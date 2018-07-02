EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Общество
  223  12
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5248) обстрел (7010) Донбасс (16515) наемники РФ (512) операция Объединенных сил (306)

 Наемники РФ продолжают нарушать режим прекращения огня: обстреливают украинские позиции вблизи Водяного, Гнутово и Широкино, - Минобороны

Украинские воины ответный огонь на провокации наемников РФ не открывали и продолжают придерживаться перемирия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"С начала этого периода и по состоянию на 9 утра подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрела. В частности противник применил против наших защитников гранатометы различных типов, пулеметы и стрелковое оружие вблизи н.п Водяное, Гнутово и Широкино. Строго придерживаясь режима прекращения огня, наши подразделения огонь на указанные провокации не открывали. С начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы за сутки 25 раз открывали прицельный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3074286
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
*Украинские воины ответный огонь на провокации наемников РФ не открывали и продолжают придерживаться перемирия* - отвратительно такое читать.! ребята ТАК ВОЙНЫ НЕ ВЫИГРЫВАЮТ!! Враг воспринимает это за слабость и трусость и еще больше воодушевляеться и подговаривает сюда ехать больше и больше расейского мяса!!
 показать весь комментарий
 
 
Непонятная история ,пэтя же освободил Донбасс за ДВЕ недели,после чего с чувством выполненного долга отметил это освобождение на мальдивах а тут такие дела ...странно-странно ... Наемники РФ продолжают нарушать режим прекращения огня: обстреливают украинские позиции вблизи Водяного, Гнутово и Широкино, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4082
 показать весь комментарий
 
Путлер как всегда борзеет. А кого ему бояться?! Запад не хочет вводить против Рашки жесткие санкции, забрали у Украины ядерное оружие и по большому счету Запад Украина больше не волнует.
Европейские политики расстелают перед Путлером зеленую дорожку (оно и не удивительно, подкармливает их Путлер не хило), захотел он построить СП -2, пожалуйста, все европейские политики дружно поддержали.

Единственным ответом Путлеру должна быть сильная, единая Украина. Но откуда ей быть сильной при таком уровне коррупции?! Порошенко делает все возможное чтобы в Украине не было реальной борьбы с коррупцией. И он в этом весьма преуспел, пользуясь равнодушием народа.
 показать весь комментарий
 
 
Потрох пытается получить автокефали для Поместной Украинской Церкви и с этим идти на выборы на второй срок. Но это ему не поможет. Единственный его шанс на второй срок это восстановление ядерного статуса Украины. Только так и только это.
 показать весь комментарий
 
Внимательно следите за сообщениями штаба ООС и официальный брифинг представителя операции.
Воины ОС давали адекватный ответ окупантам;
Враг понес потери 1 убитым и один раненым, уничтоженый 1 автомобиль.
Все будет Украина!
https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/401926936966595/
 показать весь комментарий
 
 
а ты ж, пару сообщений назад, рвал попу, что "перемирие" оооочень необходимо для "защиты мирных жителей", а тут "адекватный ответ"...тяжела у вас, соевых гондонов, служба - "однотуровый" мараз отстирывать.
 показать весь комментарий
 
какая "неожидонность". кто бы блядь, мог подумать??!!
 показать весь комментарий
 
привет, недавний друг. Опять пришел вспомнить про методичке
 показать весь комментарий
 
Найманці РФ продовжують порушувати режим припинення вогню: обстрілюють українські позиції поблизу Водяного, Гнутового і Широкиного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1964 Komandante Che

О каком хлебном позоре вы говорите? И про толстозадых генералов уточняйте,я лично знаю боевых генералов которые на данный момент в кабинете не отсиживаются . С нашей стороны перемирие соблюдается.Вам с дивана плохо видно, приезжайте в зону ООС и сами убедитесь кто есть кто.
02.07.2018 11:21

 показать весь комментарий
 
Хлопці так це не повідомлення штабу ОС!!!! Це взагалі якась уйня...Бійці нормально адекватно зреагували. Читайте краще сторінку в мережі ФБ, а не уйню міноборонівську.
Слава Україні та Слава воїнам ОС!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ продолжают нарушать режим прекращения огня: обстреливают украинские позиции вблизи Водяного, Гнутово и Широкино, - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх