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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:жалоба (85) медицина (1622) Минздрав (1625) Петренко Олег (25) НСЗУ (2)

 С сентября заработает горячая линия для жалоб на медуслуги, - глава Нацслужбы здоровья

С сентября в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) заработает горячая линия, позвонив по телефону на которую украинцы смогут сообщить о некачественной медпомощи на первичном звене или о требовании денег за безоплатные услуги.

Об этом на брифинге, посвященном медицинской реформе на первичном звене, сказал председатель НСЗУ Олег Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над вопросом обратной связи, которая заключалась бы в основах оценки (качества услуги. - Ред.). Эта обратная связь будет реализовываться постепенно. Первая часть - с сентября в виде горячей линии НСЗУ, где каждый потребитель услуг сможет оставить информацию о том, что его обслужили неподобающим образом, или он не получил услугу, или у него требовали деньги. Сейчас разрабатывается специальный механизм, и НСЗУ будет это проверять", - сказал Петренко.

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Он отметил, что некачественная медицинская помощь или отказ в ней могут привести к расторжению договора Нацслужбы здоровья с медицинским учреждением.

Также он проинформировал, что НСЗУ вместе с МЗ будет изменять систему оценки качества предоставления медицинской помощи, в этом процессе будут участвовать в частности и профессиональные ассоциации.

Однако, при большом количестве жалоб относительно одного медучреждения у НСЗУ будет повод для проверки как документации медицинского учреждения, так и инициирования работы медико-экспертной комиссии МЗ, если выявленные нарушения касаются именно медицинской помощи.

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Петренко отметил, что на сайте Национальной службы здоровья будет публиковаться история обращений граждан и соответствующая реакция на них Национальной службы здоровья.

Источник: https://censor.net.ua/n3074335
 
 
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Сподіваюся, скаргу неможливо буде подати інкогніто?
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Не, инкогнито нынче можно только на Мальдивы слетать.
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Як ми знаємо, неможливо і на Мальдіви.
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ХА ХА ХА
вам ЛОХИ разрешается пожаловаться!! МЛЯТЬ КАКОЕ ВЕЛИКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ НАМ ТЕПЕРЬ МОЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ!! А требовать реакции на жалобу наверно разрешат лет через 25ть!!
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Жаловаться можно на все государственные и коммунальные структуры.
Правда сомнительно что это хоть как то улучшит их работу.
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Так на що жалітись? Послуги надають проститутки, а допомогу - лікарі. Медичної допомоги не буде, я вірно зрозумів..?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС сентября заработает горячая линия для жалоб на медуслуги, - глава Нацслужбы здоровья
 
 
 
 
 
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