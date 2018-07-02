 ГПУ начала расследовать кражу газа облгазами Фирташа. За два года нанесено 17 млрд убытков, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Об этом на странице в Facebook написала депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.
"Благодарю Генеральную прокуратуру Украины и Юрия Луценко, которые оперативно отреагировали на мое обращение и начали расследование кражи газа государственного НАК Нафтогаз Украины - Naftogaz облгазами Фирташа (олигарх Дмитрий Фирташ. - Ред.), которые только с начала этого года нанесли государству 4 млрд. грн. убытков, а за последние два года 17 млрд грн", - написала она, опубликовав соответствующий ответ ГПУ.
Ржу не могу.....
А как там дело на Михо поживает? На нападение на журналистов на свадьбе, в аэропорту, у СБУ?
И что то осень тихо про газ. платформы и добычу рашкой газа?......
За 17 миллиардов, можно попасть только на страницы "Форбс"...
🤑
Хотя если судить по уровню доходов их топ-менеджеров, (да и менеджеров среднего звена), то это просто эталон для подражания...
Саакашвили:
Для меня невозможно понять, как можно так бездарно просрать такой шанс сделать намного, намного богаче свою страну.
Реформировав страну, Порошенко стал бы национальным героем, автоматически став при этом фантастически богатым человеком.
Вместо этого он стал грабить...
Это же они избили, а не их.... - давить украинцев это их с правительством и международным сообществом общая задача....
Цены взвинтили - махинации остались.
Как всегда, прикрываясь лозунгами, просто нагло залезли еще глубже в карманы людям.
Система с ценами на газ в зависимости от объема потребления была далеко не идеальной, но позволяла без всяких подачек-субсидий поддерживать какое-то подобие соц. справедливости и стимулировать экономию. Но при этой системе, видимо, обворовывать украинцев было сложнее, чем на текущей мутной схеме "безумные цены + субсидии из бюджета".
И обращалось не к этому алко-куму-прокурору, от которого пользы... - как от козла, с которого пытаются получить хоть каплю полезной жидкости, кроме мочи и говна.
Что не раз подтверждалось его собственной женой - страшной бабой третьего тысячелетия.
Персонажи все в этой истории - весьма одиозны и пропахшие амбре протухшей рыбы..
Верить этой шняге я бы пока не спешил. Мы уже стоко(!) грозных заявлений от этой шоблы-ёблы наслушались, а результат этих заяв - ложь, пиздёжь и пустое ляпание языком.