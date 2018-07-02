Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Наша задача - к 2020 году добывать 20 млрд. Хотя в прошлом году мы потребляли 33 млрд. Поэтому здесь еще и вопрос в частных компаниях, добывающих газ. Плюс - мероприятия по энергосбережению, - сказал Гройсман. - Должны производить столько газа, сколько потребляем. Для этого нужны две вещи: надо больше добывать и меньше потреблять".
По мнению Главы правительства, снижению потребления будет способствовать применение серьезных технологий энергосбережения.
"На самом деле мы уже очень серьезно уменьшаем потребление газа, но еще надо преодолеть долгий путь. Надеюсь, осенью будет запущен совершенно новый механизм Государственного фонда энергоэффективности. И это будет инструмент, который позволит нам системно проводить модернизацию в жилом секторе", - отметил Гройсман.
поздравляю вас
Рождаемость и смертность в Украине - реалии новой статистики
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ты в Украине посмотри людей работоспособного возраста нет
в Польше или в Росии
О 30 миллионах говорили на паРаша ресурсах...
Как это понимать (цитата по ссылке): "Війна відхопила Крим і Донбас, тому нині нас орієнтовно 38 мільйонів" ?
Теперь вот после этого подвига герои-белорусы шатаются по Цензору и никак не могут домой вернутся...
Дома уже все сделано в Минске, ни тебе ФСБ-шников по улицам бегающих, ни других проблем...
"-Следует жить !
Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
-вы полагаете всё это бедет носиться?
-Я полагаю,что все это следует шить !
Следует шить,ибо сколько вьюге ни кружить,
Недолговечны ее кабала и опала.
Так разрешите в честь новогоднего бала
Руку на танец,сударыня,вам предложить."
Какое из слов непонятно, чтобы понять вопрос?
Или по приказу ФСБ воруют белорусов на улицах Киева?
«Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева - обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!»
У гройсмана очень хороший преподаватель по вокалу.
Как мы можем стать энергонезависимыми с таким олигархическим лобби и интересами порошенко в энерго сфере?
И энергонезависимость как морковка впереди осла используется вами. Только ослов больше нет. Четыре года банковая потратила на то, чтобы объяснить народу, что газ украинской добычи, дешевый украинский газ- это 'сплошная коррупция' и нам совершенно ненужен. Этот газ нужен только определенным кланам, которые согласны взять на себя грех и бремя тяжести коррупции с газом и коррупции в угольной сфере.
Гройсман более прогрессивен , чем порошенко, но тем не менее - это одно и то же.
14 млрд, Карл! Помощь Запада Украине .
А воз и ныне там. Одни сказки от Гроссмана
Турчинова требуют наши глаза!
В нашем смехе и в наших сердцах импульсация век!
По-ро-шен-ко! Вот это человек!
мальдивы-тюрьма
З такими "керманичами", як вінницький базарник Грося, Україна до 2020 року може стати повністю незалежною - від неї не буде нічого залежати.