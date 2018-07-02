 В Житомирской области задержан контрактник за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что на протяжении двух недель июня 2018 г. указанный военнослужащий - мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в г. Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, содержащих драгоценные металлы: серебро, золото и платину. Полная сумма причиненного ущерба устанавливается назначенной экспертизой", - сказано в сообщении.

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В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество обнаружено и изъято, в настоящее время принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.