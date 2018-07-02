 ГПУ начала расследовать кражу газа облгазами Фирташа. За два года нанесено 17 млрд убытков, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Об этом на странице в Facebook написала депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Генеральную прокуратуру Украины и Юрия Луценко, которые оперативно отреагировали на мое обращение и начали расследование кражи газа государственного НАК Нафтогаз Украины - Naftogaz облгазами Фирташа (олигарх Дмитрий Фирташ. - Ред.), которые только с начала этого года нанесли государству 4 млрд. грн. убытков, а за последние два года 17 млрд грн", - написала она, опубликовав соответствующий ответ ГПУ.

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