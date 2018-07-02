EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  186  4
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3482) Путин (23965) политзаключенные (864) Трамп (1867) Зеркаль (128)

 Трамп и Путин обсудят вопрос украинских политзаключенных в РФ на встрече в Хельсинки, - Зеркаль

Украинский дипломат утверждает, что вопрос украинских политзаключенных поднимался во время недавнего визита советника президента США по нацбезопасности в Москву.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что во время встречи президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Дональд Трамп и Владимир Путин 16 июля в Хельсинки (Финляндия) обсудят вопрос украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в России. Об этом дипломат сказала во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Конечно, на этой встрече будет идти речь и о политзаключенных. Это один из вопросов, который мы всегда ставим первым, потому что это вопрос гуманитарный, и это очень важный для нас вопрос", - сказала Зеркаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Заберите ваших, отдайте украинцев", - Ирина Геращенко озвучила фамилии осужденных граждан РФ, которых Киев предлагает к обмену на политзаключенных. СПИСОК

"Даже во время визита господина Болтона (советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. - Ред.) в Москву этот вопрос также обсуждался", - добавила она.

На вопрос, может ли Трамп спекулировать темой Крыма и чего можно ожидать от американского президента, заместитель главы МИД ответила: "Возможно, опять же, каких-то непредсказуемых, но положительных шагов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза, - The Washington Post

Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).

Источник: https://censor.net.ua/n3074298
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оказывается у барыги Трампа больше уважения к международным нормам ,чем у стада болельщиков,которые ринулись в Крым через россия.
 показать весь комментарий
 
Просто Хуйло что обсудит со своей вскрывшейся и протухшей марионеткой.....
 показать весь комментарий
 
Если нашего Сенцова вытащит трамп , то мне уже все равно , чья он марионетка. И плевать на его цели получить премию мира.
 показать весь комментарий
 
Так они что, действительно встречаются?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп и Путин обсудят вопрос украинских политзаключенных в РФ на встрече в Хельсинки, - Зеркаль
 
 
 
 
 
 вверх