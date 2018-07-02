 "Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить", - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Нам нужно не просто санировать последствия подобных безобразий, а, наконец, обратить внимание на причины, которые их порождают. Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и способны ли их вообще выполнять... К сожалению, есть основания сомневаться в том, что некоторые из них выполнить их вообще не способны и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные обязательства", - написал министр.

П.Климкин выразил сожаление по поводу испорченного отдыха многих украинцев. "Украинские дипломаты делают и будут делать все, чтобы облегчить их положение. Надеюсь, что по мере возможности свой вклад в решение возникшего кризиса сделают и другие ведомства", - добавил П.Климкин.

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Он отметил, что 22 мая МИД Украины провел специальное совещание с представителями других причастных организаций по вопросу возможных рисков. "Участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде всего, полномочий проверять, выполняют ли авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий", - рассказал глава МИД.

Как сообщалось, несколько суток сотни украинских туристов не могут вылететь из Туниса в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на странице в Facebook, что сложившаяся ситуация обусловлена значительной задолженностью туроператора Oasis перед авиакомпанией. По итогам достигнутых договоренностей туроператор обязался за свой счет разместить всех украинских туристов в гостиницах Туниса до понедельника, 2 июля.

В понедельник, 2 июля, украинская авиакомпания "Браво" сообщила, что из-за сформировавшейся задолженности туроператора Oasis в размере 25 млн грн в понедельник выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров.

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В понедельник, 2 июля, из Туниса вылетел первый из пяти самолетов с украинскими туристами на борту, которые ранее не смогли вовремя вернуться на Родину.