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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8734) Нафтогаз (2519) Фирташ (967) хищение (346)

 ГПУ начала расследовать кражу газа облгазами Фирташа. За два года нанесено 17 млрд убытков, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Генеральная прокуратуры Украины начала расследование хищения облгазами олигарха Дмитрия Фирташа газа государственной компании "НАК Нафтогаз Украины".

Об этом на странице в Facebook написала депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодарю Генеральную прокуратуру Украины и Юрия Луценко, которые оперативно отреагировали на мое обращение и начали расследование кражи газа государственного НАК Нафтогаз Украины - Naftogaz облгазами Фирташа (олигарх Дмитрий Фирташ. - Ред.), которые только с начала этого года нанесли государству 4 млрд. грн. убытков, а за последние два года 17 млрд грн", - написала она, опубликовав соответствующий ответ ГПУ.

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ГПУ начала расследовать кражу газа облгазами Фирташа. За два года нанесено 17 млрд убытков, - Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074326
 
   
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петя уже все с фирташем перетерел,терпилы будут платить
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а разве НАБУ не исключительно госслужащими занимается?
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Оперативно?
Ржу не могу.....
А как там дело на Михо поживает? На нападение на журналистов на свадьбе, в аэропорту, у СБУ?
И что то осень тихо про газ. платформы и добычу рашкой газа?......
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вот это поворот. А как же понужные 146 реформы? как же мыролюбный роттердам+?
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не путайте - роттердам - то после того, как ахметка акциями поделился, сейчас фирташ поделится и будет нам какой-нибудь очередной дюссельдорф...
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Ничего ему не будет - просто фирташа попросят поделится. Совсем зарвались - забыли, кто пэцю на царство в Вене благославлял. Да и ресурсы в стране заканчиваются - крысы начинают друг у друга куски вырывать.
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неужели Петя урок Вити не усвоил - нельзя беспределить
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Красти у держави газ це "не мелочь по карманам тьірить"!
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За "мелочь по карманам", можно в тюрьму попасть.
За 17 миллиардов, можно попасть только на страницы "Форбс"...
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Уже такое было при Юле. Она у него умыкнутых 12 млрд куб забрала и вернула государству, но позже его политические дружбаны отдали ему все обратно.
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Попался гадёныш? Президент Порошенкео и не таких раскусывал.
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точно, сначала ахметку раскусил на акции ДТЭК, теперь у фирташа чего нибудь откусит - не будут олигархи больше хороводить в Украине!
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Костя,твой сарказм такой саркастический!Наблюдаем бойню между пчёлами и мёдом!Всё равно победит путлер...
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У меня не сарказм Игорь, а руководство к действию. Прислушиваемся к нашему президенту Порошенко и у нас все получится.
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Осталось выяснить, кого же он еще раскусывал...
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"нанесли государству 4 млрд. грн. убытков, а за последние два года 17 млрд гр"_________________СТРАННАЯ "АРИФМЕТИКА" У "ПРОКУРОРА" ОТ "ОДНОТУРОВОГО" - ФИРТАШ БЛАГОПОЛУЧНО(!) ГРАБИЛ НАС И МЕНЯ В ЧАСТНОСТИ, А "УБЫТКИ" ПОНЕСЛО...ГОСУДАРСТВО! ВИДНО УКРАИНЦЫ И ЭТИ ПРОХВОСТЫ ЖИВУТ В РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВАХ!!!!!!
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А шо , з народу ще не зідрали "убытки"???
🤑
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НАК Нафтогаз, это одни сплошные убытки.
Хотя если судить по уровню доходов их топ-менеджеров, (да и менеджеров среднего звена), то это просто эталон для подражания...
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А если тарифы на газ поднять, как того требует МВФ, с него можно было бы содрать гораздо больше! ГПУ начала расследовать кражу газа облгазами Фирташа. За два года нанесено 17 млрд убытков, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4459
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ГПУ почала розслідувати крадіжку газу облгазами Фірташа. За два роки завдано 17 млрд збитків, - Чорновол - Цензор.НЕТ 5161Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 10 ч.10 часов назад
Саакашвили:
Для меня невозможно понять, как можно так бездарно просрать такой шанс сделать намного, намного богаче свою страну.
Реформировав страну, Порошенко стал бы национальным героем, автоматически став при этом фантастически богатым человеком.
Вместо этого он стал грабить...

ГПУ почала розслідувати крадіжку газу облгазами Фірташа. За два роки завдано 17 млрд збитків, - Чорновол - Цензор.НЕТ 8694
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смею утверждать, что ГПУ сама достойна подозрения в соучастии. Это ведь 17 млрд. убытков, такое не замечать, да еще во время войны, надо или полным идиотом быть, или в доле.
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а как такая новость цензор????????http://news.i.ua/click/4976128/117355684/1
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шурец - им можно..., они под гос.охраной сейчас.....

Это же они избили, а не их.... - давить украинцев это их с правительством и международным сообществом общая задача....
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Гы...гы....пурга для былда.....Ничего вы ему не сделаете....нету у вас методов против кости Сапрыкина....
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Помнится, главным аргументом спекулятивного повышения цены на газ для населения был тезис - "цена для населения и промышленности не должна отличаться, т.к. разные цены - это возможность для махинаций".
Цены взвинтили - махинации остались.
Как всегда, прикрываясь лозунгами, просто нагло залезли еще глубже в карманы людям.
Система с ценами на газ в зависимости от объема потребления была далеко не идеальной, но позволяла без всяких подачек-субсидий поддерживать какое-то подобие соц. справедливости и стимулировать экономию. Но при этой системе, видимо, обворовывать украинцев было сложнее, чем на текущей мутной схеме "безумные цены + субсидии из бюджета".
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И сейчас цены для промышленности намного выше, чем для населения. Так что схемы остались, только навар стал больше из-за более высоких цен.
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Хорошее было бы дело, если бы оно не исходило от контуженной от рождения на всю голову истерички.
И обращалось не к этому алко-куму-прокурору, от которого пользы... - как от козла, с которого пытаются получить хоть каплю полезной жидкости, кроме мочи и говна.
Что не раз подтверждалось его собственной женой - страшной бабой третьего тысячелетия.
Персонажи все в этой истории - весьма одиозны и пропахшие амбре протухшей рыбы..
Верить этой шняге я бы пока не спешил. Мы уже стоко(!) грозных заявлений от этой шоблы-ёблы наслушались, а результат этих заяв - ложь, пиздёжь и пустое ляпание языком.
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так понимаю-теперь народу Украины придётся эти убытки восстанавливать,государство не может быть в убытке,так что готовимся к повышению тарифов на газ
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Национализировать облгазы за воровство и все решение.
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У них сейчас другая тема, под предлогом установки новых счетчиков с модемами, затягивают проектную документацию, а потом под угрозой отключения всех пром потребителей загоняют в эти "газ збуты", у которых цены выше рыночной на 1500 грв за 1000 куб. И всем пох, антимонопольный комитет с языком в заднице как всегда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ начала расследовать кражу газа облгазами Фирташа. За два года нанесено 17 млрд убытков, - Чорновол. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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