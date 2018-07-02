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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ассоциация (898) соглашение (1050) Мингарелли (156)

 Мингарелли назвал требования для имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Для успешной имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в течение следующих двух месяцев надо выполнить ряд условий.

Об этом во время заседания руководства Верховной Рады с представителями Евросоюза заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

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Он отметил, что представители ЕС и украинская власть пытались в последнее время создать благоприятные условия в вопросе Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По его словам, сильная координация между представителями правительства и парламента является залогом успеха и условием эффективного внедрения соглашения.

Мингарелли также назвал секторы, в которых была достигнута гармонизация с законодательством ЕС, в частности, в области транспорта, таможни и налогообложения.

Он добавил, что для успешной имплементации Соглашения об ассоциации в течение следующих двух месяцев надо выполнить 4 требования: достичь того, чтобы линейные министерства и отдельные министерства выполняли свою важную роль по подготовке необходимых законопроектов; наладить координацию между правительством и парламентом; установить четкий перечень приоритетов (ведь в соглашении есть огромный перечень задач на каждый год); коммуницировать, в чем заключается задача и суть этого соглашения об ассоциации и что она принесет народу Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074323
 
   
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Без реальной борьбы с коррупцией толку не будет.
А Порошенко делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией. И он в этом весьма преуспел, пользуясь равнодушием народа. Коррупция в Украине рулит как при Януковиче.
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петя возможно уже подумывает о таможенном союзе,там ему простят все
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Хуже. Даже при овоще не было такого разгула.
К слову, по уровню роста ВВП (по паритету), начиная с 1990 года, Украина заняла самое последнее место в мире - 5%. Выше нас даже Зимбабве, Бурунди и Барбадос.
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гля, четыре идиота поверило, что белое это чёрное. Мінгареллі озвучив 4 вимоги для успішного виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС - Цензор.НЕТ 9864
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Ну ты поверил в программу "жити по-новому", это ясно. А кто остальные три:
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янек, по сравнению с нынешним, просто Верещагин, которому за державу обидно...
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як би яник зробив хоча би те що зробив Пеця, його би на руках носили... але то було до Майдану, тепер, за це потрібно саджати, бо це нич!
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а що зробив пеця окрім зради націнтересів, мародерства, узурпації влади, знищення добровольців в котлах і пограбунку населення України?
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Дмитро Донцов

Кожна нація має свій власний закон, свою власну правду й повинна лише
їм коритися.

Боротьба за
існування є законом життя. Всесвітньої правди нема... Життя признає її тому,
хто викажеться більшою силою, моральною і фізичною. Ту силу можемо ми здобути
лиш тоді, коли переймемося новим духом, новою ідеологією. Перед кожною нацією є
дилема: або перемогти, або загинути.
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АССОЦИАЦИЯ - ЭТО МИРАЖ, ТАК ЗАЧЕМ НАМ МИРАЖ?
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при этом мираже экспорт Украины в ЕС растёт каждый год на 20-25%
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только продукция рошен и остальное что выгодно ЕС- лес и т,д
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"Братва, что это чертило хочет - переведите на пацанский", - перешёптывались между собой народные депутаты воры.
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да ничего оно не хочет. так бредит тихонько.
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вы, это...ставите не реальняе планы. мы по головам и по трупам лезли в министерские кресла совсем не для того, что бы "коммуницировать"!!!!!!
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та не - эти "коммуницировать" могут сколько угодно, просто когда доходит до реальных дел...
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По словам президента Украины Порошенко приоритет на сегодня средняя зарплата по стране 2000 евро и пенсия 1000 евро в месяц. Президент Порошенко обижается что в Украине самая дешевая рабочая сила в мире и намерен на своем втором президентском сроке устранить эту несправедливость. Давайте поддержим нашего президента Порошенко своими голосами на выборах. Мінгареллі озвучив 4 вимоги для успішного виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС - Цензор.НЕТ 1309
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Это чужая власть, это чуждие нам люди.
Ворофку посадили, а воровство продолжается.
Ворофку убрали от власти , а воровство продолжается.

Может не ТОГО отстраняли и садили?
Может не туда посадили того кто громче всех кричит держи вора?
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А мы как то боролись за свои права? Или хотя бы пробовали?
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Ну будет не самая дешёвая рабочая сила в Мире, а предпоследняя. Что изменится?
Второй момент, при зарплате в 2тыс.евро пенсия не может быть 1тыс.евро физически. - максимум при такой зарплате пенсия может быть 680евро. Правда при таких пенсиях и зарплатах коммунальные будут стоить 1500евро.
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Речь о наших с вами деньгах идет. Какие у тут шутки.
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Ось де наші гроші:

12.02.18 Порошенко заблокировал подписание договора
ОЭСР по борьбе с офшорами https://biz.censor.net.ua/news/3049911/poroshenko_zablokiroval_podpisanie_dogovora_oesr_po_borbe_s_ofshorami
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Президент Порошенко в глубине души с каждым из нас. Плюньте на офшоры и слушайте нашего президента.
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Іншими словами: "дєнєх нєт, но ви дєржитєсь" і "дайте грабувати бо пукін нападе"?
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Еще лет 10 эту филькину грамоту будут вшивать, похоже.
Хотя соглашение об ассоциации с ЕС имеется у всяких Гондурасов и Гваделуп. И им условий и палок в колеса при этом не ставили.
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На счет антикорупционного суда, это вообще хохма, мутили, крутили, выворачивались, потом бах, приняли, пошел пиар, на фоне детей подписывает закон, П-Е-Р-Е-М-О-Г-А. А потом бац, оказывается они туда в тихаря поправочку втиснули, благодаря которой клептоманы любой суд на болту вертели.
Госдеп США вслед за МВФ потребовал от Порошенко исправить закон об антикоррупционном суде
в телефонном разговоре с президентов Украины Петром Порошенко глава МВФ Кристин Лагард четко указала на необходимость срочного устранения фальсификаций от коррумпированной власти в законе об антикоррупционном суде. Поскольку же на протяжении вчерашнего дня от Банковой не последовало внятных заявлений на сей счет, то поздно вечером по киевскому времени продублировал данное требование …

это о том кто сидит в Блатной Хате на Банковой.
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Неужели у кого-то после этого есть сомнения что Порошенко гарант коррупции?! Он делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией и коррупционеры чувствовали себя в стране вольготно как при Януковиче.
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спасибо, европейцы, ставьте наших гнид раком по вашему, в угол по нашему, я вас прошу не расслабляйтесь, они(наши гниды) такие скользкие
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европейцы не расслабляйтесь,наведите порядок украинцам,а то им лень с дивана встать
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ждешь пока европейцы тебе на диван заработают?
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многие аскеты ждут пока европейцы им все наладят
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ладно уговорил, рассказывай как нам все наладить?
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Шалом!
"...Если причина коррупции в самой власти, то трудно надеяться, что в недрах самой власти возникнут предпосылки для последовательной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией..."
[В.И. Ленин, Полн. собр. соч., т.44, с.428[
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Вам ще мало ? Мінгареллі озвучив 4 вимоги для успішного виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС - Цензор.НЕТ 6396
То тримайте.
КОРУПЦІЯ !!!
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при гопниках и барыгах у власти, кормящихся с остатков, недоеденой ими страны, при поощрении того же мордора ни о каком ЕС и НАТО нельзя даже мечтать.
сначала нужно зачистить клептократическую власть и только потом можно строить государство.
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Педра в истерике!Его не хотят ни его выбиравшие,ни его проклинающие,ни те кого он наепал своими обицянками,ни ЕС,ни Америка ну плять никто!"
"и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому пэрэйняться проблемами украинского народа."Прошу прощение за применение Сященого Писания к этой твари...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМингарелли назвал требования для имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС
 
 
 
 
 
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