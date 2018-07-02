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 Политика Украины
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 Рада может внести правку об апелляции к закону об Антикоррупционном суде на текущей сессии, - Парубий

Поправку об апелляции в законе об Антикоррупционном суде могут изменить путем принятия соответствующей нормы в законопроекте №7441 о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом заявил после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас есть возможность эту правку внести ко второму чтению при рассмотрении законопроекта №7441 (о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". – Ред.), что дает шанс принять ее еще на этой сессии. Когда будет подан новый законопроект мы понимаем, какая будет его процедура – включение в повестку дня сессии, рассмотрение в первом чтении …, соответственно, не появляется никаких шансов, чтобы его приняли на этой сессии. Внесение изменений в законопроект №7441, мне кажется, был бы оптимальным и наиболее эффективным путем внесения изменений в закон об Антикоррупционном суде", - рассказал Парубий.

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Напомним, 14 июня, закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Суд начнет работу после назначения не менее 35 судей. Вместе с тем, в НАБУ заявили: из-за того, что Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции ВАС и могут избежать наказания. НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Вместе с тем, Егор Соболев заявил: "В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции". В ответ в профильном комитете ВР опровергли обвинения в замалчивании правок в законе о ВАС, касающихся апелляционного рассмотрения дел НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3074320
 
   
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неужели клизмы из Вашингтона было мало ,что с нова за пакости взялись ?Вторая клизма , а она будет 100% будет смертельная для реХформаторов!!!!
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"Наперсточники" рулят . Голосуют за один закон, а на подпись идет совсем другой , Янык отдыхает ...
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узурпаторы власти народа Украины продолжают играться в законность в условиях отсутствия возможности соблюдать норму ст. 5 Конституции Украины, которая утверждает, что источник власти в Украине народ, а не то, что у кого-то во власти под хвостом зачесалось. Нет определения для народа Украины - значит народ не может быть источником власти, ведь не знает никто, что же это такое, народ этот, и даже то, что народ - это совокупность ВСЕХ поколений украинцев, от основателей до поколения Майдана и далее, этого тоже не знают. Просто как свиньи в загоне, роют пятаком все, что под этот пятак попадется вместо того, чтобы или делом заняться, или другим не мешать. судить вас всех надо за узурпацию власти народа, судить открытым судом и спрашивать как вы посмели волю народа подменить своими убогими желаниями.
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НАРО́Д, наро́да, м.1. Население, объединенное принадлежностью к одному государству; жители страны.
Также в Конституции нет определения - что такое "источник власти"...Также в Конституции нет определения - что такое "Конституция"...
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нет определения Конституции и что есть источник власти? Значит тем хуже для них, меня же интересует пока определение народа, что является базовым для выяснение вопроса о власти. Что же касается этого вот про народ "НАРО́Д, наро́да, м.1. Население, объединенное принадлежностью к одному государству; жители страны", то это определение попросту лживо. Например, индусы не перестали быть индусами после того, как их с=государством стала Британская империя. И англичане не перестали быть англичанами после того, как вместо Британской империи соединенным Королевством стала. Словом, неправильное у вас определение, противоречивое, народ как раз тем и отличается от населения, что обладает народной идеей, способной объединить поколения как ничто другое. Была советская идея - был и советский народ. Исчерпалась идея - нет народа. Украинская идея не исчерпается)
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Словоблудие. Тогда необходимо каждое слово уже определённое в толковых словарях заново определять в Конституции...
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словоблудие как раз в попытке права на неопределенность источника власти выражается, согласитесь) Надо будет уточнить определения толковых словарей, значит это должно быть сделано. Интересуют определения, соответствующие народной идее Украины, объединяющей поколения украинцев в народ с момента основания столицы по Майдан и далее. Определения советских словарей для этого не подходят. Ровно также не подходят и любые другие игнорирующие то, что украинцы идейный народ. И это постоянная работа законодательной власти, следить, чтобы соответствие определений законов и реалий не расходились. В первую очередь именно в этом и заключается работа законодателей, она не в том, чтобы под себя на потребу дня выписывать.
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Народ - населення держави, мешканці країни.[1]

Словник української мови: Том п'ятий Н-О / Редкол. І. К. Білодід та ін., редактори тому: В. О. Винник, Л. А. Юрчук - К.:"Наукова думка", 1974 (с.:174)

Народ - громадсько-політична сила, на яку опирається офіційна влада в країні[2]

Шпоть О. С. Про Демократію. //Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. 2010. - № 4. - С. 130-139.

"Верховный Совет Украины от имени украинского народа - граждан Украины всех национальностей"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада может внести правку об апелляции к закону об Антикоррупционном суде на текущей сессии, - Парубий
 
 
 
 
 
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