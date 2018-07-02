 Фракция БПП единогласно поддержала кандидатуру Фриз на главу Министерства по делам ветеранов, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, депутатских групп и комитетов Верховной Рады в понедельник в Киеве.

"Наша фракция единогласно поддержала кандидатуру Ирины Фриз в качестве главы этого министерства. Уверены, министр, которая председательствовала в постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, которая знает о проблемах военнослужащих и ветеранов, сможет достойно выполнять поставленные задачи. Поэтому мы ожидаем скорейшего решения этого вопроса", – сказал Герасимов.

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