EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Экономика, За рубежом
  2582  23
Все про:гривня (1756) Россия (69805) рубль (850)

 Рубль стал слабейшей из всех постсоветских валют, гривня - самой сильной, - Bloomberg

С начала 2018-го рубль подешевел к доллару более чем на 8%, что стало худшим результатом среди 11 валют постсоветских республик.

Такие данные приводит Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ .

Читайте также: Bloomberg: гривня лидирует по темпам укрепления к доллару

Издание отмечает, что главная причина падения рубля - апрельские санкции. Если бы не они, рубль был бы на 3-4% дороже, уверены в Центральном Банке России.

Лидерами роста в рейтинге Bloomberg является украинская гривна и грузинский лари. Так, гривна с начала года укрепилась на 7,1% и занимает первое место, в то время как лари вырос на 6,1%.

Читайте также: Гривня заняла второе место среди самых устойчивых валют постсоветских стран, - исследование Forex Club

Источник: https://censor.net.ua/n3074291
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це порошенко и грося роблять геноцид патріотів
 показать весь комментарий
 
 
«Также свою кампанию начала и Юлия Тимошенко: у нее самый высокий рейтинг...Она - один из старейших украинских политиков, слишком сильная, независимая и мудрая, как для кандидата.»
Олег Царьов - (той самий, що «Шта?»)

 показать весь комментарий
 
 
це на заказ кремля всьо шоб патрашенко под выборы зарейтенговать.
 показать весь комментарий
 
 
Гривня - сама стабільна грошова одиниця ? Ой, не змішіть моє лице: запас НБУ біля 18 млрд доларів, а віддавати боргів тільки в цьому році біля 12 млрд. доларів США, якщо не помиляюсь. Ціни ростуть з кожним днем, рано чи пізно дисбаланс цін на продукти і вартості долара по відношенню до гривні дасть про себе знати.
 показать весь комментарий
 
 
Ти де про "стабільність" вичитав? З цим тобі до твого Овоча.
 показать весь комментарий
 
 
Бутылка 5 и звездночного коньяка Армади в Велмарте стоит 139 гривен --- кг отборного мяса окорока там же без кости 98 гривен кг -- кг сыра российского 86 гривен , кг сырокопченной хорошей колбасы 124 гривны кг ..... Я пенсионер и не самый богатый все это кушаю каждый день -- помидоры свежие уже 18 гривен кг , огурцы 8 гривен кг -- черешня 15 гривен кг и уже на улицах и абрикос и вишен валом рви не хочу .. А вы все Украину хороните.. А мы с вас дураков России смеемся ...
 показать весь комментарий
 
 
От нащо ви про це розказуєтє?
Хочете «мишебраттєв» сюди приманити?

 показать весь комментарий
 
 
Де ти пане 1 кг м'яса без кістки за 98 грн. бачив? А півбкіло хліба по 10 грн не хочеш, а 1 кг моркви по 46 грн не хочеш? А пенсію в 1500-2000 грн не хочеш? - купиш на таку пенсію після виплат комунальних, проїду в маршрутках, ліків в аптеці, миючих засобів - аж 2 кг ковбаси за 124 грн - і будеш на неї місяць шикувати, бур'яном закусюючи....
 показать весь комментарий
 
сравнил х#р с пальцем. золотовалютный резерв и ВВП.
 показать весь комментарий
 
Сначала в 3.5 раза обвалят, с 8 до 26.5 грн потом на 6% укрепят до 26.1 и радуются. Ну не идиоты???
 показать весь комментарий
 
 
Вот если бы ты немножко разбирался в экономике, то знал бы, что невозможно на длительный срок искусственно обвалить валюту в 3,5 раза.

Можно искусственно её удерживать на раздутом уровне, пока в долг дают,
а обвалить нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
Тебе ж черным по белому написали. Данные за 2018 год. Если взять с 2014 года то в мордоре, к примеру, без хунты и при наличии экспорта газа и нефти деревянный рухнул более чем в 2 раза и Шо?
 показать весь комментарий
 
 
А с 8 до 26,5 это во сколько раз "ИШО"?
У нас ведь доллар не зависит от цен на нефть?? Рубль став найслабшою з усіх пострадянських валют, гривня - найсильнішою, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7415
 показать весь комментарий
 
Ну летом все ж кубышку открывают, и несут в обменники. Вот гривна и крепиться, из последних сил, вопреки стараниям кабмина.
 показать весь комментарий
 
 
А как все хорошо начиналось! Гонтарева обещала в 2015 году 11,7 грн/доллар!

Рубль став найслабшою з усіх пострадянських валют, гривня - найсильнішою, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5056
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРубль стал слабейшей из всех постсоветских валют, гривня - самой сильной, - Bloomberg
 
 
 
 
 
 вверх