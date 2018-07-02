 Рубль стал слабейшей из всех постсоветских валют, гривня - самой сильной, - Bloomberg

Такие данные приводит Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ .

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Издание отмечает, что главная причина падения рубля - апрельские санкции. Если бы не они, рубль был бы на 3-4% дороже, уверены в Центральном Банке России.

Лидерами роста в рейтинге Bloomberg является украинская гривна и грузинский лари. Так, гривна с начала года укрепилась на 7,1% и занимает первое место, в то время как лари вырос на 6,1%.

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