 СБУ блокировала на Виннитчине возмещение почти 30 млн грн налогов предприятию, которое финансирует террористов "ЛНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году в Винницкой области перерегистрировалось машиностроительное предприятие из Луганской области. Никакой деятельности по адресу регистрации общество не осуществляло - "производство" находилось в одном помещении с продовольственным магазином. Реальная производственная деятельность осуществлялась на временно оккупированной территории Луганщины. Владельцы завода платили "налоги" в так называемое "министерство доходов и сборов "ЛНР"". Территория предприятия также использовалась российско-террористическими группировками в качестве базы по ремонту военной техники и как учебный центр боевиков", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБ Украины задокументировали, что после регистрации в Винницкой области менеджмент общества начал судебно-претензионную работу по получению из государственного бюджета Украины 28,8 миллиона гривен, якобы как излишне уплаченные в прошлом НДС и налог на прибыль. В дальнейшем средства планировалось вывести в так называемую "ЛНР", в частности для финансовой поддержки незаконных вооруженных формирований. Правоохранители также установили, что в 2015 году менеджмент предприятия уже делал неудачную попытку безосновательного получения бюджетных средств на подконтрольной Украине территории Луганщины.

По материалам СБУ Госказначейство и фискальные органы заблокировали выплату бюджетных средств предприятию до момента возврата временно оккупированных территорий под контроль органов государственной власти Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности должностных лиц предприятия.

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