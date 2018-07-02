 Ограничение импорта сырья для украинской промышленности обвалит курс гривни, – Каленков

Об этом сообщил "Обозревателю" глава объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в материале "Взлетит доллар и упадет производство: чем украинцам угрожают квоты на серную кислоту", информирует 24 канал.

"Серная кислота – важное сырье для металлургического комплекса. Введение каких-либо ограничений неизбежно приведет к подорожанию серы. Вслед увеличится себестоимость производства продукции металлургического комплекса, большая часть которой идет на экспорт. Сейчас украинская металлургическая продукция пользуется спросом на мировых рынках, в том числе и благодаря низкой цене. Если стоимость увеличится, вслед упадут и объемы продаж, а вместе с ними – валютная выручка, которая позволяет удерживать курс гривны", – заявил Каленков.

Как сообщалось ранее, около трети всего украинского экспорта за границу составляет продукция именно горно-металлургического комплекса.

Расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украине, инициировали два украинских предприятия – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром", – говорится в материале

В то же время введение квот и повышение пошлин – это не что иное, как попытка недобросовестной конкуренции со стороны производителей серной кислоты в Украине. Об этом в материале заявил член транспортного комитета парламента Владимир Гусак.

"Я могу объяснить попытки этих двух предприятий – "Восточного ГОК" и "Сумыхимпром" – ограничить конкуренцию и попробовать через правительство решить проблемы какой-то собственной неэффективности. Но это может иметь очень вредные последствия для экономики Украины в целом", – пояснил нардеп.