 Наемники РФ продолжают нарушать режим прекращения огня: обстреливают украинские позиции вблизи Водяного, Гнутово и Широкино, - Минобороны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"С начала этого периода и по состоянию на 9 утра подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрела. В частности противник применил против наших защитников гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие вблизи н.п Водяное, Гнутово и Широкино. Строго придерживаясь режима прекращения огня, наши подразделения огонь на указанные провокации не открывали. С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

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