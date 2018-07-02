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 Политика Украины
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Все про:туризм (1034) авиасообщение (396) Тунис (68) Климкин (1756)

 "Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить", - Климкин

Компании, по вине которых украинские туристы не смогли вовремя вылететь из ряда стран, должны понести соответствующее наказание, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Нам нужно не просто санировать последствия подобных безобразий, а, наконец, обратить внимание на причины, которые их порождают. Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему они не выполняют условия лицензий и способны ли их вообще выполнять... К сожалению, есть основания сомневаться в том, что некоторые из них выполнить их вообще не способны и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные обязательства", - написал министр.

П.Климкин выразил сожаление по поводу испорченного отдыха многих украинцев. "Украинские дипломаты делают и будут делать все, чтобы облегчить их положение. Надеюсь, что по мере возможности свой вклад в решение возникшего кризиса сделают и другие ведомства", - добавил П.Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый самолет с украинскими туристами вылетел из Туниса, - МИД

Он отметил, что 22 мая МИД Украины провел специальное совещание с представителями других причастных организаций по вопросу возможных рисков. "Участники жаловались на нехватку полномочий. Прежде всего, полномочий проверять, выполняют ли авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий", - рассказал глава МИД.

Как сообщалось, несколько суток сотни украинских туристов не могут вылететь из Туниса в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на странице в Facebook, что сложившаяся ситуация обусловлена значительной задолженностью туроператора Oasis перед авиакомпанией. По итогам достигнутых договоренностей туроператор обязался за свой счет разместить всех украинских туристов в гостиницах Туниса до понедельника, 2 июля.

В понедельник, 2 июля, украинская авиакомпания "Браво" сообщила, что из-за сформировавшейся задолженности туроператора Oasis в размере 25 млн грн в понедельник выполнит пять гуманитарных рейсов из Туниса в Киев и Львов для доставки около 850 пассажиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские туристы в Тунисе: Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело против туроператора "Oasis Travel", - Омелян

В понедельник, 2 июля, из Туниса вылетел первый из пяти самолетов с украинскими туристами на борту, которые ранее не смогли вовремя вернуться на Родину.

Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074325
 
 
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Задовбали! Скільки людей через них можуть не встигнути оформити субсидії!
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кстати предлагаю Реве ноухау - съездил за границу - субсидия минус...
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тогда должны ответить все, кому правительство дало ранг священной коровы. Супермаркеты, которые торгуют тухлятиной и просрочкой. Заправки, которые необоснованно цены поднимают. Сфера услуг, которая не несет ответственности за свои работу. Все должны ответить за то, что паскудством по отношению к украинскому народу занимаются. Иначе как назвать, например, украинскую морковку по цене 50 грн. в магазине, никак иначе не назовешь. И деятельность правительства, которое без проведения внутренней политики отдало страну на откуп барыгам самой мерзкой расфасовки - тоже иначе не назовешь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Компании, которые вызвали туристический коллапс, должны за это ответить", - Климкин
 
 
 
 
 
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