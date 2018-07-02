 Рада может внести правку об апелляции к закону об Антикоррупционном суде на текущей сессии, - Парубий

Об этом заявил после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть возможность эту правку внести ко второму чтению при рассмотрении законопроекта №7441 (о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". – Ред.), что дает шанс принять ее еще на этой сессии. Когда будет подан новый законопроект мы понимаем, какая будет его процедура – включение в повестку дня сессии, рассмотрение в первом чтении …, соответственно, не появляется никаких шансов, чтобы его приняли на этой сессии. Внесение изменений в законопроект №7441, мне кажется, был бы оптимальным и наиболее эффективным путем внесения изменений в закон об Антикоррупционном суде", - рассказал Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд должен заниматься всеми делами в своей юрисдикции, - глава МИД Великобритании Джонсон о поправке по апелляции

Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Вместе с тем, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.