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 Политика Украины
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 "Заберите ваших, отдайте украинцев", - Ирина Геращенко озвучила фамилии осужденных граждан РФ, которых Киев предлагает к обмену на политзаключенных. СПИСОК

В ответ на заявления представителей РФ о том, что им не известны фамилии граждан РФ, которые осуждены в Украине за подготовку терактов и или участие в военных действиях, и которых предлагают обменять на украинских политзаключенных Ирина Геращенко озвучила соответствующий список фамилий российских граждан.

Об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Руководство Российской Федерации, или их представители, не знают фамилии тех граждан России, которые содержатся в тюрьмах Украины за преступления. Это не Сенцов и Кольченко, которые незаконно осуждены. Это преступники, которые осуждены за подготовку терактов, за участие в военных действиях. Они говорят, что эти люди якобы долго жили на Донбассе, или еще какую-то ахинею рассказывают. Это не правда. Я хочу сказать, что неоднократно я лично предоставляла эту информацию в формате минской групп представителю Российской Федерации Грызлову, также мы передавали через другие каналы, в нормандском формате, с призывом разблокировать освобождение заложников. Я хочу озвучить фамилии граждан Российской Федерации, которых мы готовы передать России ради освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова и др: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валехидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Слывка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса, Шаталов Евгений. Это те граждане Российской Федерации, которые или осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним сейчас идут судебные процессы. Мы еще раз обращаемся ко всем возможным компетентным представителям Российской Федерации с призывом – заберите ваших, отдайте украинцев", - заявила Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074272
 
 
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Сильный ход. Но слишком много . Да черт с ним, принцип Израиля - наши важнее. Единственное, что например Агеева необходимо было допрашивать в присутствии ОБСЕ шников и снимать и тех и других на пленку и цифру, с опечатыванием и ихними подписями.
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Це шо, анехдот? Коли це маасковії вони потрібні були? Бабьі ішшо нарожають.
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Так они уже одну отдали ,Савченко которая а вы её на тюрма ....
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Хрен Имею, так она же русских убивала, чем недоволен, лишнехромосомный?
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Тю ,значит Савченко сидит сейчас за то,что рюских убивала ню-ню ,интересное сообщение ... "Заберіть ваших, віддайте українців", - Ірина Геращенко озвучила прізвища засуджених громадян РФ, яких Київ пропонує до обміну на політв'язнів - Цензор.НЕТ 7675ты смотри,как бы тебя за такие дела с минстеця не уволили ...
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Стріляти а потім обсе і другі.Москалі роблять саме так - а на плівку те що потрібно.Вони поймуть зразу що попали в надійні руки.По другому ці тварюки нічого не бажають розуміті.
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"Заберите ваших, отдайте украинцев", - Ирина Геращенко озвучила фамилии осужденных граждан РФ, которых Киев предлагает к обмену на политзаключенных - Цензор.НЕТ 6969Петро Чайка29 июня в 23:47 · Да, джаз.
Фестиваль джазу.
У Львові.
Руська контора організувала.
Юга Луценко там. Правда без сокири. Але з тритищалітньою жінкою.
Ложкін-Поварешкін там. З руською мідалью.
Хімнастка також там. І міньйометчік також.
Підалік, ударений штангою, раптом виявився гуру в джазі.
Без Садового також ніяк, треба бути поближче до державних решал.
І соска Херащенко. Як же без неї?
Ну а чо?
Куди ще повинні їхати вищі керівники держави Україна під час війни України з Рашкою?
Ну не на фронт жиж, де руськіе вбивають українців.
Ось сюди, на руській джаз, на шампусік, на тусован.
"Эх, гуляй, гуляй рванина,
Веселись и пей народ!"
Хоп-хоп-хоп! Бугі-вугі, халі-галі"Заберите ваших, отдайте украинцев", - Ирина Геращенко озвучила фамилии осужденных граждан РФ, которых Киев предлагает к обмену на политзаключенных - Цензор.НЕТ 2854
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Хватит тиражировать еврейские байки про блондинок..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Заберите ваших, отдайте украинцев", - Ирина Геращенко озвучила фамилии осужденных граждан РФ, которых Киев предлагает к обмену на политзаключенных. СПИСОК
 
 
 
 
 
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