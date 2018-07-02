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 Политика Украины
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 Денисова просит посольства стран ЕС призвать Путина освободить всех украинских политзаключенных, включая Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям посольств стран – членов Европейского Союза с просьбой призвать президента России Владимира Путина освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы просим вас обратиться к Путину с призывом освободить всех политзаключённых, всех заложников", - сказала Л.Денисова на встрече с представителями посольств стран-членов ЕС в понедельник в Киеве.

Она подчеркнула, что призыв должен касаться не только голодающего в российской колонии Олега Сенцова, а всех "пленников Кремля".

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Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и на оккупированных территориях Донбасса.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. В итоге, Денисову не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/n3074317
 
 
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А слабо не умолять всех подряд а например вылавливать тех лиц представляющих руснявый терроризим которые у всех на слуху??!! Да что там всех - ВЫЛОВИТЕ одну только дочь Песькова или Лаврова - вот вам и обменный фонд на ВСЕХ наших ребят!!
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хе ... "дочь Песькова или Лаврова..." , та вони навіть кума Хуйла (Медведчука) не насміляться чіпати , більше того - кум Хуйла очолює делегакцію України на переговорах в Мінську !
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Да они все боятся Путина, так потявкать сдалека только смогут.
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Интересно, посольства стран ЕС ее услышали?
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это она 20 дней там уже, выходит, находится? Если от 13 считать.
Фото то рядом с забором, то где-то напротив тюрьмы.
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Просять один раз...потім вимагають, а потім діють.
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Та нічого не буде. Вони ще під враженням від суми яку путін заплатив за виграш рос.калічок на ЧС 2018.
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Навряд чи її почують західні дипломати.
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