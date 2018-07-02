 Почти 20 тысяч жителей Украины получили российские паспорта в первом квартале 2018 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Донбас.Реалии",



Также официальная статистика российского видомтсва зафиксировала, что 85 119 жителей Украины стали россиянами в 2017 году.



Журналисты исследовали законопроект под номером 495240-7, который был внесен в Госдуму РФ об изменениях в законах о "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О гражданстве Российской Федерации".



Российские депутаты, авторы документа утверждают, что два миллиона украинцев в целом, а них 970 тысяч якобы выходцев с востока Украины, постоянно находятся на территории России.



"В 2017 году мы зафиксировали около четырех с половиной миллионов пересечений Украинской границы с Россией", - рассказал в эфире "Донбас.Реалии" помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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