 Гройсман: В 2017 году дополнительные платежи в бюджет от ликвидации "заговоров" и "схем" на таможне составили 70 млрд гривен

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, комментируя планы по обеспечению прозрачности государственных границ.

Он напомнил, что в прошлом году дополнительные платежи в бюджет от ликвидации "заговоров" и "схем" на таможне составили 70 млрд грн. Но это, как оказалось, неисчерпаемый денежный поток. "Многие продолжает зарабатывать на контрабанде бешеные деньги. Моя задача - вырвать их из карманов контрабандистов и направить в Государственный бюджет", - сказал Гройсман.

По его словам, большая контрабанда - явление, при котором происходит сращивание структур, в частности правоохранительных и властных.

"Без таможенника, сбушника, прокурора, работника МВД разработать и внедрить контрабандные схемы невозможно. Поэтому я обратился ко всем правоохранителям, чтобы побороть эти явления, - отметил Глава правительства. - Я рад, что в этом вопросе есть четкие позиции Министра внутренних дел и руководителя Национальной полиции. Огромная роль здесь принадлежит руководителю Департамента противодействия преступности в сфере экономики Игорю Купранцу, есть воля Мирослава Продана из ГФС. Они будут работать в координации с правительством. Получил заверения в поддержке от руководителя СБУ Василия Грицака ... Я также обратился к НАБУ с просьбой усилить работу в этом направлении".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объем контрабанды в Украину - минимум 150 млрд гривен, – Острикова

Премьер-министр отметил, что инструментов борьбы - достаточно, чтобы минимизировать существующие риски. Среди них - полное взаимодействие между ГФС и Департаментом противодействия преступности в сфере экономики, взаимный доступ к базам данных, обмен информацией, совместный досмотр товаров, - чтобы выявлять заниженную стоимость или грузы, которые перевозят в "пустых" по документам авто, взаимодействие с пограничными и таможенными службами других стран, установление сети сканеров.

"Я не собираюсь молча смотреть на беспорядок. Я отвечаю за государственные интересы. Кто на дороге попадется - чей кум, сват, брат - я публично об этом буду говорить, - отметил Гройсман. - Рассчитываю на то, что руководители всех структур присоединятся к тому, чтобы остановить контрабандные потоки - это касается всех силовых органов".

Глава Правительства подчеркнул, что из-за введенных действий "схемщики" пока будут сопротивляться и будут создавать всевозможные информационные атаки. Но конечная цель борьбы - служить государству и "спокойно смотреть в глаза украинскому воину на передовой или пенсионеру".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция будет работать на таможне в рамках закона и это не будет давлением на бизнес, - замглавы Нацполиции Купранец. ВИДЕО