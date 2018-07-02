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Все про:гражданство (826) Россия (69805)

 Почти 20 тысяч жителей Украины получили российские паспорта в первом квартале 2018 года

В первом квартале 2018 года 19 427 граждан Украины формально отказались от украинского гражданства и получили российский паспорт, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  "Донбас.Реалии",

Также официальная статистика российского видомтсва зафиксировала, что 85 119 жителей  Украины стали россиянами в 2017 году.

Журналисты исследовали законопроект под номером 495240-7, который был внесен в Госдуму РФ об изменениях в законах о "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О гражданстве Российской Федерации".

Российские депутаты, авторы документа утверждают, что два миллиона украинцев в целом, а них 970 тысяч якобы выходцев с востока Украины, постоянно находятся на территории России.

"В 2017 году мы зафиксировали около четырех с половиной миллионов пересечений Украинской границы с Россией", - рассказал в эфире "Донбас.Реалии" помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия раздала на Закарпатье более 100 тысяч паспортов до введения безвизового режима Украины с ЕС, - замглавы МИД Боднар. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3074346
 
   
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Всем военнослужащим российской федерации, сдавшимся в плен с оружием в руках, вместо мучительной смерти в застенках карателей, предлагаем комфортную лагерную отсидку в городах имена которых носят их воинские подразделения. Акция сезонная, количество мест ограничено.
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Мало.
От взяли бы и все сразу свалили.
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Та все ж таки, зменшення електорату задофілів перед виборами 2019...
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Думаешь шакаладу это поможет? Сомнительно...
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типа среди этих шоколадных нет. Иначе бы было, что их лишили украинского гражданства...
А вообще скатертью дорога.
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ну вот как ты лишишь украинского гражданства родившегося в Украине или проживающего в УССР на 1991 год ?

Абы шо ляпнуть.
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а, ну да. Кстати, а есть разница между гражданством по рождению или приобритенным?
А то я в Конституции об этом не нашел - там все граждане равны.
Ну и ладно - воспользуюсь более-точным термином - приостановили гражданство...
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Поможе.

Додайте сюди ж в мінус і антипорошенківський електорат ОРДЛО і Крима.
Але ж і сепарів, та "полєзної вати" в Українії ще дійсно багато...
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" антипорошенківський електорат ОРДЛО і Крима"
Байкар порохоботний туфту лохам втирає.
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ты про "народный трибунал" в Луганске не слышал, на котором Порошенко пожизненные нары присудили ?

От большой любви ?
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Та він може сам й зачитував присуд иого « народнава трібунала»


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а ты может их еще и умными считаешь?
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Читай ватноголовий:

«22.06.18 12:37 Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам
Майже 20 тисяч мешканців України отримали російські паспорти у першому кварталі 2018 - Цензор.НЕТ 4040"Народный трибунал" российских наемников в Луганске вынес приговоры 8 первым лицам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистский информресурс террористов "Луганскинформцентр".
По мнению "судей", пожизненный срок заслужили: Президент Украины Петр Порошенко, Министр обороны Степан Полторак, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Секретарь СНБО Александр Турчинов, глава МВД Арсен Аваков.
Также к максимальному тюремному заключению "приговорены" председатель Верховной Рады Андрей Парубий, Премьер-министр Владимир Гройсман и бывший глава правительства Арсений Яценюк»
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Повалив вибраний "вялікій" народ в землю обітовану. А ми їм - чємодан вокзал рабсєя. Не може сволота пережити, що Україна стає сильною незалежною державою. 100 тис-на пята колона промарширувала(за якихось1,5р) на родіну.
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в Україні кажись нема двойного громадянства....може їх зразу усіх за порєбрік? на йух вони здалися Україні?
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меньше дебилов... Правда вскоре вспомнят о паспортах Украины и побегут обратно... вот тут - фуй им.
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Это ведь статистика из рашки.
Не факт что эта публика лишилась украинского гражданства.
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А кацапы на ОРТ и России -24 кричали 5 миллионов украинцев к ним сбежали -- а на деле -- ГУЛЬКИН хер .....Брехуны хронические ... Какой дебил с УКраины в голодное болото Расеи поедет -- только дебил полный и конченный ....
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А как там экономика расеи после санкций минфина США 1 февраля. Вы постили, что экономике расейской будет конец.
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а можно как-то законодательно лишать эту вату украинского гражданства?
Можно даже без уведомления организма.
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Стаття 17. Підстави припинення громадянства України
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами
України.

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства
іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються
всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства
іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про
таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним
законодавством держави, громадянство якої набуто.
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Тобто п.2 ст 17 треба поповнити "при отриманні іншого громадянства".
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Соррі, вже є в ст 19, але вона падлюка не працює.
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"Не працює" это тупая отмазка правоохранительных органов. Они и статью УК которая подразумевает ответственность судей за постановление заведомо не правосудного решения тоже считают "Не працюючою".
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Эта статья не работает. Лично знаю человека, имеющего не сданый паспорт рф после получения украинского гражданства.
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Это не статья не работает. Это правоохранительные органы не работают.
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Взять бы топор и всех зарубить.
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У "стецьків" лірична внутріконторська пауза.
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Это мусор а не граждане.
Биологический мусор.
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даунбасня?хотя всех фиксировать и посылать на хххх
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А СБУ о них знает?
Не то опять выберем депутатов и меров с раш. паспортами.....
Ведь оказывается СБУ при назначении высок. чинуш гражданство не проверяет!
Так насиров прокатил, думаю и труха тоже.....
А сколько нам сюрпризов готовят выборы!!!!!!
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Ну так надо ещё тарифы и цены приподнять ,тогда будет не 20 000 а 2 000 000 ...
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Ти при якому тарифу почимчикуєш за кацапським аусвайсом?
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"при якому тарифу"
Не менше мінстецівського.
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Чому кацапня не видасть одразу 2 млн своїх аусвайсів для всіх дебілів, це ж на 100 років затянеться.
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Согласно официальным данным, по упрощенной системе миграционная служба предоставила гражданство Украины 6261 гражданам Российской Федерации.
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Не переживайте.
Быдлоты, готовой заискивать перед кацапами, для которой "крепкий хозяйственник" у руля - предел мечтаний, в Украине хватает.
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"Маловато будет...". Думають, можна не прибирати у своїй оселі, у "щирого кума" буде ліпше. Дивіться, за багном попливете.
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Отак би і одразу.
Сподіваюсь, українського громадянства їх позбавили одразу.
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Сбывается моя мечта: кацапы валят в Россию. Только почему раньше не могли? Майже 20 тисяч мешканців України отримали російський паспорт у першому кварталі 2018 - Цензор.НЕТ 5802
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Это ж хорошо, чем больше "ватноголовых" идиотов, фактически, представителей 5-й колонны, любителей "рускавамира", уедут отсюда и лишатся украинского гражданства, тем лучше. Самое главное, потом эту "рускомирскую" убогую мерзость обратно в Украину не пустить... И это - основная задача! Так происходит очищение страны от прокацапского шлака.
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На самом деле, ни кто украинские паспорта не сдает, они в рахе пишут заяву, яко бы обращение в Украину, что они отказываются от украинского гражданства, и все, им выдают паспорт. Так что у них двойное гражданство, со всеми вытекающими...
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какое поле для работы наших спецов, но этими двухличными никто и не занимается.
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Занимаются, еще и как занимаются. То что крыс и дамбасню пока не щиплят это другой вопрос. Но в этом плане полезной информации более чем достаточно. Придет время и наиболее упоротые крысоиуды даже имея про запас украинский паспорт лишатся головы.
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Правда в рахе не так уж просто его получить. Знаю одного говноблогера с ютуба, он четвертый год без паспорта.
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Какой толк от кацарылого паспорта, если только не валить на историческую родину? Украинский паспорт в мире объективно больше котируется. Майже 20 тисяч мешканців України отримали російський паспорт у першому кварталі 2018 - Цензор.НЕТ 4660
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но он лежит в тумбочке, и это отражается на мозгах индивидуума.
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так же, как и не сдают росийские при получении украинского гражданства.
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пусть пи%дуют главное в срочном порядке етот биомусор депортировать с территории Украины и навсегда запретить въезд в Украину им и их родственникам
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это очень хорошо. И даже правильно. Иуды должны иметь собачьи аусвайсы мордовского каганата.
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Из российских СМИ. Радиус.
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По всей России прошли митинги народного движения «А мы и не торопимся» под лозунгами - "Солдаты НАТО нас кормить не будут !" и "Поработаем не развалимся !" - в поддержку повышения пенсионного возраста,
«Мы должны показать всему миру, что в России народ и правительство едины.....

Июль 1, 2018
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Их ломом ипут они радуются
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Это пропаганда Уйла и тролячья фабрика работают.
У них сейчас новое умопомешательство в моде: после неожиданной победы над Испанией - мол Украина чуть ли не вся ликует с их победы, одновременно стараясь эту победу омрачить чем то. В этой логике я не могу разобраться, но, видимо и не надо, это ведь рашисты!
У них и боинг был сбит 20ю разными способами на официальном уровне.
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З українським паспортом аж ніяк не означає, що це українці! Тікає московська сепаратистська шушваль і якщо і є серед них українці, то вони така ж шушваль. Усім їм квиток в один кігець!
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Перед цим більшість отих покидьків відвідали українські банки, БТІ та отримали біометричні паспорти. Хто анулює їхні українські документи, банківські рахунки, правоустановчі документи на нерухомість? Для контингенту з цієї "групи ризику" потрібно будь-які відвідини українських установ перетворити на таку "дорослу процедуру" щоби думали якщо не головою, то шлунком і ногами.
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ніхто не анулює банківські рахунки та правовстановлючі документи на власність, бо від того, що ти змінив громадянство право власності ти не втрачається.
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Мова йде не про "позбавлення прав", а про вилучення з електронних архівів інформації про права. Хто не верблюд, нехай розпочне процедуру відновлення прав. Якщо на ньому нема злочинів проти держави та українських громадян.
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Я уже три года все говорю, что нам жизненно важен закон о принудительном лишении гражданства.
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Надо им по 300 гр предложить за официально сданный украинский паспорт , а то эти суки и кацапские получат и от украинских хер откажутся .А так точняк потом экономия сплошная на пенсиях и соц выплатах , и когда Мордор начнет трещать по швам , а это дело не за горами , они ж назад прибегут и все как один верещать будут , что без Неньки им жизнь не в радость.
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Украине нужно лишить их гражданства без права восстановления и без права вида на жительство в будущем.
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Кацапье после достижения пенсионного возраста лезут в Украину за видом на жительства, притом ярые ненавистники всего Украинского . Не хотят жить в Рязани, Самаре и т.д. Лучше было бы кацапам не давать вида на жительство,
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В паРашці все повертається на круги своя. "Нам солнца не надо, нам партия светит. Нам хлеба не надо, работу давай". Дебіли, б...

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Вот и отлично! По крайней мере - честно. А не втихаря ждать здесь путина.
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Мокшане вернулись на историческую родину все правильно - флаг в руки барабан на шею... Майже 20 тисяч мешканців України отримали російські паспорти у першому кварталі 2018 - Цензор.НЕТ 5847
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Да я знаю некоторых выросших на Украине патриотв России. Большинство их еще в 2015 и 2016 выехало туда на ПМЖ. Это норамльно. Так лучше для всех. Гораздо хуже, если русскомирцы остаются здесь, при этом плохо всем - и нам и им.
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От зрадники кляті!Не хочуть чекати на прекрасну укрвїнську пенсію в 45 доларів
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочти 20 тысяч жителей Украины получили российские паспорта в первом квартале 2018 года
 
 
 
 
 
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