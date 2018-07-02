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 Экономика
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Все про:Каленков Александр (18) серная кислота (18)

 Ограничение импорта сырья для украинской промышленности обвалит курс гривни, – Каленков

Ограничение ввоза в Украину серной кислоты приведет к росту курса доллара.

Об этом сообщил "Обозревателю" глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в материале "Взлетит доллар и упадет производство: чем украинцам угрожают квоты на серную кислоту", информирует 24 канал.

"Серная кислота – важное сырье для металлургического комплекса. Введение каких-либо ограничений неизбежно приведет к подорожанию серы. Вслед увеличится себестоимость производства продукции металлургического комплекса, большая часть которой идет на экспорт. Сейчас украинская металлургическая продукция пользуется спросом на мировых рынках, в том числе и благодаря низкой цене. Если стоимость увеличится, вслед упадут и объемы продаж, а вместе с ними – валютная выручка, которая позволяет удерживать курс гривны", – заявил Каленков.

Как сообщалось ранее, около трети всего украинского экспорта за границу составляет продукция именно горно-металлургического комплекса.

Расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украине, инициировали два украинских предприятия – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром", – говорится в материале

В то же время введение квот и повышение пошлин – это не что иное, как попытка недобросовестной конкуренции со стороны производителей серной кислоты в Украине. Об этом в материале заявил член транспортного комитета парламента Владимир Гусак.

"Я могу объяснить попытки этих двух предприятий – "Восточного ГОК" и "Сумыхимпром" – ограничить конкуренцию и попробовать через правительство решить проблемы какой-то собственной неэффективности. Но это может иметь очень вредные последствия для экономики Украины в целом", – пояснил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3074267
 
 
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А в принципе, вы правы. Пусть летит. Всё. В тартарары. Пора. Бо стало скучно, верно? Всякие Савченки/Бабченки- не впечатляют. Пора что-то такое, что зацепит реально!
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«Російський рубль з початку 2018 року продемонстрував найсильніше падіння по відношенню до долара серед усіх національних валют 11 країн колишнього СРСР за даний період. Зокрема, за останні півроку російська валюта просіла більш ніж на 8%, свідчать дані Bloomberg .За словами аналітиків, головною причиною падіння рубля є американські санкції.

При цьому гривня посіла перше місце за темпами зміцнення в 2018 році


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Так и есть! Так можэ пусть так и будет??? Без полетов, в пике. А то потрясений как-то не хочется, хотя у меня нет гривен, ни единой.
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Предпосылки есть: неурожай пшеницы, скупка валюты и вывод её за границу инвесторами из опасения предстоящих весною выборов, отказ в предоставлении кредита МВФом, огромные выплаты по внешнему долгу.
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Ну да, все условия для того, чтобы погреть руки.
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та отож, вплине на експорт сировини олігархами!
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Серьезно башляют цензору и другим газеткам, прям национальная трагедия запрет на покупку серной кислоты у кацапов ,модно подумать, поискать 2х поставщиков вне схемы дерибана никак нельзя
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Знакомые аргументы, так же взвизгивали порохоботы когда запрещали возить уголь из дыныры. Погуглил - и действительно, импорт серной кислоты то из параши проводится, и быстро забылись слова про "войну на фронте и в тылу"
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"Украинский олигарх Дмитрий Фирташ добился лоббирования на государственном уровне интересов его предприятия "Сумыхимпром", целью которого является вытеснение с рынка иностранных поставщиков серной кислоты, необходимой для производства стали, и монополизация данного сегмента его бизнес-структурами."
https://www.obozrevatel.com/economics/economy/firtash-mozhet-zahvatit-ryinok-sernoj-kislotyi-pod-prikryitiem-mert.htm

Нестлеботы, претендовавшие на Липецкую фабрику, стали Фиртошботами?
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я так понял Каленков хочет продолжать импорт серной кислоты с рашки, хотя в статье это не поясняется....?

То есть поддержать агрессора...., иначе мы все лохи умрем вместе с нашей экономикой...

Нет проблем - импортируй...., тем более кроме рашки ее (серную кислоту никто в мире не производит).... Ограничение импорта сырья для украинской промышленности обвалит курс гривни, – Каленков - Цензор.НЕТ 694
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цензор - а почему перед статьей(и все про бизнес ахметова в металлургии) нет примечания - на правах рекламы?
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А Криворожский коксохим, который вовсе не Ахметова, а АрцелорМиттал- шо, святым духом будет батареи заливать?
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Ну и в Днепре коксохим есть, плюс меткомбинаты неахметовские
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Та то я так, навскидку... Первое, что в башку пришло.
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мы тута вынужденны читать - последователей(топ менеджеров) секты ахметова ,исключительно их пророчества - странно ,не правда ли)))))))
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Лоббист "Метинвеста" Рината Ахметова призывает разобраться с российским военным анклавом в Приднестровье
[08:25 05 июня 2018 года ]

Введение санкций в отношении Молдавского металлургического завода (ММЗ) должно привести к сокращению дефицита металлолома, в котором нуждаются украинские металлургические предприятия. Об этом БизнесЦензор рассказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
"ОП "Укрметаллургпром" рассчитывает на сокращение дефицита обеспечения отечественных предприятий металлоломом после ввода Украиной санкций против ОАО "Молдавский металлургический завод". На сегодняшний день важно обеспечить механизм контроля за выполнением санкций, чтобы не допустить несанкционированных поставок лома в Приднестровье", сказал Каленков.
По его словам, "Укрметаллургпром" был одним из инициаторов санкций в отношении ММЗ. "Мы неоднократно обращали внимание на то, что завод находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), а это фактически российский военный анклав. Россия дотирует приднестровские предприятия по энергоносителям, в результате чего ММЗ имеет возможность завышать цены на лом, перерабатывать его в готовую продукцию и отправлять на рынки, на которых конкурируют с нашими металлургическими предприятиями. Украинские же производители работают в рыночных условиях и вынуждены покупать газ и электроэнергию по рыночным ценам, поэтому не могут позволить себе устанавливать цены на уровне ММЗ", - говорит Каленков.
Напомним, 24 мая стало известно, что один из основных потребителей экспортируемого из Украины лома черных металлов - ММЗ, попал под украинские санкции.
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А я просто вижу заявы, подтверждающие угрозу металлургии нашей. И вовсе не из орбиты Ахметова эти заявы летят. Я не стану перечислять, бо аргументы оптимистов мне известны: это его/её Ахметов купил!(с) Уже было, не раз.
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да мне, как и тебе, вообще по барабану - даже лучше ,когда доход в евро или долларах - но я принципа ради))))
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В случае введения защитных мер против российских и белорусских поставщиков серной кислоты, украинские производители готовы в полной мере обеспечить рынок. Об этом заявляет президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/proizvoditeli-sernoy-kisloty-gotovy-polnostyu-1530510798.html
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Ещё один лжец, который во время блокады торговли с сепаратистами кричал "Уккраїна втратить!"
Великий прогнозолог курса гривны забыл что дадут очередной транш "на реформы" то всё будет тип-топ?
Но за всем словоблудием скрывается конкретный интерес конкретных мафиози, имеющих на поставках из-за границы. И до лампочки отечественный производитель, не, Каленков?
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Козломордые офигели...
не стесняются шантажировать
правительство Украины требованиями пустить
на рынок серную кислоту из Московии...

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Сегодня на цензоре это уже кажись пятая статья на эту тему...

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ти ,сссучок ,не повязуй свої шкурні інтереси з УКРАЇНОЮ!!!
і не лякай -так ми вже всі ЛЯКАНІ.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОграничение импорта сырья для украинской промышленности обвалит курс гривни, – Каленков
 
 
 
 
 
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