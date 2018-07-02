 Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий: в список попали еще 8 российских книг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госкомтелерадио.

Перечень, в частности, дополнен 8 российскими книгами – теперь в нем 174 российских изданий. Также в перечне – две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре – из Украины.

В список внесены книги: "Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли", "Народ-победитель. Хранитель Евразии", "Как Русь стала Сверх-Державой. "Неправильная Империя", "Золотая Русь. Почему Россия не Украина?", "Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-монгольском Иге" (все - Алексей Шляхторов), "Россия и Украина. Когда заговорят пушки…" (Александр Широкорад), "Украина. Выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины – двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви" (Кирилл Фролов) и "Позывной "Волкодав" (Георгий Савицкий).

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С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Ранее Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 56 изданий.