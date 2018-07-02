 Рубль стал слабейшей из всех постсоветских валют, гривня - самой сильной, - Bloomberg

Такие данные приводит Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ .
Издание отмечает, что главная причина падения рубля - апрельские санкции. Если бы не они, рубль был бы на 3-4% дороже, уверены в Центральном Банке России.
Лидерами роста в рейтинге Bloomberg является украинская гривна и грузинский лари. Так, гривна с начала года укрепилась на 7,1% и занимает первое место, в то время как лари вырос на 6,1%.
Олег Царьов - (той самий, що «Шта?»)
Хочете «мишебраттєв» сюди приманити?
Можно искусственно её удерживать на раздутом уровне, пока в долг дают,
а обвалить нельзя.
У нас ведь доллар не зависит от цен на нефть??