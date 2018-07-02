 Наемники РФ продолжают нарушать режим прекращения огня: обстреливают украинские позиции вблизи Водяного, Гнутово и Широкино, - Минобороны

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"С начала этого периода и по состоянию на 9 утра подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрела. В частности противник применил против наших защитников гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие вблизи н.п Водяное, Гнутово и Широкино. Строго придерживаясь режима прекращения огня, наши подразделения огонь на указанные провокации не открывали. С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.
Европейские политики расстелают перед Путлером зеленую дорожку (оно и не удивительно, подкармливает их Путлер не хило), захотел он построить СП -2, пожалуйста, все европейские политики дружно поддержали.
Единственным ответом Путлеру должна быть сильная, единая Украина. Но откуда ей быть сильной при таком уровне коррупции?! Порошенко делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией. И он в этом весьма преуспел, пользуясь равнодушием народа.
Воины ОС давали адекватный ответ окупантам;
Враг понес потери 1 убитым и один раненым, уничтоженый 1 автомобиль.
Все будет Украина!
https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/401926936966595/
О каком хлебном позоре вы говорите? И про толстозадых генералов уточняйте,я лично знаю боевых генералов которые на данный момент в кабинете не отсиживаются . С нашей стороны перемирие соблюдается.Вам с дивана плохо видно, приезжайте в зону ООС и сами убедитесь кто есть кто.
02.07.2018 11:21
Слава Україні та Слава воїнам ОС!