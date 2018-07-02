 О митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы

Об этом пишет "Медуза", сообщает Цензор.НЕТ.

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Издание пришло к такому выводу, проанализировав воскресные выпуски итоговых новостей недели на ключевых российских каналах.

Воскресная программа "Время" на Первом канале вышла в эфир сразу же после матча России с Испанией: она началась с прямого включения из фан-зоны на Воробьевых горах, затем показали обзор матча и большой сюжет про чемпионат мира в целом — теме футбола отдали в общей сложности около 20 минут. После этого пошла речь о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, о поручениях российского президента, отданных после "прямой линии", и о вручении им государственных наград.

В конце передачи прозвучала тема пенсий: в длившемся четыре минуты репортаже говорилось об экономической необходимости повышения пенсионного возраста и о том, что правительство и "Единая Россия" пытаются найти приемлемый для всех вариант реформы. Про митинги не было сказано ни слова.

"Вести недели" с Дмитрием Киселевым на канале "Россия 1" также начались с победного матча между Россией и Испанией и продолжились репортажами с чемпионата мира: на освещение этой темы ушло около 45 минут.

После этого ведущий перешел к пенсиям. В общей сложности рассказ о предстоящем повышении пенсионного возраста занял 13 минут: Киселев говорил, что реформа активно обсуждается в обществе и что правительство ищет решения по ее "болевым точкам"; потом показали репортаж, в основном посвященный историям работающих пожилых людей. Про митинги не было сказано ничего.

За 60 минут программы "Итоги недели" на НТВ Ирада Зейналова рассказала зрителям о чемпионате мира по футболу, грядущей встрече Путина и Трампа, о проблемах с мигрантами в США и Евросоюзе и даже предстоящих выборах в Украине. О митингах против повышения пенсионного возраста (да и о реформе вообще) не было сказано ни слова.

Напомним, по всей России 1 июля прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Сторонники Алексея Навального получили согласие властей на протесты в 31 городе, также согласованные митинги анонсировали КПРФ и ЛДПР.