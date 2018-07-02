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Все про:вагоны (69) серная кислота (18)

 Весь парк украинских цистерн для перевозки серной кислоты нуждается в ремонте, - УПЭ

Практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов.

Об этом говорится в информационно-аналитических материалах, подготовленных ГП "Укрпромвнешэкспертиза" для специального расследования относительно импорта кислоты серной и олеума, проводимого Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

"С учетом возраста (год постройки) практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов. Суммарная стоимость их проведения может составить 183,6 млн грн или около $7 млн", - говорится в документе.

По информации УПЭ, общий парк цистерн для перевозки кислоты в Украине по состоянию на июнь 2018 года составляет 272 единицы. Большая часть цистерн (180 ед. или 66,2%) построена до 1990 года и имеет возраст свыше 27 лет. Треть цистерн построена в 1991-1993 гг. и имеет возраст свыше 25 лет.

Весь парк украинских цистерн для перевозки серной кислоты нуждается в ремонте, - УПЭ 01

При этом, как отмечает УПЭ, согласно "Положению о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных к использованию на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении", принятого на 47-м заседании Совета железнодорожного транспорта 23 ноября 2007 г., нормативный срок эксплуатации цистерн для перевозки серной кислоты составляет 18 лет.

"Серная кислота относится к группе опасных грузов (класс 8 "Коррозионные (едкие) вещества"), что обусловливает особый режим ее перевозки. Правила перевозки опасных грузов регулируются Законом Украины "О перевозке опасных грузов" и "Правилами перевозки опасных грузов". Перевозят серную кислоту в специализированных железнодорожных цистернах. Согласно вышеупомянутых закону и правил, допускается использование и эксплуатация только технически исправных цистерн. Запрещается подавать под погрузку серной кислоты цистерны без технического осмотра и документально подтвержденной технической пригодности к перевозке", - констатируется в документах УПЭ.

Источник: https://censor.net.ua/n3074261
 
 
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"Также отечественные производители считают имеющийся парк спеццистерн - 235 штук, - достаточным для перевозки 300 тыс. т серной кислоты в год, чего, по их заявлению министерству, тоже достаточно, чтобы удовлетворить потребителей.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/proizvoditeli-sernoy-kisloty-gotovy-polnostyu-1530510798.html "
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Во как козломордых начало плющить
после того как запретили ввозить
серную кислоту из Московии...

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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВесь парк украинских цистерн для перевозки серной кислоты нуждается в ремонте, - УПЭ
 
 
 
 
 
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