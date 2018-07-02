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 Политика Украины, Экономика
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Все про:энергетика (1004) Гройсман (4158) энергосбережение (140) энергоэффективность (77)

 Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман

Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой к 2020 году - как с точки зрения наращивания добычи мощностями государственной компании "Укргаздобыча", так и мощностями частных добывающих компаний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Наша задача - к 2020 году добывать 20 млрд. Хотя в прошлом году мы потребляли 33 млрд. Поэтому здесь еще и вопрос в частных компаниях, добывающих газ. Плюс - мероприятия по энергосбережению, - сказал Гройсман. - Должны производить столько газа, сколько потребляем. Для этого нужны две вещи: надо больше добывать и меньше потреблять".

По мнению Главы правительства, снижению потребления будет способствовать применение серьезных технологий энергосбережения.

"На самом деле мы уже очень серьезно уменьшаем потребление газа, но еще надо преодолеть долгий путь. Надеюсь, осенью будет запущен совершенно новый механизм Государственного фонда энергоэффективности. И это будет инструмент, который позволит нам системно проводить модернизацию в жилом секторе", - отметил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина остается одной из наименее энергетически эффективных стран мира, - экс-посол США Паскуаль

Источник: https://censor.net.ua/n3074281
 
   
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Ага ,100% , про газ собственной добычи для народа Украины по себестоимости забыл рассказать .... Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9359
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ну до выборов еще довольно долго. в январе-феврале 19-го расскажет. сеня гнойсмана за небольшой процент немного подучит как говорить, что говорить. и все получится.
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весь украинский газ украл Саакашвили и увез в Голландию
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мразь базарная тебе никто не верит ты только воровать умеешь
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Ну если бы Гройсман ещё шо-то умел ,то жил бы в Израиле ....а так ворует в Украине... Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3859
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интересно - а сколько твоя ненависть и честь за одно - стоят (в день.в неделю,в месяц)?
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Та тяжело сказать,сколько у меня все эти Пэти,Сэни,Госи украли Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5235но полагаю,что достаточно много ... Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5235
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хоть не врете и то спасибо - я конечно против таких заработков - но кто я такой, шоб осуждать - да уж ......
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Ничего,перевешаем их и вернём ВСЁ,что они у нас украли...
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зачем всех вешать?это не демократично,некоторых можно утопить в чане с какао пастой
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Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года

поздравляю вас


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Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года


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До 2020 року народ має всі шанси вимерти з такими буржуями, для чого тоді народу енергія буде потрібна? - От тоді і стане Україна енергонезалежна.......
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Вроде бы Украина вымерла ещё в зиму 2014-2015 гг без газа из паРаши?
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Здається в кінці існування СРСР українців було 52 млн, тепер ходять чутки - вже біля 30 млн. за показниками вживання хліба, ще не все втрачено......
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Данные с ЛайНьюс?

Рождаемость и смертность в Украине - реалии новой статистики
https://medprosvita.com.ua/rozhdaemost-smertnost-ukraine-realii-novoy-statistiki/
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хй тебе минстецевому тролю в щель
ты в Украине посмотри людей работоспособного возраста нет
в Польше или в Росии
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Судя по размерам мозга, прикреплённого к твоему посту, над твоим "хй" блохи будут смеяться...
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судя по твоим комментариям,на уровне 14 летнего подростка,у тебя явно выраженная дебильность,какой дурак тебя на работу взял,тормоза
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с ЛайНьюс? - Здається посилаєшся на Медпросвіту, чи ні? Навсяк випадок перезвони на їх контактний номер - +38 044 490 90 87, здається київський, чи може московський? Хоча і там кажуть, що станом на 2015 нас було біля 42,9. А Факти в 2016 пишуть: "Нині нас орієнтовно 38 мільйонів - майже стільки, скільки на початку минулого століття. У той час, як більшість європейських країни удвічі збільшили кількість своїх громадян" - https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20161205-ukrayintsiv-zalyshylosya-38-miljoniv/ Є і більш категоричні цифри.
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Виамин Павловский: "...тепер ходять чутки - вже біля 30 млн...."

О 30 миллионах говорили на паРаша ресурсах...

Как это понимать (цитата по ссылке): "Війна відхопила Крим і Донбас, тому нині нас орієнтовно 38 мільйонів" ?
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Бацко за посты на Цензоре сколько тебе платит? Україна має непогані шанси стати енергонезалежною до 2020 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6079
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А я відки знаю? - спитай у автора цитати, я тільки її передрав на цензор.
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Не, белорусы насосали газика у Хуйла и нам отдали.... так и перезимовали...
Теперь вот после этого подвига герои-белорусы шатаются по Цензору и никак не могут домой вернутся...
Дома уже все сделано в Минске, ни тебе ФСБ-шников по улицам бегающих, ни других проблем... Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8135
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и для этого просто прекратить воровать нужно, Гройсман может сам прекратить воровать и дать по рукам Ахметову и всей шайке? нет, это фантастика!
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и тут же читаю это - Украина не смогла увеличить добычу газа по итогам первого полугодия 2018 https://biz.censor.net.ua/news/3074269/ukraina_ne_smogla_uvelichit_dobychu_gaza_po_itogam_pervogo_polugodiya
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Что из этого следует?
"-Следует жить !

Шить сарафаны и легкие платья из ситца.

-вы полагаете всё это бедет носиться?

-Я полагаю,что все это следует шить !

Следует шить,ибо сколько вьюге ни кружить,

Недолговечны ее кабала и опала.

Так разрешите в честь новогоднего бала

Руку на танец,сударыня,вам предложить."

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И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три
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Я спросил - что следует из того, что не удалось увеличить добычу газа в первом полугодии 2018 года?
Какое из слов непонятно, чтобы понять вопрос?
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Надо пояснить слово - энергонезависимость?
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Поясни, тебе Бацько сказал тут работать, или ФСБ? Україна має непогані шанси стати енергонезалежною до 2020 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2246
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он не задавал вопросов батьке,просто взял то что ему дали
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Следует заняться своими проблемами в своей стране, а не шлятся по украинским сайтам по приказу Бацки Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 559
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Тебе же разрешено по приказу Хуйла шастать...
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А что, украинцы по белорусским сайтам шастают?
Или по приказу ФСБ воруют белорусов на улицах Киева?
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деревенский дурачок,иди коров дои,расскажешь им про ВКЛ
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"Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы...."
«Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева - обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!»


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читал и люблю фантастов...но нынешние... перепльовуют всех...
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А , где фраза - УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ ГОДА-)))))))))))))))))
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Ну, конечно, более весомое "доказательство" - #четырегоданазад...
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коровы не доены,а он на цензоре с утра
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Уже почти два часа, а ты с утра никак не просрёшься и постишь и постишь...
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Хамить в Витебск едь, Путинский подхуйловник Україна має непогані шанси стати енергонезалежною до 2020 року, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3537
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тебе коровья лепешка на голову упала во время дойки,затекло за шиворот и на лицо,не зли больше коров вернись к своей основной работе
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Це по газу- а по ядерному паливу для АЕС? Та по вугіллю.
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В момент запуска российского газа по Северному Потоку-2 Украина действительно станет свободной и энергонезависимой, но только от его транзита по своей ГТС!
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Всю барыжно-кроличью шоблу, доведшую Украину до рекорда европейской бедности, НА,,РЕН. Только полные идиоты,за эту мразь, снова проголосуют.. Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4379
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полные идиоты / ну прям юберменш-ариец даёт указания рабам-унтерменшам. Разобраться с украинской властью забота украинцев. Железняки с паспортами ФРГ обязаны сурово но справедливо разобраться с подпутинской кагэбэшной курвой.
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Только недавно гройсман утверждал, что у нас вскоре будет энергонезависимость. Теперь уже утверждения заменились словами - имеем неплохие шансы.
У гройсмана очень хороший преподаватель по вокалу.
Как мы можем стать энергонезависимыми с таким олигархическим лобби и интересами порошенко в энерго сфере?
И энергонезависимость как морковка впереди осла используется вами. Только ослов больше нет. Четыре года банковая потратила на то, чтобы объяснить народу, что газ украинской добычи, дешевый украинский газ- это 'сплошная коррупция' и нам совершенно ненужен. Этот газ нужен только определенным кланам, которые согласны взять на себя грех и бремя тяжести коррупции с газом и коррупции в угольной сфере.
Гройсман более прогрессивен , чем порошенко, но тем не менее - это одно и то же.
14 млрд, Карл! Помощь Запада Украине .
А воз и ныне там. Одни сказки от Гроссмана
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Грося!! ты как буд-то на Винницком базаре чешишь лабуду своим реализаторам!!! астанавись Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8923
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Нет-российскому газу.Нет-бензину из российской нефти. Требуют наши сердца.
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Гройсма-на требуют наши сердца!
Турчинова требуют наши глаза!
В нашем смехе и в наших сердцах импульсация век!
По-ро-шен-ко! Вот это человек!
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Вот вот скоро,почти еще пару годков потужных рехформ)))Соебобовые не меняют своего стиля)))
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Представляю тарифи *1000%, нет-нет идите лучше мимо, выборы-чемодан-мальдивы-тюрьма
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пропагандист три года по 16 часов ежедневно перепечатывает чужие картинки.За это время ёжик смог бы научится писать комменты.
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Ещё и свой газ в Европу поставлять будет. Не пустовать же ГТС
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то есть грося планирует что уже в 2020 украинцев будет 10 млн як заповив Гитлер по указке своих отцов с 1917го
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Дебил, а ты видел, что падает добыча газа? Или ты рассчитываешь, что к 2020 году останется в покупателях только порошен?
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Украина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман.

З такими "керманичами", як вінницький базарник Грося, Україна до 2020 року може стати повністю незалежною - від неї не буде нічого залежати.
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якщо ще не розвалять Україну до кінця, он вже хочуть ринок землі пускати в хід, стане наша земля чи то китайською, чи то ще якоюсь через підставних осіб.....
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что-то, я не заметил, что закон о том, что весь газ добытый в Украине идет населению, последний раз об это упоминалось где-то в 2007-2008 гг., и ни где не сообщалось о себестоимости Украинского газа, если не ошибаюсь 2005 году американскии компании утверждали, что в Украине сланцевого газа на многие сотни лет и она может экспортировать газ, но видимо ребятишка сидящим на трубе российского газа, не хотят отпадать от соски, да и работать нужно, да добыча американскими фирмами с ними не наворуешь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина имеет неплохие шансы стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман
 
 
 
 
 
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