 Российско-оккупационные войска проводят работы по установке минно-взрывных заграждений на Донбассе, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
"Несмотря на достигнутые трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе договоренностей о введении с 1 июля режима прекращения огня, противник продолжает обстрелы позиций объединенных сил по всей линии соприкосновения с применением запрещенного вооружения. 30 июня, с целью дискредитации Объединенных сил, артиллерийское подразделение одной из воинских частей 2 АК ВС РФ обстрелял н.п. Кадиевка", - сказано в сообщении.
В то же время, по данным украинской разведки, российскими оккупационными войсками проводятся работы по установке минно-взрывных заграждений с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и методов минирования с использованием т.н. "растяжек".
Ледокоин Гетьмана @YevhenS 48 мин.48 минут назад
Ледокоин Гетьмана Ретвитнул(а) InfoResist
Золотое 4 более года находится под контролем ВСУ.https://twitter.com/InfoResist/status/1013426055540068352
ВСУ освободили очередной поселок на Донбассе
UKROPw777 @7w7w7w 35 мин.35 минут назад
В ответ @YevhenS
народу нужны перемоги, до выборов освободят половину поселков которые под нашим контролем.