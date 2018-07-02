 Денисова просит посольства стран ЕС призвать Путина освободить всех украинских политзаключенных, включая Сенцова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы просим вас обратиться к Путину с призывом освободить всех политзаключённых, всех заложников", - сказала Л.Денисова на встрече с представителями посольств стран-членов ЕС в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что призыв должен касаться не только голодающего в российской колонии Олега Сенцова, а всех "пленников Кремля".

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Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и на оккупированных территориях Донбасса.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. В итоге, Денисову не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.