 Оккупационная "прокуратура" просит 4 года колонии для Балуха в деле о "дезорганизации работы" изолятора временного содержания

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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При этом с учетом первого уголовного дела – до 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

"Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей, также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко (начальника ИВС. – Ред.) ушиб мягких тканей позвоночной области", – сказал прокурор.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд 15 июня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

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Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Валерием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.