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 Политика Украины
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Все про:Крым (20262) уголовное дело (2242) Балух Владимир (157)

 Оккупационная "прокуратура" просит 4 года колонии для Балуха в деле о "дезорганизации работы" изолятора временного содержания

На заседании подконтрольного Кремлю оккупационного Раздольненского районного "суда" в Крыму 2 июля российский прокурор запросил для украинского активиста Владимира Балуха 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы Раздольненского изолятора временного содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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При этом с учетом первого уголовного дела – до 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

"Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей, также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко (начальника ИВС. – Ред.) ушиб мягких тканей позвоночной области", – сказал прокурор.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд 15 июня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

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Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Валерием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3074331
 
 
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Суки!! Твари!!! Неужели в Украине нет диверсанта который может завалить судью, прокурора, Ткаченка...чтоб другие ходили каждый день и срались на ходу от страха словить маслину за свои гнилые делишки! Убъют патриота сволочи....
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судя по цене носков, есть
а за человека больно
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нє, ні разу нє 37-ой год
тут безпрецедентним вялічієм попахує
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Война и тушенка (18+)

А.Невзоров, во время спора с ватой:
- Скажи, а ты тушёнку ешь?
- ???
- Тушёнку, говорю, жрёшь?
- А при чём здесь...
- Хе, понимаешь, когда всё начнётся (а ведь начнётся!) то крайним сделают тебя. Мы с тобой знакомы много лет. Поэтому я тебя спрячу. И вот, когда ты будешь сидеть у меня в погребе, мне же придётся тебя чем-то кормить. Ты тушёнку жрёшь?

Продолжение по ссылке. Почитайте. Очень жизненно

https://bitter-onion.livejournal.com/142369.html#t19165217
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Война для России - как файершоу на бензоколонке.
Легко подпитывается
Ярко протекает
Быстро выходит из-под контроля
Масштабы всегда превосходят ожидания
Результат удивляет самих организаторов

В 1558 хотели чуток лохов-ливонцев пощипать
В 1700 у ребёнка собирались конфетку забрать
В 1854 хотели чуток отжать на Балканах. Проливы взять под контроль...
В 1904 планировали чуток Китая откусить
В 1914 - там ваще верняк был
А в 1979 - трудно что ли было безоружных пастухов в Афганистане разогнать?

Ватник, я даже гнобить тебя сейчас не буду. Ты и так угнетённый, как русскоязычный младенец во Львове.
Я буду деликатен, как режим деликатной стирки.
Ты же понимаешь, что всё только начинается. Этот как скандал с базарной торговкой - ты уже все слова ей сказал, а она только вышла на боевой режим.
Ну, вот давай серьёзно - что дальше?
Украина выжила. Выплюнула выбитые зубы. И даже смогла приоткрыть один глаз.
Теперь - ваша очередь принимать поздравления. От всех.
А желающих - аж толпа набежала.
И как-то эти "все" очень уж нехорошо улыбаются... Не по-доброму так....
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У Ткаченко років 5 тому було пошкодження анального отвору, а зараз тільки но експертиза це засвідчила, створивши прецедент для нової провокації стосовно українського громадянина.
Москаль не може бути геєм, він може бути тільки 3.14рас,
а тому до них навіть близько підходити не треба, бо можна торкнутись і опуститись забруднитись проказою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационная "прокуратура" просит 4 года колонии для Балуха в деле о "дезорганизации работы" изолятора временного содержания
 
 
 
 
 
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