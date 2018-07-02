 Заключение по дисциплинарному делу Холодницкого уже готово, - глава квалифкомиссии прокуроров Грушковский

Об этом сообщил в комментарии Укринформу председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталий Грушковский, передает Цензор.НЕТ.

"Заключение по делу Холодницкого уже готово", - сказал он.

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По словам чиновника, после ознакомления Холодницкого с заключением его должны вынести на рассмотрение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая примет окончательное решение по делу руководителя САП.

В свою очередь Холодницкий в комментарии отметил, что в настоящее время не получал для ознакомления заключение по дисциплинарному делу в отношение его.

В законе "О прокуратуре" предусмотрено, что копия дисциплинарной жалобы и заключение о наличии либо отсутствии дисциплинарного проступка, а также сообщение о времени и месте их рассмотрения направляется прокурору не позднее чем за десять дней до дня проведения заседания.

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На это заседание КДКП приглашаются жалобщики и прокурор, в отношении которого открыто дисциплинарное производство.

Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

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А.Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Н.Холодницкого вызывали на допрос как свидетеля в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры. "Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт". - Ред.); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.

Сам Н.Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.