 Мингарелли назвал требования для имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Об этом во время заседания руководства Верховной Рады с представителями Евросоюза заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
Он отметил, что представители ЕС и украинская власть пытались в последнее время создать благоприятные условия в вопросе Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
По его словам, сильная координация между представителями правительства и парламента является залогом успеха и условием эффективного внедрения соглашения.
Мингарелли также назвал секторы, в которых была достигнута гармонизация с законодательством ЕС, в частности, в области транспорта, таможни и налогообложения.
Он добавил, что для успешной имплементации Соглашения об ассоциации в течение следующих двух месяцев надо выполнить 4 требования: достичь того, чтобы линейные министерства и отдельные министерства выполняли свою важную роль по подготовке необходимых законопроектов; наладить координацию между правительством и парламентом; установить четкий перечень приоритетов (ведь в соглашении есть огромный перечень задач на каждый год); коммуницировать, в чем заключается задача и суть этого соглашения об ассоциации и что она принесет народу Украины.
А Порошенко делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией. И он в этом весьма преуспел, пользуясь равнодушием народа. Коррупция в Украине рулит как при Януковиче.
К слову, по уровню роста ВВП (по паритету), начиная с 1990 года, Украина заняла самое последнее место в мире - 5%. Выше нас даже Зимбабве, Бурунди и Барбадос.
Кожна нація має свій власний закон, свою власну правду й повинна лише
їм коритися.
Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Життя признає її тому,
хто викажеться більшою силою, моральною і фізичною. Ту силу можемо ми здобути
лиш тоді, коли переймемося новим духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є
дилема: або перемогти, або загинути.
народные депутатыворы.
Ворофку посадили, а воровство продолжается.
Ворофку убрали от власти , а воровство продолжается.
Может не ТОГО отстраняли и садили?
Может не туда посадили того кто громче всех кричит держи вора?
Второй момент, при зарплате в 2тыс.евро пенсия не может быть 1тыс.евро физически. - максимум при такой зарплате пенсия может быть 680евро. Правда при таких пенсиях и зарплатах коммунальные будут стоить 1500евро.
слава паРашену!
12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора
ОЭСР по борьбе с офшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
Хотя соглашение об ассоциации с ЕС имеется у всяких Гондурасов и Гваделуп. И им условий и палок в колеса при этом не ставили.
Госдеп США вслед за МВФ потребовал от Порошенко исправить закон об антикоррупционном суде
в телефонном разговоре с президентов Украины Петром Порошенко глава МВФ Кристин Лагард четко указала на необходимость срочного устранения фальсификаций от коррумпированной власти в законе об антикоррупционном суде. Поскольку же на протяжении вчерашнего дня от Банковой не последовало внятных заявлений на сей счет, то поздно вечером по киевскому времени продублировал данное требование …
это о том кто сидит в Блатной Хате на Банковой.
"...Если причина коррупции в самой власти, то трудно надеяться, что в недрах самой власти возникнут предпосылки для последовательной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией..."
[В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т.44, с.428[
То тримайте.
КОРУПЦІЯ !!!
сначала нужно зачистить клептократическую власть и только потом можно строить государство.
"и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому пэрэйняться проблемами украинского народа."Прошу прощение за применение Сященого Писания к этой твари...