 Рада должна решить вопрос отмены депутатской неприкосновенности до президентских выборов, - Парубий

Об этом заявил после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер напомнил, что уже пройдет первый этап и уже есть решение Конституционного суда по изменениям в Конституцию по отмене депутатской неприкосновенности.

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"На сегодня нет решения комитета, но даже если решение комитета будет в эту среду, нам необходимо будет хорошо проанализировать с главами фракции ставить ли его в летнюю неделю, или поставить его буквально в первую неделю сентября, когда будет лучшая мобилизация", - отметил Парубий.

"Я напоминаю, что 226 (голосов. – Ред.) нужно для этого этапа, а уже следующий этап, заключительный, - это 300 голосов. Есть вариант попробовать на этой сессии 226 (голосов. – Ред.) и, соответственно, осенью нужно будет насобирать 300 (голосов. – Ред.), или осенью – 226 (голосов. – Ред.), а в начале зимы 300 (голосов. – Ред.). Я в любом случаю, что и первый и второй этап мы должны пройти до президентских выборов. Моя идея состоит в том, чтобы накануне и президентских, и парламентских выборов намного легче будет собирать голоса под такой важный вопрос, потому что каждый на округе утверждает, что он поддерживает (снятие неприкосновенности. – Ред.), а, к сожалению, в зале все время с голосами тяжело", - объяснил он.

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Парубий подчеркнул, что Раде нужно обязательно "снять эту позорную практику, когда Верховная Рада выполняет функции и правоохранительных органов, и суда, когда происходят манипуляции, когда людей подозреваемых в преступлениях, а по ним не может идти расследование".