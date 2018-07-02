 Почти 20 тысяч жителей Украины получили российские паспорта в первом квартале 2018 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Донбас.Реалии",
Также официальная статистика российского видомтсва зафиксировала, что 85 119 жителей Украины стали россиянами в 2017 году.
Журналисты исследовали законопроект под номером 495240-7, который был внесен в Госдуму РФ об изменениях в законах о "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О гражданстве Российской Федерации".
Российские депутаты, авторы документа утверждают, что два миллиона украинцев в целом, а них 970 тысяч якобы выходцев с востока Украины, постоянно находятся на территории России.
"В 2017 году мы зафиксировали около четырех с половиной миллионов пересечений Украинской границы с Россией", - рассказал в эфире "Донбас.Реалии" помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
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От взяли бы и все сразу свалили.
А вообще скатертью дорога.
Абы шо ляпнуть.
А то я в Конституции об этом не нашел - там все граждане равны.
Ну и ладно - воспользуюсь более-точным термином - приостановили гражданство...
Додайте сюди ж в мінус і антипорошенківський електорат ОРДЛО і Крима.
Але ж і сепарів, та "полєзної вати" в Українії ще дійсно багато...
Байкар порохоботний туфту лохам втирає.
От большой любви ?
«22.06.18 12:37 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам
"Народный трибунал" российских наемников в Луганске вынес приговоры 8 первым лицам Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".
По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.
Также к максимальному тюремному заключению "приговорены" председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман и бывший глава правительства Арсений Яценюк»
Не факт что эта публика лишилась украинского гражданства.
Можно даже без уведомления организма.
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами
України.
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства
іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються
всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства
іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про
таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним
законодавством держави, громадянство якої набуто.
Биологический мусор.
Не то опять выберем депутатов и меров с раш. паспортами.....
Ведь оказывается СБУ при назначении высок. чинуш гражданство не проверяет!
Так насиров прокатил, думаю и труха тоже.....
А сколько нам сюрпризов готовят выборы!!!!!!
Не менше мінстецівського.
Быдлоты, готовой заискивать перед кацапами, для которой "крепкий хозяйственник" у руля - предел мечтаний, в Украине хватает.
Сподіваюсь, українського громадянства їх позбавили одразу.
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По всей России прошли митинги народного движения «А мы и не торопимся» под лозунгами - "Солдаты НАТО нас кормить не будут !" и "Поработаем не развалимся !" - в поддержку повышения пенсионного возраста,
«Мы должны показать всему миру, что в России народ и правительство едины.....
Июль 1, 2018
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Их ломом ипут они радуются
У них сейчас новое умопомешательство в моде: после неожиданной победы над Испанией - мол Украина чуть ли не вся ликует с их победы, одновременно стараясь эту победу омрачить чем то. В этой логике я не могу разобраться, но, видимо и не надо, это ведь рашисты!
У них и боинг был сбит 20ю разными способами на официальном уровне.