному онлайн-опросу ассоциации 74% врачей считают, что уровень финансирования попросту несовместим с нуждами пациентов. 76% утверждают, что время ожидания за год увеличилось (с ними согласятся 55 тыс. пациентов, чьи операции пришлось отложить из-за нехватки докторов). Только 5% докторов считают, как пишет The Independent, что больничный штат укомплектован в пределах нормы.
https://angliya.com/2018/06/25/popolnenie-byudgeta-ne-spaset-nhs-ot-krisisa/
И такое происходит в богатой Великобритании, где доля государства в здравоохранении достигает 90% и составляет 9,4% ВВП. Это более, чем 3,5 тыс. долл. на человека. В Украине же государство покрывает лишь 48,5% всех затрат на медицину, что составляет 3,3% от ВВП. А это меньше 100 долл. на человека. То есть медицина, доступная "для простого народа", в Украине постепенно будет окончательно уничтожена.
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поки існує США, де лікар заробляє 30-ку в місяць, жодна європейська медична модель, не буде ідеальною.
Їх лікарі тікають до США, польські до Англії, наші до Польщі. І тільки нам "супер", до нас не їде ніхто!
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Головному лікарю- 300 000 на місяць. Старшій- 200 000 на місяць. Бухгалтерам- по 150 000 на місяць. Сімейному- 3500.
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Деньги за пациентом, а пациенты за врачом...
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а пациенты за врачом... угу, саме так, за лікарем слідом, у Польщу...
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мой дохтур уже 14-го июня закрыла свою квоту по декларациям.
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и что уже купил остров в тихом океане?! или хотя бы яхту абрамовича?!!
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круто, а вона вже лікувала тебе безкоштовно, по новому?
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я все время к ней обращался, если была необходимость. Крайний раз ее видел ровно неделю назад - вызывал на дом к папе. Завтра к ней пойду за бесплатными рецептами для него.
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І що у неї не має будинку на 30 м.кв, дорогої іномарки, вона тричі на рік не їздить відпочивати за кордон?
Де ви такі раритеті знаходите?
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аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа.
ось вам і реформа від Супрун. Лікар буде 30 штук заробляти...
а на виході, заробляти буде головний лікар і вже набагато більше!
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Эти твари у власти разрушают в Украине здравоохранение и за это должны быть поголовно казнены.
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його вже давно не існує, а страчувати за знищення того, чого не має - глупо!
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Зарплата по принципу ,,что останется то и получиш,, остальное бери яйцами,картошкой,салом.
А не нравится то уходи на твое место десять найдется.
Это стандартный ответ работодателя не запрещенный трудовым законодательством.
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Нормальная практика в последнее время. Депутаты сами себе поднимают зарплаты, министры премии сами себе выписывают миллионные, а чего медики не могут?!
Сарказм!
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеМедучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк
 
 
 
 
 
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