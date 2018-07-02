 Двум депутатам Госдумы РФ составлены сообщения о подозрении в финансировании терроризма, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины на официальном сайте ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г.Москва, в марте - июня 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной (лидером фракции ЛДПР Владимиром. - Ред.) В.Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии СМИ призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории России по сбору соответствующих средств", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как отмечается, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР", а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории г.Москва для представительской деятельности.

Также за счет собранных средств указанные депутаты под руководством Жириновского, действуя, в частности, по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви), на протяжении 2014-2017 годов осуществили поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

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Подозрение в финансировании терроризма указанным депутатам Госдумы РФ составлены по перечисленным фактам преступной деятельности указанной организованной группы 27 июня 2018 года.

"Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации уголовные правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от 10 до 12 лет лишения свободы", - говорится в информации ГПУ.

Имена депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которым Генпрокуратурой Украины составлены подозрения в финансировании терроризма, в сообщении ГПУ не приводятся.