 Сенцова кормят смесью с неизвестным составом, - Денисова

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече в парламенте с послами стран ЕС по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В отношении Олега Сенцова, я бы хотела отметить, что сейчас имеется очень противоречивая информация о состоянии его здоровья. И поэтому я хотела бы воочию увидеть... У меня есть такое подозрение, не только подозрение, а факт, и я хочу, чтобы вы все увидели это письмо, в котором господин Федотов (руководитель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) четко пишет, что с 8 июня Олега Сенцова кормят какой-то смесью - мы не знаем ее состава", - сказала Денисова, обращаясь к европейским послам.

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Она обратила внимание представителей стран ЕС на то, что от украинской стороны "скрывают информацию о наших гражданах и о том, что сейчас происходит с Олегом Сенцовым".

Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и на оккупированных территориях Донбасса.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. В итоге, Денисову не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.