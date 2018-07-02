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 Политика Украины, Экономика
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Все про:контрабанда (1511) коррупция (7158) таможня (1264) Гройсман (4158)

 Гройсман: В 2017 году дополнительные платежи в бюджет от ликвидации "заговоров" и "схем" на таможне составили 70 млрд гривен

На сегодняшний день многие продолжают зарабатывать на контрабанде большие деньги, и задача правительства - "вырвать их из карманов контрабандистов и направить в Государственный бюджет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, комментируя планы по обеспечению прозрачности государственных границ.

Он напомнил, что в прошлом году дополнительные платежи в бюджет от ликвидации "заговоров" и "схем" на таможне составили 70 млрд грн. Но это, как оказалось, неисчерпаемый денежный поток. "Многие продолжает зарабатывать на контрабанде бешеные деньги. Моя задача - вырвать их из карманов контрабандистов и направить в Государственный бюджет", - сказал Гройсман.

По его словам, большая контрабанда - явление, при котором происходит сращивание структур, в частности правоохранительных и властных.

"Без таможенника, сбушника, прокурора, работника МВД разработать и внедрить контрабандные схемы невозможно. Поэтому я обратился ко всем правоохранителям, чтобы побороть эти явления, - отметил Глава правительства. - Я рад, что в этом вопросе есть четкие позиции Министра внутренних дел и руководителя Национальной полиции. Огромная роль здесь принадлежит руководителю Департамента противодействия преступности в сфере экономики Игорю Купранцу, есть воля Мирослава Продана из ГФС. Они будут работать в координации с правительством. Получил заверения в поддержке от руководителя СБУ Василия Грицака ... Я также обратился к НАБУ с просьбой усилить работу в этом направлении".

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Премьер-министр отметил, что инструментов борьбы - достаточно, чтобы минимизировать существующие риски. Среди них - полное взаимодействие между ГФС и Департаментом противодействия преступности в сфере экономики, взаимный доступ к базам данных, обмен информацией, совместный досмотр товаров, - чтобы выявлять заниженную стоимость или грузы, которые перевозят в "пустых" по документам авто, взаимодействие с пограничными и таможенными службами других стран, установление сети сканеров.

"Я не собираюсь молча смотреть на беспорядок. Я отвечаю за государственные интересы. Кто на дороге попадется - чей кум, сват, брат - я публично об этом буду говорить, - отметил Гройсман. - Рассчитываю на то, что руководители всех структур присоединятся к тому, чтобы остановить контрабандные потоки - это касается всех силовых органов".

Глава Правительства подчеркнул, что из-за введенных действий "схемщики" пока будут сопротивляться и будут создавать всевозможные информационные атаки. Но конечная цель борьбы - служить государству и "спокойно смотреть в глаза украинскому воину на передовой или пенсионеру".

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Источник: https://censor.net.ua/n3074301
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Цікаво- це олігархи на митниці таке творять, чи рядова сволота?
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Пану Гройсману спочатку б треба розібратися: а який розмір зарплати митника? Скільки отримує кожен із 10 тис. співробітників відомства, яке наповнює більш ніж третину держбюджету України? Від 6 до 7 тис. гривень. Це рівень досвідченого працівника. Молодь отримує ще менше. Так може почати з усунення такої ганьби?
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сделать им зарплаты, как в Нафтогазе? А поможет?
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когда будет ликвидирован, главный таможенный заговор - оффшорный?
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Саша делает ставку на следующего Президента
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ну так пусть, самая честная и справедливая власть, ударит по оффшорам, женщины с косой
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да батенька, начитались вы дешёвых книжек и также дёшево съезжаете с темы

так будет, самая честная и справедливая власть, бороться с оффшорами?
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то шо влада, такая же, как и вы стыцьки я не сомневаюсь, мы пересични это понимаем

так будет, самая честная и справедливая власть, бороться с оффшорами?
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бабло проходит мимо кагала- непорядок,ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В КАГАЛЕ
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оооо - вот и Эллочка - людоедка 21 появилась - подверди - так индеец))))))))
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Хо-хо парниша! Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан. - Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы ...
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Якщо прибрати в Україні корупцію, то не буде кому керувати державою.
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Словесный понос этого патужнийшого "рехформатора" смешон и уныл.Встречу чьего то кума буду об этом говорить))))Вот именно ,что говорить.За 4 года такого наговорили,что не перелезишь и лапшу можно в Украине не выпускать)))
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Специально для тебя сказал...

"По его словам, большая контрабанда - явление, при котором происходит сращивание структур, в частности правоохранительных и властных. Источник: https://censor.net.ua/n3074301 "

Но ты продолжаешь...

"Глава Правительства подчеркнул, что из-за введенных действий "схемщики" пока будут сопротивляться и будут создавать всевозможные информационные атаки. Источник: https://censor.net.ua/n3074301 "
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ты из своего ободраного беларашинского колхоза ФСБ прогнало?

чего ты тут трешься?
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М.А.Булгаков
МАСТЕР И МАРГАРИТА

Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота.
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"Многие продолжает зарабатывать на контрабанде бешеные деньги. Моя задача - вырвать их из карманов контрабандистов и направить в Государственный бюджет", - Источник: https://censor.net.ua/n3074301
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Але не тільки у Державний бюджет, але і трохи собі🙋
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Можно пару миллионов и отстегнуть за то, что вернули 70 миллиардов...
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Да хоть и 10 миллиардов, если вернули 70 или... ничего, ни 70 ни 10...
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так 10 млрд не вернули, а скрысили. И это только по официальной ренте (плате за наши ресурсы)
И вообще классная логика - украл на 2 рубля меньше - молодец. Ну так не надо нам свою навязывать, как нибудь сами в своей стране решим - молодец или подлец.
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С помощью Нагана?
Классная логика, когда кому-то платят за работу и не слушают советов завистников...
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какое-то пичухло из белапараши- подстилки московской рассказывает что-то украинцам)) а само под ФСБ пыхтит-ноги раздвинуло)))
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Какие животные инстинкты у тебя вызвали возмущение, когда я предложил за возврат 70 миллиардов отстегнуть 2 миллиона?
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я не понимаю термина "отстегнуть" в бюджетном процессе и правовом поле. Видимо дальнейшая дискуссия бесполезна из-за сильного расхождения в базовых принципах.
Вы у себя в РБ, можете "отстегивать" кому и сколько угодно. Мне этого не надо.
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Только не надо за слова цепляться, уходя от сути разговора, мы не на кацапском форуме.
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так я по сути и говорю - они кому-то перекрыли краник, для своих схемы осталось. Причем их большое разнообразие. Избирательная работа закона, надо менять систему в целом. Кстати пересичному гражданину, эта ихняя очередная "перемога" опять ударит по кошельку.
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И да, "схемы" не работают без "крыши" госчиновников, так что вопрос - "а кто понес наказание", вполне уместен.
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А не проще чем отбирать бабло у этих МНОГИХ,..ПОСАДИТЬ ЭТИХ МНОГИХ?
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100% и отнять непосильно нажитое+% по типу Роттердам
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Может сразу Украину проволокой обнести и выделить места для проживания тех, кто не даёт и не берёт взяток?
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зачем еще тратиться на проволоку? украл в тюрьму, украл в тюрьму-- классика!!
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Сколько по приблизительным оценкам надо посадить коррупционеров вместе с контрабандистами и крышевателями?
Миллион? Два?
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пару тысяч, просто остальных не успеем ,после реальной посадки этих остальные сами сбегут к вам, и в Рашу
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Может достаточно 1999 и всё будет как в сказке?
Кто будет сажать судей-коррупционеров или тех, кому угрожают, если не примет нужного решения?
В курсе, что борьба с коррупцией начинается с предотвращения возможности коррупции?
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ты из своей белапараши когда ФСБ прогонишь, балаболище? или ссышь?
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когда надо делать ампутацию профилактика уже бесполезна,а со сменой власти ,сменяться и решения судом,они умеют держать хвост по ветру, так что сперва инквизиция а уж потом построение нового общества, после оценки прошлых героев корыта!!!
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"...инквизиция..."
В 1917 году это уже было...
Ещё раз повторяю - основные усилия вначале прилагают на предотвращение коррупции...
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не морочь мне голову , ссук рекомендованных к посадке перевоспитать невозможно , и гуманности они не заслуживают ,разворовывали страну они не гуманно ----- за дела надо отвечать , и наказание должно быть неизбежно -- в назидание другим , а вот потом это реализация наказания и напоминание об этом и будет как раз то что ты называешь предотвращением коррупции
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А вспомни грося Роттердам+. какие бабки он принес вАм резиновьім изделиям №2? Может что то еще вАм напомнить?
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Прочитал и прям на душе так тепло стало.Слава Украине !
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Не позволяй душе лениться! Чтоб в ступе воду не толочь, Душа обязана трудиться И день и ночь, и день и ночь!
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Хоть кого то посадили за то, что эти 70 млрд до этого оседали в чьих то карманах?
Нет! Вот и все, что надо знать об этой власти!
Все равно вы этот бюджет дерибаните, как хотите, барыги!
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Украинцы вы имеете сейчас влияние на правительство.Я вам даю идею по поводу замены транша Мвф.Соберитесь с народом и поговорите с Порошенко чтоб он кредит брал у народа Украины под проценты.И поверьте народ без проблем даже 10 млрд у.е сможет насобирать для реформ и потом еще и заработает а не иностранцы.
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Так таку мізерну суму надасть кожна сім'я😬
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Вас 45 млн.И я уверен у многих 100 грн найдется чтоб вложить в свою страну на реформы еще и заработать Тогда отпадут все эти требования Мвф которые отберут в дальнейшем у народа эти 100 грн еще и с процентами.Понимаешь о чем я ?
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дать Пете 100 грн? Та ти з глузду з"їхав?
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Ні, бо ми чекаємо лише ваших грошей😀
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сюр! все знают кто, все знают скоко, все знают КАК и КОГДА, а итог- очередной бздынь.
уже не хочется ни судов, ни посадок, а простого ЧИК и фсе
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І ти Грося разом з Пєтьом бабло заробляєте на контрабанді
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Так то ваші цигарки на румунському кордоні конфіскували?
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Громче всех кричит - ДЕРЖИ ВОРА - сам вор (народная примета)

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А в нас кажуть, що нічого не змінилось і не зміниться, просто ділять вплив і грошові потоки.
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По логике если ГНОЙсман поборол схемы и заговоры т.е. растерзал вражин как тузик тряпку - у нас должен быть рай, но почему-то такое впечатление что мы в аду! Вот ведь пистабол, такими темпами он и вальцмана в задницу засунет!!!!!!!!!!!!!!!
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По логике если ГНОЙсман поборол схемы и заговоры т.е. растерзал вражин как тузик тряпку - у нас должен быть рай, но почему-то такое впечатление что мы в аду! Вот ведь пистабол, такими темпами он и вальцмана в задницу засунет!!!!!!!!!!!!!!!
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Осталось в Украине хоть 100 человек , которые верят в бред , что несёт этот жыд ?
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У нас два правительства : одно , как бы официальное ,которое носит удостоверения а другое мафиозное ,которое реально имеет большую силу . Так на какое правительство мы влияем ?
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Эту херню маме своей расскажи. Если 70 млрд грн зашло в бюджет, значит 70 млрд$ украли. По другому вы поступать не умеете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман: В 2017 году дополнительные платежи в бюджет от ликвидации "заговоров" и "схем" на таможне составили 70 млрд гривен
 
 
 
 
 
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