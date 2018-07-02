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 Политика Украины
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 Рада должна решить вопрос отмены депутатской неприкосновенности до президентских выборов, - Парубий

В преддверии выборов найти голоса для отмены депутатской неприкосновенности будет намного проще.

Об этом заявил после Согласительного совета спикер ВР Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Спикер напомнил, что уже пройдет первый этап и уже есть решение Конституционного суда по изменениям в Конституцию по отмене депутатской неприкосновенности.

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"На сегодня нет решения комитета, но даже если решение комитета будет в эту среду, нам необходимо будет хорошо проанализировать с главами фракции ставить ли его в летнюю неделю, или поставить его буквально в первую неделю сентября, когда будет лучшая мобилизация", - отметил Парубий.

"Я напоминаю, что 226 (голосов. – Ред.) нужно для этого этапа, а уже следующий этап, заключительный, - это 300 голосов. Есть вариант попробовать на этой сессии 226 (голосов. – Ред.) и, соответственно, осенью нужно будет насобирать 300 (голосов. – Ред.), или осенью – 226 (голосов. – Ред.), а в начале зимы 300 (голосов. – Ред.). Я в любом случаю, что и первый и второй этап мы должны пройти до президентских выборов. Моя идея состоит в том, чтобы накануне и президентских, и парламентских выборов намного легче будет собирать голоса под такой важный вопрос, потому что каждый на округе утверждает, что он поддерживает (снятие неприкосновенности. – Ред.), а, к сожалению, в зале все время с голосами тяжело", - объяснил он.

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Парубий подчеркнул, что Раде нужно обязательно "снять эту позорную практику, когда Верховная Рада выполняет функции и правоохранительных органов, и суда, когда происходят манипуляции, когда людей подозреваемых в преступлениях, а по ним не может идти расследование".

Источник: https://censor.net.ua/n3074293
 
 
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снова старые песни о главном, это вас не спасет больше у корыта ваших рож не будет!!!!
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Це нагадування,щоб люди не забували з якими гаслами вони пролізли в парламент,луцик той недоторканність з 2004 року відміняє і завжди проходить.дивіться під ноги,граблі вже лежать
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