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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10548) Гройсман (4158) минимальная зарплата (138)

 Гройсман о повышении минимальной зарплаты: Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем

Возможности экономики были и будут ключевой предпосылкой повышения минимальной зарплаты в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью изданию "Обозреватель".

"Это очень чувствительный вопрос. Вы знаете, что я являюсь инициатором и сторонником повышения заработной платы в Украине. Вообще считаю, что людей передержали на минимальной зарплате, и это огромная проблема. Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем, - сказал глава правительства. - Когда минималка была 1450 грн, я взял на себя ответственность и поднял ее до 3200 грн, а впоследствии и до 3723 грн. Когда я это делал, многие политики и эксперты меня критиковали. Теперь наоборот! Поэтому как только появится возможность двигаться дальше, я сделаю этот шаг".

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Премьер-министр также пояснил, что само по себе увеличение минимальной зарплаты влияет и на государственный сектор.

"А для повышения зарплат в государственном секторе надо перебалансировать сам бюджет. Это также нагрузки для небольших предприятий. Здесь необходимо говорить на языке цифр ", - добавил Владимир Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3074280
 
 
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Ватсон,гройсман делает нервы порохоботам,они шарят методички о 20% росте ВВП,а тут такое,чувствую будет срач
Гройсман о повышении минимальной зарплаты: Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем - Цензор.НЕТ 5205
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Гройсман о повышении минимальной зарплаты: Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем

Судя по электронным декларациям слуг народа, экономика позволяла это сделать давным-давно.
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это КАКОЙ ТО ПОЗОР НЕУЖЕЛИ В УКРАИНЕ НЕТ УМНЫХ ЛЮДЕЙ СИДИТ ЭТОТ ВОРЮГА И СЛЮНЯМИ КИДАЕТ
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Вам пора уже самолёты в воздух поднимать ,бо может так статься ,что когда соберётесь делать ноги к югу будет нелётная погода и вот тогда вас поднимут ,кого на вилы,кого на фонари ....
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За твоїм підвищенням ціни скакнули відразу, до лампочки така кістка для народу з вашого пане столу....
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А что там с ростом зарплатных долгов? Гройсман, уже порядок?
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Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем

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А экономика позволит, когда вы перестанете воровать.
С этого и начните и хватит триндеть.
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Экономика позволила подарить Привату 150 миллиардов.
Экономика позволила подарить Нашей Рябе Косюка 700 миллионов.
Экономика позволила выплатить Нафтогазу 46 миллионов баксов.
Экономика позволила назначить "ведущим" чиновникам выплачивать зарплаты в сотни тысяч.
А вот когда дело доходит до простых Украинцев, тут сразу "экономика не позволяет"...
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Тобто, кажучи словами одного відомого сонного класика: "Денег нет, но вы держитесь!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о повышении минимальной зарплаты: Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем
 
 
 
 
 
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