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 Российско-оккупационные войска проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на Донбассе, - ГУР

Российско-оккупационные войска проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на территории оккупированного Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"Несмотря на достигнутые трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе договоренностей о введении с 1 июля режима прекращения огня, противник продолжает обстрелы позиций объединенных сил по всей линии соприкосновения с применением запрещенного вооружения. 30 июня, с целью дискредитации Объединенных сил, артиллерийское подразделение одной из воинских частей 2 АК ВС РФ обстрелял н.п. Кадиевка", - сказано в сообщении.

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В то же время, по данным украинской разведки, российскими оккупационными войсками проводятся работы по установке минно-взрывных заграждений с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и методов минирования с использованием т.н. "растяжек".

Источник: https://censor.net.ua/n3074271
 
 
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Кто то еще сомневаеться что Момбас это - Зона отчуждения со всеми вытекающими из этого деталями?
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7Кокс7 - нам нужны победы....., вот вчера на Цензоре (здесь тоже было) мы радовались освобождению Золотого...

Російсько-окупаційні війська проводять роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 6029 Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 48 мин.48 минут назад
Ледокоин Гетьмана Ретвитнул(а) InfoResist

Золотое 4 более года находится под контролем ВСУ.Російсько-окупаційні війська проводять роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 6145https://twitter.com/InfoResist/status/1013426055540068352

ВСУ освободили очередной поселок на Донбассе

Російсько-окупаційні війська проводять роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 7165

Російсько-окупаційні війська проводять роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 9174 UKROPw777‏ @7w7w7w 35 мин.35 минут назад
В ответ @YevhenS

народу нужны перемоги, до выборов освободят половину поселков которые под нашим контролем.
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Тебе не угодишь. Наваляли русне , освободили село и все равно Порошенко плохой.
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Значит, нам массово необходимо готовить установки активного разминирования типа УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч"). Судя по информации, поступающей с Донбасса, в основном идёт закладка СВУ на базе противотанковых мин, засыпанных щебёнкой, с дистанционным управлением, по краю дорожного полотна. В опасных местах УР-77 забрасывает "кишку", начинённую взрывчаткой, на расстояние до 500 м. Она подрывается. Естествено, сдетонируют и СВУ, находящиеся поблизости.
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Будут дамбасеры еще пол века наступать на мины от "братушек" Засрали, так засрали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийско-оккупационные войска проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на Донбассе, - ГУР
 
 
 
 
 
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