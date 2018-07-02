 О митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы

Об этом пишет "Медуза", сообщает Цензор.НЕТ.
Издание пришло к такому выводу, проанализировав воскресные выпуски итоговых новостей недели на ключевых российских каналах.
Воскресная программа "Время" на Первом канале вышла в эфир сразу же после матча России с Испанией: она началась с прямого включения из фан-зоны на Воробьевых горах, затем показали обзор матча и большой сюжет про чемпионат мира в целом — теме футбола отдали в общей сложности около 20 минут. После этого пошла речь о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, о поручениях российского президента, отданных после "прямой линии", и о вручении им государственных наград.
В конце передачи прозвучала тема пенсий: в длившемся четыре минуты репортаже говорилось об экономической необходимости повышения пенсионного возраста и о том, что правительство и "Единая Россия" пытаются найти приемлемый для всех вариант реформы. Про митинги не было сказано ни слова.
"Вести недели" с Дмитрием Киселевым на канале "Россия 1" также начались с победного матча между Россией и Испанией и продолжились репортажами с чемпионата мира: на освещение этой темы ушло около 45 минут.
После этого ведущий перешел к пенсиям. В общей сложности рассказ о предстоящем повышении пенсионного возраста занял 13 минут: Киселев говорил, что реформа активно обсуждается в обществе и что правительство ищет решения по ее "болевым точкам"; потом показали репортаж, в основном посвященный историям работающих пожилых людей. Про митинги не было сказано ничего.
За 60 минут программы "Итоги недели" на НТВ Ирада Зейналова рассказала зрителям о чемпионате мира по футболу, грядущей встрече Путина и Трампа, о проблемах с мигрантами в США и Евросоюзе и даже предстоящих выборах в Украине. О митингах против повышения пенсионного возраста (да и о реформе вообще) не было сказано ни слова.
Напомним, по всей России 1 июля прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Сторонники Алексея Навального получили согласие властей на протесты в 31 городе, также согласованные митинги анонсировали КПРФ и ЛДПР.
Вам все одно в якій темі залишати свої послання баригам, хоч в темах про росію, хоч про погоду.
Працюйте та й все.
P.S. Хоча це флуд...
Ну то вже добре.
"Экономика должна быть экономной" - ЛИ Брежнев.
Правильно делает.
Правда, если не будет газа, ядерного топлива и угля то и телевидения с интернетом не будет.
Зрада..
В настоящее время все страны Европейского Союза охватила тенденция к повышению возрастного ценза выхода на пенсию, в том числе, в Бельгии, экономически благополучной стране, где очень высокий уровень жизни, высокие заработные платы, отличное медицинское обслуживание. В Бельгии на пенсию можно уходить, начиная с 63 лет, это касается и женщин, и мужчин.
В 2017 году пенсионный возраст во Франции был повышен, что вызвало массовые протесты по всей стране. Но правительство это не остановило, и новая пенсионная реформа вступила в действие. Согласно нормативным положениям нового законодательства, пенсионный возраст для мужчин и женщин установлен на отметке в 62 года (до 2017 г. пенсия наступала уже в 60 лет).
Пока спрос есть, и трудоспособная
Другие формы не прижились, потому что, во-первых, в РФ исторически никогда не было демократической формы правления, а потому не было и осмысленной протестной формы с четкой формулировкой прав и претензий к совершенно определенным лицам, а во-вторых, опять же благодаря наследствнному феодализму, бунтовать спокойнее, бунтует толпа, а толпу в тюрьму не посадишь и срока не дашь..
В РФ бояться майдана, не понимая, что майдан в РФ невозможен в принципе.
Бунтов же, как ни странно, не боятся.
То ли исторически привыкли, то ли не понимают, что вероятность погибнуть во время бунта чрезвычайно высока, потому что бунтущие не разбирают, кто прав, а кто виноват, и могут прибить и виновного, и невиноватого, и "левого", и "правого", и "финика" и "фенека", ну и пограбить конечно, как же без этого.
Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов.
Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит наименование «гвардейский Львовский»