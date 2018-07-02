 Российско-оккупационные войска проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

"Несмотря на достигнутые трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе договоренностей о введении с 1 июля режима прекращения огня, противник продолжает обстрелы позиций объединенных сил по всей линии соприкосновения с применением запрещенного вооружения. 30 июня, с целью дискредитации Объединенных сил, артиллерийское подразделение одной из воинских частей 2 АК ВС РФ обстрелял н.п. Кадиевка", - сказано в сообщении.

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В то же время, по данным украинской разведки, российскими оккупационными войсками проводятся работы по установке минно-взрывных заграждений с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и методов минирования с использованием т.н. "растяжек".