 Медучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк

Об этом на брифинге, посвященном реформе на первичном звене медпомощи, сказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Медицинские учреждения, которые будут работать с Нацслужбой здоровья, не будут ограничены старыми тарифными сетками, штатными расписаниями и другими актами, регулирующими это. И когда к ним придет большее финансирование, то только два человека будут знать, сколько зарабатывает врач: главный врач и сам врач, потому что заведения сами будут устанавливать те зарплаты, которые они могут установить у себя, в соответствии с теми доходами, которые у них есть", - отметил Ковтонюк.
Как сообщил на брифинге председатель Национальной службы здоровья Олег Петренко, те медучреждения "первички", которые заключат договор с НСЗУ, смогут рассчитывать на в два раза больший доход, чем сейчас. Так, по его словам, пока средневзвешенный уровень медицинской субвенции на первичном звене составляет 270 грн на одного пациента.
В то же время, согласно заключенным декларациям, медучреждения "первички" смогут рассчитывать на следующие выплаты от НСЗУ: на детей 0-5 лет - 1489 грн, на детей в возрасте от 6 до 17 лет - 814 грн, на людей в возрасте от 18 до 39 лет - 370 грн, на людей в возрасте от 40 до 64 лет - 444 грн, на лиц в возрасте 65 лет и старше - 740 грн.
"Средневзвешенно - это 550 грн за человека", - подчеркнул Петренко.
Он сообщил, что вторая волна заключения договоров с Национальной службой здоровья пройдет с 25 июля по 15 августа. Заведения, заключившие в этот период договоры с НСЗУ, получат финансирование по новой модели уже с 1 октября. Третья волна заключения договоров с НСЗУ для "первички" состоится в декабре 2018 года.
С 2020 года, согласно закону о финансовой государственной гарантии, по словам Петренко, медицинская помощь всех уровней должна финансироваться через Национальную службу здоровья, которая будет оплачивать медицинские услуги, предоставляемые каждому конкретному пациенту.
"Мы рассчитываем, что подавляющее большинство заведений заключат договоры с Нацслужбы, так с 2019 года правительством не предусматриваются субвенции для первичной медицинской помощи. Соответственно все учреждения, которые предоставляют такой вид медицинской помощи, должны заключить договоры", - подчеркнул глава Национальной службы здоровья.
Какой простор для коррупции.
фаворе только вот рожать никто не хочет.. а что детки от 3 лет до 6 уже типа
здоровей??!! а люди от 18 до 39 лет бюджето-образующие и налогоплательщики им
нарезали минималку… да мне 54 года и типа должен радоваться- что от 40 до 64
дет по
444 гривны дали денег…НО… а где
градация- инвалидность или нет у человека, возраст не всегда показатель
здоровья, есть 75, а все органы и все остальное как у 30 летнего, а есть 50 лет-
а возраст и состояние организма как у 80 летнего да есть паспортный возраст и
есть биологический возраст по динамике физиологии организма, вот такие надо
было также вводить градации, а то что врачи сразу будут делиться на "своих
и не своих"! у Директора НЕПРИБЫЛЬНОЙ структуры- говорит об одном --что
скоро в Украине через 2 года примерно и первичка исчезнет... на то и направлена
«рехформа» Гидранта» и такой же сумасшедшей «Докторши Смерти»...
токо в одном случае лично врач будет получать деньги, если врач ФОП!!
читайте законы!!
Ты даешь бестолковые советы.
Короче, ясно.
Обязательно посижу возле кабинета и посчитаю всех пациентов, узнаю у них возраст, перемножу, потребую табулеграммку у врача и проконтролирую.
"Недавно Тереза Мэй объявила, что государство выделит на систему здравоохранения еще £20,5 млрд к 2023 году. Часть этой суммы удастся выкроить с «дивидендов «Брекзита», часть ляжет на плечи налогоплательщиков. Однако глава Британской медицинской ассоциации Чаанд Нагпаул считает, что единовременное вливание не сможет компенсировать многолетнее урезание бюджета.
«Ресурсы NHS абсурдно истощались годами. Системе не хватает докторов, медсестер, мест в палатах», - так собирается начать свою речь мистер Чаанд на конференции Ассоциации в Брайтоне. Нигде в европейских странах система здравоохранения не содержится в такой нищете - до их уровня финансирования британской стороне не хватает суммы, эквивалентной 35 тыс. больничных мест или 10 тыс. докторов. Две трети младшего больничного персонала сообщают о нехватке свободных рук, треть вакансий на должность терапевта не закрывается годами.
Согласно ежегодному онлайн-опросу ассоциации 74% врачей считают, что уровень финансирования попросту несовместим с нуждами пациентов. 76% утверждают, что время ожидания за год увеличилось (с ними согласятся 55 тыс. пациентов, чьи операции пришлось отложить из-за нехватки докторов). Только 5% докторов считают, как пишет The Independent, что больничный штат укомплектован в пределах нормы.
https://angliya.com/2018/06/25/popolnenie-byudgeta-ne-spaset-nhs-ot-krisisa/
И такое происходит в богатой Великобритании, где доля государства в здравоохранении достигает 90% и составляет 9,4% ВВП. Это более, чем 3,5 тыс. долл. на человека. В Украине же государство покрывает лишь 48,5% всех затрат на медицину, что составляет 3,3% от ВВП. А это меньше 100 долл. на человека. То есть медицина, доступная "для простого народа", в Украине постепенно будет окончательно уничтожена.
Їх лікарі тікають до США, польські до Англії, наші до Польщі. І тільки нам "супер", до нас не їде ніхто!
Де ви такі раритеті знаходите?
ось вам і реформа від Супрун. Лікар буде 30 штук заробляти...
а на виході, заробляти буде головний лікар і вже набагато більше!
А не нравится то уходи на твое место десять найдется.
Это стандартный ответ работодателя не запрещенный трудовым законодательством.
Сарказм!