 Мингарелли назвал требования для имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Об этом во время заседания руководства Верховной Рады с представителями Евросоюза заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

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Он отметил, что представители ЕС и украинская власть пытались в последнее время создать благоприятные условия в вопросе Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

По его словам, сильная координация между представителями правительства и парламента является залогом успеха и условием эффективного внедрения соглашения.

Мингарелли также назвал секторы, в которых была достигнута гармонизация с законодательством ЕС, в частности, в области транспорта, таможни и налогообложения.

Он добавил, что для успешной имплементации Соглашения об ассоциации в течение следующих двух месяцев надо выполнить 4 требования: достичь того, чтобы линейные министерства и отдельные министерства выполняли свою важную роль по подготовке необходимых законопроектов; наладить координацию между правительством и парламентом; установить четкий перечень приоритетов (ведь в соглашении есть огромный перечень задач на каждый год); коммуницировать, в чем заключается задача и суть этого соглашения об ассоциации и что она принесет народу Украины.

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