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 В Житомирской области задержан контрактник за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса, - ГПУ

27.06.2018 по результатам проведения первоочередных следственных (розыскных) и других процессуальных действий военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следователями следственного отдела Радомышльского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области задержан военнослужащий военной службы по контракту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что на протяжении двух недель июня 2018 г. указанный военнослужащий - мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в г. Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, содержащих драгоценные металлы: серебро, золото и платину. Полная сумма причиненного ущерба устанавливается назначенной экспертизой", - сказано в сообщении.

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В ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество обнаружено и изъято, в настоящее время принимаются меры по восстановлению боевого комплекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3074304
 
 
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кстати, Мосейчуку и еще одному нардепу уже иски о нарушении авторских прав Журавля выставлены...
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Вообще больной, казнить урода за преступление против государства...
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По второму кругу пустили? Сам Цензор Цунзор читает?

8.06.18 00:00
Военная прокуратура задержала военнослужащего за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса "Тор" на Житомирщине. ФОТО
https://censor.net.ua/news/3073877/voennaya_prokuratura_zaderjala_voennoslujaschego_za_hischenie_elektronnyh_elementov_zenitnoraketnogo
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КМ-ок давно уже не ставят, если только советские раритеты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Житомирской области задержан контрактник за хищение электронных элементов зенитно-ракетного комплекса, - ГПУ
 
 
 
 
 
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