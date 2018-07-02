 Ограничение импорта сырья для украинской промышленности обвалит курс гривни, – Каленков

Об этом сообщил "Обозревателю" глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в материале "Взлетит доллар и упадет производство: чем украинцам угрожают квоты на серную кислоту", информирует 24 канал.
"Серная кислота – важное сырье для металлургического комплекса. Введение каких-либо ограничений неизбежно приведет к подорожанию серы. Вслед увеличится себестоимость производства продукции металлургического комплекса, большая часть которой идет на экспорт. Сейчас украинская металлургическая продукция пользуется спросом на мировых рынках, в том числе и благодаря низкой цене. Если стоимость увеличится, вслед упадут и объемы продаж, а вместе с ними – валютная выручка, которая позволяет удерживать курс гривны", – заявил Каленков.
Как сообщалось ранее, около трети всего украинского экспорта за границу составляет продукция именно горно-металлургического комплекса.
Расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украине, инициировали два украинских предприятия – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром", – говорится в материале
В то же время введение квот и повышение пошлин – это не что иное, как попытка недобросовестной конкуренции со стороны производителей серной кислоты в Украине. Об этом в материале заявил член транспортного комитета парламента Владимир Гусак.
"Я могу объяснить попытки этих двух предприятий – "Восточного ГОК" и "Сумыхимпром" – ограничить конкуренцию и попробовать через правительство решить проблемы какой-то собственной неэффективности. Но это может иметь очень вредные последствия для экономики Украины в целом", – пояснил нардеп.
При цьому гривня посіла перше місце за темпами зміцнення в 2018 році.»
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/firtash-mozhet-zahvatit-ryinok-sernoj-kislotyi-pod-prikryitiem-mert.htm
Нестлеботы, претендовавшие на Липецкую фабрику, стали Фиртошботами?
То есть поддержать агрессора...., иначе мы все лохи умрем вместе с нашей экономикой...
Нет проблем - импортируй...., тем более кроме рашки ее (серную кислоту никто в мире не производит)....
[08:25 05 июня 2018 года ]
Введение санкций в отношении Молдавского металлургического завода (ММЗ) должно привести к сокращению дефицита металлолома, в котором нуждаются украинские металлургические предприятия. Об этом БизнесЦензор рассказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
"ОП "Укрметаллургпром" рассчитывает на сокращение дефицита обеспечения отечественных предприятий металлоломом после ввода Украиной санкций против ОАО "Молдавский металлургический завод". На сегодняшний день важно обеспечить механизм контроля за выполнением санкций, чтобы не допустить несанкционированных поставок лома в Приднестровье", сказал Каленков.
По его словам, "Укрметаллургпром" был одним из инициаторов санкций в отношении ММЗ. "Мы неоднократно обращали внимание на то, что завод находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), а это фактически российский военный анклав. Россия дотирует приднестровские предприятия по энергоносителям, в результате чего ММЗ имеет возможность завышать цены на лом, перерабатывать его в готовую продукцию и отправлять на рынки, на которых конкурируют с нашими металлургическими предприятиями. Украинские же производители работают в рыночных условиях и вынуждены покупать газ и электроэнергию по рыночным ценам, поэтому не могут позволить себе устанавливать цены на уровне ММЗ", - говорит Каленков.
Напомним, 24 мая стало известно, что один из основных потребителей экспортируемого из Украины лома черных металлов - ММЗ, попал под украинские санкции.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/proizvoditeli-sernoy-kisloty-gotovy-polnostyu-1530510798.html
Великий прогнозолог курса гривны забыл что дадут очередной транш "на реформы" то всё будет тип-топ?
Но за всем словоблудием скрывается конкретный интерес конкретных мафиози, имеющих на поставках из-за границы. И до лампочки отечественный производитель, не, Каленков?
не стесняются шантажировать
правительство Украины требованиями пустить
на рынок серную кислоту из Московии...
і не лякай -так ми вже всі ЛЯКАНІ.