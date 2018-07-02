 "Заберите ваших, отдайте украинцев", - Ирина Геращенко озвучила фамилии осужденных граждан РФ, которых Киев предлагает к обмену на политзаключенных. СПИСОК

Об этом сообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Руководство Российской Федерации, или их представители, не знают фамилии тех граждан России, которые содержатся в тюрьмах Украины за преступления. Это не Сенцов и Кольченко, которые незаконно осуждены. Это преступники, которые осуждены за подготовку терактов, за участие в военных действиях. Они говорят, что эти люди якобы долго жили на Донбассе, или еще какую-то ахинею рассказывают. Это не правда. Я хочу сказать, что неоднократно я лично предоставляла эту информацию в формате минской групп представителю Российской Федерации Грызлову, также мы передавали через другие каналы, в нормандском формате, с призывом разблокировать освобождение заложников. Я хочу озвучить фамилии граждан Российской Федерации, которых мы готовы передать России ради освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова и др: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валехидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Слывка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса, Шаталов Евгений. Это те граждане Российской Федерации, которые или осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним сейчас идут судебные процессы. Мы еще раз обращаемся ко всем возможным компетентным представителям Российской Федерации с призывом – заберите ваших, отдайте украинцев", - заявила Геращенко.

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