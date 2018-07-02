 Трамп и Путин обсудят вопрос украинских политзаключенных в РФ на встрече в Хельсинки, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что во время встречи президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Дональд Трамп и Владимир Путин 16 июля в Хельсинки (Финляндия) обсудят вопрос украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в России. Об этом дипломат сказала во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Конечно, на этой встрече будет идти речь и о политзаключенных. Это один из вопросов, который мы всегда ставим первым, потому что это вопрос гуманитарный, и это очень важный для нас вопрос", - сказала Зеркаль.

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"Даже во время визита господина Болтона (советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. - Ред.) в Москву этот вопрос также обсуждался", - добавила она.

На вопрос, может ли Трамп спекулировать темой Крыма и чего можно ожидать от американского президента, заместитель главы МИД ответила: "Возможно, опять же, каких-то непредсказуемых, но положительных шагов".

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Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).