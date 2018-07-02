 Госкомтелерадио расширил перечень не рекомендованных к ввозу в Украину изданий: в список попали еще 8 российских книг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Госкомтелерадио.
Перечень, в частности, дополнен 8 российскими книгами – теперь в нем 174 российских изданий. Также в перечне – две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре – из Украины.
В список внесены книги: "Без Крыма России не быть! "Место силы" всей Русской Земли", "Народ-победитель. Хранитель Евразии", "Как Русь стала Сверх-Державой. "Неправильная Империя", "Золотая Русь. Почему Россия не Украина?", "Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о "татаро-монгольском Иге" (все - Алексей Шляхторов), "Россия и Украина. Когда заговорят пушки…" (Александр Широкорад), "Украина. Выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины – двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви" (Кирилл Фролов) и "Позывной "Волкодав" (Георгий Савицкий).
С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.
Ранее Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину 56 изданий.
14 ч ·
Больше всего победе российский сборной радуется жена Президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Из СПА в Дюссельдорфе. Бойкот Чемпионата мира по футболу, который мы заслужили.
Які заборони на конкретні книги?
Не треба нам ніяких заборон.
Має бути рівно навпаки, потрібно давати дозволи на ввезення конкретних книг. Їх таких небагато, список буде коротким і поповнюватиметься нечасто.
А то у нас скоро ціле міністерство тільки тим і займатиметься, що перечитуватиме гори кацапської макулатури, щоб відсортувати трішки менш смердюче лайно від зовсім вонючого.