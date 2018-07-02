EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия, Общество
  945  4
Все про:МИД (4612) самолет (2056) Тунис (68) Кирилич Василий (7)

 Первый самолет с украинскими туристами вылетел из Туниса, - МИД

Сегодня, 2 июля, в 12:30 из Туниса в Украину вылетел первый из пяти самолетов с туристами, которые уже несколько суток не могут вернуться домой.

Об этом сообщает заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"В 12:30 из Туниса вылетел один из пяти самолетов, которые в течение 2-3 июля должны перевезти украинских туристов, которые не смогли вовремя вернуться домой", - написал он.

Читайте также: Украинские туристы в Тунисе: Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело против туроператора "Oasis Travel", - Омелян

Совместное решение относительно того, как вывозить украинцев из Туниса было достигнуто в субботу, 30 июня. В тот же день часть туристов уже вернулась домой, но большинство остались ждать.

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Первый самолет с украинскими туристами вылетел из Туниса, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074282
 
 
VEhrdlVXMTBRelF3V1VSUmRVNUROekJNYWxKb2VVUlJhM1JEZHpCWlNGRjFUa00zTUV4cVVYVlRPSFl3V1VoUmMwNURPREJNTjFGMU9VTXhNRmxLT0RCS2VsRnRUa05WWms1RGFUQlpVRkYyWkVNME1GbEZQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это успех!! Вы совсем там в министерстве охренели чтоли ?
 показать весь комментарий
 
 
Если бы страна заботилась о гражданах, вывезли бы на второй день всех самолетами МНС, а не мариновали людей 5 суток. Потом бы взыскивали с Браво или туроператора. И не люди, а государство. Пока у нас извращена сама идея государства. Оно создано, чтобы защищать своих граждан. У нас люди сами по себе, государство само по себе. Параллельные миры
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервый самолет с украинскими туристами вылетел из Туниса, - МИД
 
 
 
 
 
 вверх