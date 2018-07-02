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 Политика Украины
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Все про:Жириновский (457) ЛДПР (29) терроризм (17887) финансирование (1263)

 Двум депутатам Госдумы РФ составлены сообщения о подозрении в финансировании терроризма, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины составила сообщения о подозрении двум депутатам Государственной думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины на официальном сайте ведомства.

"Досудебным расследованием установлено, что два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г.Москва, в марте - июня 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной (лидером фракции ЛДПР Владимиром. - Ред.) В.Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии СМИ призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории России по сбору соответствующих средств", - говорится в сообщении.

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Двум депутатам Госдумы РФ составлены сообщения о подозрении в финансировании терроризма, - ГПУ 01

Кроме того, как отмечается, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР", а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории г.Москва для представительской деятельности.

Также за счет собранных средств указанные депутаты под руководством Жириновского, действуя, в частности, по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (позывной Гиви), на протяжении 2014-2017 годов осуществили поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

Двум депутатам Госдумы РФ составлены сообщения о подозрении в финансировании терроризма, - ГПУ 02

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Подозрение в финансировании терроризма указанным депутатам Госдумы РФ составлены по перечисленным фактам преступной деятельности указанной организованной группы 27 июня 2018 года.

"Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации уголовные правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от 10 до 12 лет лишения свободы", - говорится в информации ГПУ.

Имена депутатов Государственной Думы Российской Федерации, которым Генпрокуратурой Украины составлены подозрения в финансировании терроризма, в сообщении ГПУ не приводятся.

Источник: https://censor.net.ua/n3074313
 
 
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Этим подонкам нужно, чтоб возле них были такие же рабы, как они, только хуже, чтоб их мелкая подгнившая душонка страдала не так сильно, ...от этих воров, лжецов и убийц миллионов только ров с крокодилами и копья вокруг, ...с ними либо ничего, либо в лоб и полбу, ...ничего доброго они не принесут никому, потому что не могут они дать то, чего у них нет и никогда не было, ...единственное что их - это муляж, лживость и воровство, во власти по-крупному, в народе мелочное, ...дух мокши и чуди - это низость души и рабство мозга. Рашист обыкновенный - новый вид паразита или сорняка.
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Почему двум уродам из госдуры ? Вся раша пашет на войну против Украины ! Будьте вы все прокляты , ватные уроды !
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А кем "ЛНР" и "ДНР" признаны террористическими?
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Депутаты Верховной рады не призналисамопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики"террористическими организациями.
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Почему ДНР/ЛНР названы террористическими организациями? Так,16 января депутаты Верховной Рады не смогли признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. За соответствующую поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 парламентариев из 340 присутствующих. И до сих пор, ничего не изменилось в статусе ДНР/ЛНР. Поэтому, финансировать их формально не является преступлением. Все претензии к верховной раде Украины. А Луценко очевидно не знает законов собственной страны. Иначе бы, не делал бы глупостей от имени Украины.
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Что интересно , у кацов такие же новости с завидной регулярностью, но в отношении Рады. Шапито, мля с обоих сторон.
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Это ты так Ленинградку называешь? Соскучился опой в мацкве торговать?
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Разница в том, что после вскукареков госдуры всем пофиг, а после заявы Украины могут где нибудь в Европе или США прихватить за жопу и передать Украине, но депутатам это пофиг, им заграница не нужна, поедут в Крым лечиться или учить детей в Джанкое.
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да не, навряд ли. там же вроде почти все депутаты рашинские под санкциями.надо совсем отбитыми быть, чтоб поехать туда где закроют. Я могу, ошибаться, если что поправьте.
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Поправлю, не путайте санкции с криминалом, санкции для физических лиц такое себе наказание, пока дело не коснется здоровья, а вот криминал если наши утырки нормально соберут базу про поставку чего то лугандонам, грозит посильнее, понимаете, почему то все российские патриоты обожают Европу и США в части меркантилизма, тот же Соловьев не на Ладоге домик прикупил а на Комо или Гарде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвум депутатам Госдумы РФ составлены сообщения о подозрении в финансировании терроризма, - ГПУ
 
 
 
 
 
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