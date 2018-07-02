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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госкомтелерадио (57) запрет (1258) книги (405) Россия (69805)

 Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий: в список попали еще 8 российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) расширил до 180 книг перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госкомтелерадио.

Перечень, в частности, дополнен 8 российскими книгами – теперь в нем 174 российских изданий. Также в перечне – две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре – из Украины.

В список внесены книги: "Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли", "Народ-победитель. Хранитель Евразии", "Как Русь стала Сверх-Державой. "Неправильная Империя", "Золотая Русь. Почему Россия не Украина?", "Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-монгольском Иге" (все - Алексей Шляхторов), "Россия и Украина. Когда заговорят пушки…" (Александр Широкорад), "Украина. Выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины – двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви" (Кирилл Фролов) и "Позывной "Волкодав" (Георгий Савицкий).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину детской книги "Как жили на Руси" из-за пропаганды государства-агрессора

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Ранее Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 56 изданий.

Источник: https://censor.net.ua/n3074263
 
   
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Типичный Киев
14 ч ·
Больше всего победе российский сборной радуется жена Президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Из СПА в Дюссельдорфе. Бойкот Чемпионата мира по футболу, который мы заслужили.
Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий: в список попали еще 8 российских книг - Цензор.НЕТ 5370
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Це що за такі дебільні правила взагалі?
Які заборони на конкретні книги?
Не треба нам ніяких заборон.

Має бути рівно навпаки, потрібно давати дозволи на ввезення конкретних книг. Їх таких небагато, список буде коротким і поповнюватиметься нечасто.

А то у нас скоро ціле міністерство тільки тим і займатиметься, що перечитуватиме гори кацапської макулатури, щоб відсортувати трішки менш смердюче лайно від зовсім вонючого.
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В книгах, выпущенных в СССР, в комментариях к тексту много пропаганды и фальсификации истории. Только этим не обойтись. Необходимо сделать познавательно-развлекательную пропаганду и даже с юмором, чтобы развенчивать фейки создаваемые придворными историками паРаши на протяжении столетий.
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Это ДА,давно пора развенчать мифы о Колобке и бригаде достающей Репку а Емеля это типичный тунеядец ,надо бы Лукашенко обратить внимание на этот факт и книжёнку про щуку ЗАПРЕТИТЬ ....
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Дополни ник, чтобы было понятно, что ты ещё и разум поимел...
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Откуда там у тебя разум Держкомтелерадіо розширив перелік не рекомендованих до ввезення в Україну видань: до списку потрапили ще 8 російських книг - Цензор.НЕТ 931будем считать,что я тебя просто поимел.... Держкомтелерадіо розширив перелік не рекомендованих до ввезення в Україну видань: до списку потрапили ще 8 російських книг - Цензор.НЕТ 8123
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ВСЕ, що написане російською мовою, не варто того паперу, на якому воно написане.
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паперу не варто..бо ніде папірдеть...а от на форумах пишуть расейскою--ба навіть на форумі тут відсоток порахуйте
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Так никто книг и не читает.Никаких.Разве что в школе заставляют.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий: в список попали еще 8 российских книг
 
 
 
 
 
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