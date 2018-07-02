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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10548) субсидия (390) Гройсман (4158)

 "Те, кто действительно нуждаются в субсидии, получат ее без проблем", - Гройсман

Правительство Украины проводит верификацию субсидиантов, как шаг установления справедливости. Все, кто будет нуждаться в помощи, получать ее, как и раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью изданию "Обозреватель".

"Относительно верификации ... Когда человек покупает на 189 тысяч всевозможные гаджеты, а потом приходит и говорит: "Дайте мне субсидию", то это несправедливо. Но те, кто действительно нуждаются в субсидии, получат ее без проблем ", - сказал Владимир Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и системой субсидий в стране, - Розенко

В общем, как отметил глава правительства, цель всей работы в энергосфере - сделать этот сектор максимально прозрачным, без коррупции и возможностей вымывания и отмывания государственных средств.

Источник: https://censor.net.ua/n3074287
 
 
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То есть, я и ты будем платить одинаково по тарифам? У тебя миллионы- у меня две тысячи.. И дети прописаны. Мне субсидии нет.
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Шо-шо ? Цены не нравятся ? А не агент ли ты кремля ?
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Смени ник. Ты свою честь продал. Шакал подкремлёвский.
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сегодня Остапа совсем понесло не туда)))))))
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А когда чиновники и депутаты ездят на джипах дорогих,покупают себе дома дорогушие,но при этом не гнушаются брать из госбюджета все надбавки,помощи по полной,это справедливо.Не удивлюсь если с них многие еще и субсидии получают)))
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Конечно получают. Там на мам пенсионеров дома записаны. На бедных любовниц и детей.
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особенно мне понравилась фишка от маложрущего ревы с отцами детей, с которыми мать ребенка в разводе. неважно, что "кормильца" несколько лет никто не видел и не важно, что ни разу не платил алименты, он все равно член семьи ребенка и его доходы должны быть включены в общий доход семьи ребенка. а если у вас нет данных о "кормильце", то и субсидия не положена. как-то так.
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Я вам отвечу ---- как то так ... Сейчас очень модно быть МАТЕРЬЮ -- ОДИНОЧКОЙ --- папа с мамой вреде живут вместе и трахаются регулярно -- а по документам вроде как папы и нет ..... Мне это не нравится и еще десяткам тысяч таких как я -- вы трахаетесь и ХИТРОЖОПНИЧАЕТЕ -- а я плачу вам и СУБСИДИИИ и ДЕТСКИЕ со своего кармана ... Непонятно ... Я бы вас МАМАШ хитрожопых с папашами еще бы и садил вместо СУБСИДИЙ за МОШЕННИЧЕСТВО и чтобы знали с кем трахаться и где .....
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От мамаши ,ну это же именно они и разворовали ВСЮ Украину ....
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Украину не знаю -- а я блядям мошенницам не согласен платить никаких денег ... А это явление сегодня поголовное в Украине ...
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твое согласие или не согласие никого не ебет!! ты и так платишь мошенникам хочешь того или нет!! так что иди сделай себе сеппукку!!
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это, вероятно, основная проблема страны..ну как минимум важнее, чем вывод огромных сумм в офшоры и частичный их возврат под видом инвестиций..такой себе двойной уход от налогов..но трахающиеся хитрожопые родители это куда более серьёзный удар по экономике..
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Почему основная? Нет, не основная, но тоже мошенничество.
Или по-вашему нам нужно выявить и бороться исключительно против основной проблемы страны, а на остальные преступления забить болт?
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Только с основными проблемами никто не борется..все склоняются к вашему варианту ловли мелких и очень мелких мошенников..не..?
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бороться надо против того что приносит прибыль, а то на борьбу с мошенисчеством субсидий вы потратили 100тыс а заработали 1000!! кого легче ловить 10млн граждан которые могут смахлювать при оформолении субсидии или 500 власть имущих которые тырят милионами!!!
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Проблем в УКраине много -- Одиночки мамаши одна из них и это сотни тысяч липовых мамаш -- есть еще проблема инвалидов -- инвалид и 20 лет не в одной больнице не был -- а пенсию гребет больше чем 40 лет проработавший .. Много проблем в Украине и с дураками тоже .
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Всё упирается в тотальную коррупцию..Остальное лишь производные..
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Ещё очень нравится, когда у матери одиночки двое, трое , четверо детей.
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как раз матерей одиночек это никак не коснулось. только тех, кто в разводе.
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Нуждающихся украинцев в субсидиях около 80% - так что Все ее получат?!?.. балабол ты Грося
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Грося вже перейшов на риторику Пєдаліка Кличка: "Щоб з'явилась гаряча вода, її треба нагріти".
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Ага ,получит ,без проблеем ,в очередном выпуске еврейских сказок ... "Те, кто действительно нуждаются в субсидии, получат ее без проблем", - Гройсман - Цензор.НЕТ 2561
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Ви суки уже лишаєте субсидій малоімущих людей через пару лишніх квадратів, які вони заробили не за ваше керування. Шоби ви повіздихували , прости Боже.
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Довели страну до уровня негритянского гетто, для все нуждаются в субсидиях..твари..
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Ещё когда гройс был спикером, его журналисты спросили, сколько стоит его айфон, на что он ответил : что це подарунок жінки.
Трюдо со своим штрафом за голимые очки - должен застрелиться просто.
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то есть любой, кто не покупал всевозможных гаджетов на сумму 189 тыс. гарантированно субсидию получит? Зуб даете, Владимир Борисович или это просто новый свист? И вообще, то, что обворованные граждане в вопросах выживания от чиновников зависят, это как, по-вашему правильно, учитывая, что государство которое вы представляете гражданам служит, а не граждане ему.
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Читай внимательно положение о субсидиях. А потом гадить будешь в комментах.
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В стране где депутаты миллионеры получают материальную помощь какойто ГРОСЯ что то втирает про справедливость не справедливость субсидий!!!
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Боже, сколько кремлядского дерьма набежало ! Утырки, субсидию мои родственники получают уже второй сезон. И будут получать. Потому что их материальное положение соответствует критериям получения. И размер субсидии тоже. Ишь как зачирикали бляди, которые под 300 м2 элитных особняков правдами неправдами (чаще за взятки) оформляли субсидии. У которых мерсы и ауди оформлены на тёщ и т.п... Нет, Гройссман делает правильные шаги. Хотя, конечно, иногда "косячит" . Не без этого. Всё уладится. Главное, чтобы косатая ведьма, онатолий-распродажник армии или рыговская погань к власти не пришла.
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а ты реально думаешь что ГРОСЯ заботится о твоей жопе? не волнуйся у твоих родителей то же заберут субсидии а даже если и не заберут то сделают их фуфлом! всего то и надо раза в 3 уронить гривну и превращаются твои субсидию в гавно!!
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Хватит истерить, эфэсбэшная шестёрка. Следи за вашим фуфлом кремлёвским. Какое тебе дело до Украины ? Отцепись, вошь роССийская от нашего тела.
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Не подсуетишь элитный особняк на 300 м2 + мерс или ауди на худой конец..?
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Интересно узнать у Гройсмана, сколько по его мнению зарабатывает минимально многоимущий в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Те, кто действительно нуждаются в субсидии, получат ее без проблем", - Гройсман
 
 
 
 
 
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