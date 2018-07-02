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 Политика Украины
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Все про:Герасимов (120) Фриз (112) Министерства по делам ветеранов (2)

 Фракция БПП единогласно поддержала кандидатуру Фриз на главу Министерства по делам ветеранов, - Герасимов

Депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" единогласно поддержали кандидатуру Ирины Фриз в качестве главы Министерства по делам ветеранов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады в понедельник в Киеве.

"Наша фракция единогласно поддержала кандидатуру Ирины Фриз в качестве главы этого министерства. Уверены, министр, которая председательствовала в постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, которая знает о проблемах военнослужащих и ветеранов, сможет достойно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы ожидаем скорейшего решения этого вопроса", – сказал Герасимов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фриз обещает сделать Министерство по делам ветеранов "единым окном" для решения всех их насущных проблем

Источник: https://censor.net.ua/n3074277
 
 
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тобто, все добре, розвиваємо) совкову систему кабміну - збільшуємо апарат і тд!!!
а де ж життя па новому?! Фракция БПП единогласно поддержала кандидатуру Фриз на главу Министерства по делам ветеранов, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8626
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Это и есть по НОВОМУ Фракция БПП единогласно поддержала кандидатуру Фриз на главу Министерства по делам ветеранов, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9437,дело в том,что жить по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ никто и не обещал ... Фракция БПП единогласно поддержала кандидатуру Фриз на главу Министерства по делам ветеранов, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9437
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Оооо,так тож пэтина любовь ,ну можно себе представить,шо она там намутит ... Фракция БПП единогласно поддержала кандидатуру Фриз на главу Министерства по делам ветеранов, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8638
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Скільки ще міністерств потрібно створити, щоб у народу життя покращилось?
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Много,очень,очень много ...у всех дети,внуки,друзья,братья,кумовья и Т.Д и Т.П...... Фракция БПП единогласно поддержала кандидатуру Фриз на главу Министерства по делам ветеранов, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1250
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Тсс!!! Не спугните!!! Золотую жилу Фриз оседлала! Уже готов план замены всем родственникам машин - покупка нескольких квартирок-дач учеба деток в Оксфорде безпроблемно будет оплачена!!! А вы тут лезете кайф срываете коментами!
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чувіха з кооперативу "Рапан" - це перемога!))
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Епвашуметь -- какая баба и на Главу Министерства по делам ветеранов --- она была на 4м Чернобыльском блоке и сбрасывала оттуда радиоционные обломки в тысячи рентген , она заправляла ракеты и разминировала мины 1939 года выпуска , она жила с семьей в банях даже без фундамента , она не имела перед получкой хлеба в офицерских семьях с маленькими детьми , она в звании майора или полковника ходила по кабинетам БОМЖОМ после 30 лет служения Родине и ее посылали такие как ОНА на ТУЙ ??? Она была под расстрелами в Иловайском и Дебальцевском котлах и жила в глиняных окопах заполненных водой по колено и еще и воевала в них ?? Опять назначаете СВЕРЕСТЕЛКУ с титьками -- в голове ветер зато НАЧАЛЬНИЦА ??? После реформ Грузинки над ПОЛИЦИЕЙ вы рейтинг Порошенко опустили ниже низшего -- а теперь вы хотите отвадить от Порошенко всех ветеранов ??? Которые остались еще в избирателях после Пенсионной дебильной и преступной Ревы --замполита . Что ж вы вражины делаете над Украиной ???
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Опять нужно под своих создать министерство, чтобы пилить огромные бабки, а толку 0, как и с предыдущими. Зато на минималку и на нищенские пенсии денег нет.
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Я её помню! Это ж стратеХ знаменитый. Частенько мелькала тут, на Цензоре, стращала группировкой приднестровской... Та и ещё разными страшилками... Ну, шо я могу сказать? Фриз- как Фриз. Можэ даже непьющая.
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Таки да-а-а-а... (С октября 1988 по ноябрь 1996 года - продавец, товаровед кооператива «Рапана» в городе Евпатория.) Оцэ подфартило ветеранам - рапанами будет кормить...
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По новому Закону о нацбезопасности министром обороны сможет стать только гражданское лицо.бпп!Единогласно проголосуйте за куму порошенко оксану билозир. Она же пела перед Воинами АТО, и не библиотекарь (полторак). Кстати, одна из песен на слова Петра Маги "Не заробляйте на вiйнi"- класная!Только петь эту песню нужно перед совсем другими людьми...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция БПП единогласно поддержала кандидатуру Фриз на главу Министерства по делам ветеранов, - Герасимов
 
 
 
 
 
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