EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  1334  9
Все про:Винницкая область (435) Луганщина (3831) СБУ (12648) терроризм (17887) финансирование (1263)

 СБУ блокировала на Виннитчине возмещение почти 30 млн грн налогов предприятию, которое финансирует террористов "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области возмещения налогов почти на тридцать миллионов гривен предприятию, которое финансирует террористическую организацию "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло - "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "министерство доходов и сборов "ЛНР"". Территория предприятия также использовалась российско-террористическими группировками в качестве базы по ремонту военной техники и как учебный центр боевиков", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коммерсанты в Днепре попались на финансировании террориcтов "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ блокировала на Виннитчине возмещение почти 30 млн грн налогов предприятию, которое финансирует террористов ЛНР 01
СБУ блокировала на Виннитчине возмещение почти 30 млн грн налогов предприятию, которое финансирует террористов ЛНР 02

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 миллиона гривен, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль. В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганщины.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коммерсант из "ДНР" задержан в Харькове за спонсирование терроризма, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3074268
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Обиделось СБУ
 показать весь комментарий
 
Вчора Винничине, а сьогодні ВинниТчине. Ви вже там якось визначайтесь.
 показать весь комментарий
 
Ні. На ВинниТце, судячи з заголовку. Бггг.
 показать весь комментарий
 
От дураки ,они видимо не в курсе ,что правильно писать Винница и через Т пишется ветчина СБУ блокувала на Вінниччині відшкодування майже 30 млн грн податків підприємству, яке фінансує терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8430
 показать весь комментарий
 
А магазин назвать Рошен,так и не додумались?
 показать весь комментарий
 
Нехай перевірять ЧАО "Амплітуда". Ці сепари платили данину дирляндії, в 14-15 роках на їхньому заводі у Донецьку ремонтували підбиту бронетехніку терористів, при цьому їх якось "переєстрували" на території України,та їх досі чомусь їх ніхто не чіпає.
 показать весь комментарий
 
Капец! Десяток троллей кацапских словесный междусобойчик на форуме устроили... брысь, недолугие!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ блокировала на Виннитчине возмещение почти 30 млн грн налогов предприятию, которое финансирует террористов "ЛНР"
 
 
 
 
 
 вверх