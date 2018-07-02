 Крысину в деле о похищении и пытках евромайдановцев назначили госадвоката

На заседании суда прокурор Юлия Малашич заявила ходатайство о привлечении для оглашения обвинительного акта для Крысина адвоката из центра юридической помощи, поскольку уже пять заседаний подряд суд не может объявить обвинительный акт по вине защитников Крысина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Судья Любовь Леонтюк удовлетворила это ходатайство, а посему обвинительный акт Крысину будет зачитываться в присутствии государственного адвоката.

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Свое ходатайство прокурор Малашич обосновала, в том числе и тем, что адвокат Крысина в интервью одному из журналистов, имени которого прокурор не назвала из соображений безопасности, заявил о том, что защитники Крысина любой ценой будут пытаться сделать так, чтобы Любовь Леонтюк не выносила приговор по данному делу и поэтому они всячески затягивают время до сентября, когда Леонтюк уйдет на пенсию.

Следующее заседание, на котором планируется объявить обвинительный акт Крысину, должно состояться 6 июля.

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Напомним, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина и Сергея Чемеса по трем эпизодам. По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" титушки похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь титушек возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря титушек и даче указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы титушек, которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады евромайдановцев на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным титушкам задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве журналиста Веремия - обвиняется лишь Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве.

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Напомним, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.