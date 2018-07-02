 Путин готов обсуждать с Трампом все, за исключением Крыма, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы – это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных точек соприкосновения", - сказал Песков во время пресс-конференции 2 июля.

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Накануне Трамп заявил журналистам, что на предстоящих в июле переговорах с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопрос аннексированного Крыма.

Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).