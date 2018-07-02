 Первый самолет с украинскими туристами вылетел из Туниса, - МИД

Об этом сообщает заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - написал он.

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Совместное решение относительно того, как вывозить украинцев из Туниса было достигнуто в субботу, 30 июня. В тот же день часть туристов уже вернулась домой, но большинство остались ждать.

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.