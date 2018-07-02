 Путин снова запретил транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента РФ от 29 июня.
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В прежней редакции он действовал до 30 июня 2018 года.
Документ устанавливает, что транзитные автомобильные и железнодорожные грузоперевозки с территории Украины через российскую территорию могут осуществляться только с территории Беларуси.
Указ о запрете транзита является реакцией руководства России на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Сначала запрет касался только поставок в Казахстан, а с июля 2016 года транзитные ограничения распространили на Кыргызстан.
США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА "Новости", эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.
там же де і шовковий шлях.