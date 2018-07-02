 Гройсман: В 2017 году дополнительные платежи в бюджет от ликвидации "заговоров" и "схем" на таможне составили 70 млрд гривен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, комментируя планы по обеспечению прозрачности государственных границ.
Он напомнил, что в прошлом году дополнительные платежи в бюджет от ликвидации "заговоров" и "схем" на таможне составили 70 млрд грн. Но это, как оказалось, неисчерпаемый денежный поток. "Многие продолжает зарабатывать на контрабанде бешеные деньги. Моя задача - вырвать их из карманов контрабандистов и направить в Государственный бюджет", - сказал Гройсман.
По его словам, большая контрабанда - явление, при котором происходит сращивание структур, в частности правоохранительных и властных.
"Без таможенника, сбушника, прокурора, работника МВД разработать и внедрить контрабандные схемы невозможно. Поэтому я обратился ко всем правоохранителям, чтобы побороть эти явления, - отметил Глава правительства. - Я рад, что в этом вопросе есть четкие позиции Министра внутренних дел и руководителя Национальной полиции. Огромная роль здесь принадлежит руководителю Департамента противодействия преступности в сфере экономики Игорю Купранцу, есть воля Мирослава Продана из ГФС. Они будут работать в координации с правительством. Получил заверения в поддержке от руководителя СБУ Василия Грицака ... Я также обратился к НАБУ с просьбой усилить работу в этом направлении".
Премьер-министр отметил, что инструментов борьбы - достаточно, чтобы минимизировать существующие риски. Среди них - полное взаимодействие между ГФС и Департаментом противодействия преступности в сфере экономики, взаимный доступ к базам данных, обмен информацией, совместный досмотр товаров, - чтобы выявлять заниженную стоимость или грузы, которые перевозят в "пустых" по документам авто, взаимодействие с пограничными и таможенными службами других стран, установление сети сканеров.
"Я не собираюсь молча смотреть на беспорядок. Я отвечаю за государственные интересы. Кто на дороге попадется - чей кум, сват, брат - я публично об этом буду говорить, - отметил Гройсман. - Рассчитываю на то, что руководители всех структур присоединятся к тому, чтобы остановить контрабандные потоки - это касается всех силовых органов".
Глава Правительства подчеркнул, что из-за введенных действий "схемщики" пока будут сопротивляться и будут создавать всевозможные информационные атаки. Но конечная цель борьбы - служить государству и "спокойно смотреть в глаза украинскому воину на передовой или пенсионеру".
так будет, самая честная и справедливая власть, бороться с оффшорами?
так будет, самая честная и справедливая власть, бороться с оффшорами?
"По его словам, большая контрабанда - явление, при котором происходит сращивание структур, в частности правоохранительных и властных. Источник: https://censor.net.ua/n3074301 "
Но ты продолжаешь...
"Глава Правительства подчеркнул, что из-за введенных действий "схемщики" пока будут сопротивляться и будут создавать всевозможные информационные атаки. Источник: https://censor.net.ua/n3074301 "
чего ты тут трешься?
МАСТЕР И МАРГАРИТА
Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота.
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Але не тільки у Державний бюджет, але і трохи собі🙋
И вообще классная логика - украл на 2 рубля меньше - молодец. Ну так не надо нам свою навязывать, как нибудь сами в своей стране решим - молодец или подлец.
Классная логика, когда кому-то платят за работу и не слушают советов завистников...
Вы у себя в РБ, можете "отстегивать" кому и сколько угодно. Мне этого не надо.
Миллион? Два?
Кто будет сажать судей-коррупционеров или тех, кому угрожают, если не примет нужного решения?
В курсе, что борьба с коррупцией начинается с предотвращения возможности коррупции?
В 1917 году это уже было...
Ещё раз повторяю - основные усилия вначале прилагают на предотвращение коррупции...
Нет! Вот и все, что надо знать об этой власти!
Все равно вы этот бюджет дерибаните, как хотите, барыги!
уже не хочется ни судов, ни посадок, а простого ЧИК и фсе