Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наша задача - к 2020 году добывать 20 млрд. Хотя в прошлом году мы потребляли 33 млрд. Поэтому здесь еще и вопрос в частных компаниях, добывающих газ. Плюс - мероприятия по энергосбережению, - сказал Гройсман. - Должны производить столько газа, сколько потребляем. Для этого нужны две вещи: надо больше добывать и меньше потреблять".

По мнению Главы правительства, снижению потребления будет способствовать применение серьезных технологий энергосбережения.

"На самом деле мы уже очень серьезно уменьшаем потребление газа, но еще надо преодолеть долгий путь. Надеюсь, осенью будет запущен совершенно новый механизм Государственного фонда энергоэффективности. И это будет инструмент, который позволит нам системно проводить модернизацию в жилом секторе", - отметил Гройсман.

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