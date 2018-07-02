 Гройсман о повышении минимальной зарплаты: Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью изданию "Обозреватель".

"Это очень чувствительный вопрос. Вы знаете, что я являюсь инициатором и сторонником повышения заработной платы в Украине. Вообще считаю, что людей передержали на минимальной зарплате, и это огромная проблема. Как только экономика нам позволит, обязательно поднимем, - сказал глава правительства. - Когда минималка была 1450 грн, я взял на себя ответственность и поднял ее до 3200 грн, а впоследствии и до 3723 грн. Когда я это делал, многие политики и эксперты меня критиковали. Теперь наоборот! Поэтому как только появится возможность двигаться дальше, я сделаю этот шаг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение минимальной зарплаты возможно при условии перевыполнения доходов бюджета, - Рева

Премьер-министр также пояснил, что само по себе увеличение минимальной зарплаты влияет и на государственный сектор.

"А для повышения зарплат в государственном секторе надо перебалансировать сам бюджет. Это также нагрузки для небольших предприятий. Здесь необходимо говорить на языке цифр ", - добавил Владимир Гройсман.