 "Те, кто действительно нуждаются в субсидии, получат ее без проблем", - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью изданию "Обозреватель".

"Относительно верификации ... Когда человек покупает на 189 тысяч всевозможные гаджеты, а потом приходит и говорит: "Дайте мне субсидию", то это несправедливо. Но те, кто действительно нуждаются в субсидии, получат ее без проблем ", - сказал Владимир Гройсман.

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В общем, как отметил глава правительства, цель всей работы в энергосфере - сделать этот сектор максимально прозрачным, без коррупции и возможностей вымывания и отмывания государственных средств.