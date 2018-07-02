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 Экономика, За рубежом
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Все про:Казахстан (368) Путин (23965) транзит (505)

 Путин снова запретил транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию

Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2019 года действие указа, которым был введен запрет на транзит товаров с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента РФ от 29 июня.

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В прежней редакции он действовал до 30 июня 2018 года.

Документ устанавливает, что транзитные автомобильные и железнодорожные грузоперевозки с территории Украины через российскую территорию могут осуществляться только с территории Беларуси.

Указ о запрете транзита является реакцией руководства России на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Сначала запрет касался только поставок в Казахстан, а с июля 2016 года транзитные ограничения распространили на Кыргызстан.

Источник: https://censor.net.ua/n3074270
 
 
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Россия просит у США еще немного еды

США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА "Новости", эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.
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вот пи дор,опять качественных продуктов не будет,я сыры только украинские употребляю,местное и кацапское не очень
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Помніцца, Сеня прокладав новий "Шёлковий путь", але його вигнали. На тому все і заглохло.
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дело не в Сене, а в экономической составляющей этого пути и сроках доставки. Там две паромные переправы были
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Хуйлом він був, хуйлом і залишиться до скону.
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а как же сенин "великий шелковый путь"? так же как и стена?
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Нєфіг було тут верещати Сєню ватставку. Тепер маєте що маєте.
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ага. а в месте с сеней отставили и его голодный фронт из парламента?
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в позаминулому році українофоб червоненко всирався, що активісти намагалися заблокувати транзит фур з хуйлостана в Європу. Так що, може пора владі України надати адекватну відповідь хуйлопам та заблокувати транзит на Придністров'я та у західному напрямку?
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дик тут купа порохоботів всералася, шо російській транзіт блокують ахенти крем бля.
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Добрый )(уйло опять разбавил россиянцам бояру своей мочей.
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а почему ватное ездит через нашу страну, пусть тоже на х*й идут в лес
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А вы думали, Пуйло просто так строит газопроводы в обход Украины? Угрозы о прекращении транзита газа уже почти не имеют еффекта.
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а кацапы почему шарятся по Украине ?
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Потому что за транзит платятся денюшки и не малые!
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В среднем долларов 5-7 с тонны! Может чуть больше!
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сегодня встретил кучу машин с российскими номерами. и тиры и легковые.
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Перекройте весь транзит в приднестровье в ответ.Хотя о чем я,хуйло тогда на петюню нападе.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПутин снова запретил транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию
 
 
 
 
 
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