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Все про:Крым (20262) Песков (840) Путин (23965) Трамп (1867)

 Путин готов обсуждать с Трампом все, за исключением Крыма, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не намерен обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы – это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных точек соприкосновения", - сказал Песков во время пресс-конференции 2 июля.

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Накануне Трамп заявил журналистам, что на предстоящих в июле переговорах с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопрос аннексированного Крыма.

Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).

Источник: https://censor.net.ua/n3074340
 
 
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и кого вы в G7 собрались возвращать???
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не хочет заставят, не хочет-помогут захотеть
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І Донбас також.
Це йому і пояснить Трам.
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Ждемо твітт Дональда.
(Кім Чен Ун теж, свого часу понтувався
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Ну правильно, что там обсуждать, Крым - это Украина.
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И Вова тут же сделал эпиляцию своей жопы, и принялся удалять старческий налет с зубов.
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Нравятся ему санкции, тут уже не вылечить пациента уговорами.
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Помнится , кто то визжал , что если хоть одну ракету выпустят по сирии то не только ракеты собьют но и все пусковые установки уничтожат .
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да рыжему клоуну на Крым насрать он с кндр переговоры вел а те увеличивают производство я.о. и с хуйлом то самое будет!! то есть ничего.печально но укреплять свою армию надо а не верить всем подряд
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А превосходный скотский виски можно вообще обсудить без путина.
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Приезжал к нему дружок..Родом из Абхазии..Попиз..ли ни о чем ,друг на дружку слазили..
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Крым мы отдадим в аренду Израилю. Пошли они все в жопу.
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а кто такой этот путен? почему он собрался обсуждать украинский крым?
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Хуйло решило слить лугандонию, видимо уже денех нет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин готов обсуждать с Трампом все, за исключением Крыма, - Песков
 
 
 
 
 
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