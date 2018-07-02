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Все про:пенсионная реформа (1063) пенсия (1741) протест (4282) Россия (69805) телевидение (453)

 О митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы

1 июля в десятках российских городов прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, на которые пришли тысячи человек. Федеральное российское телевидение эти митинги просто проигнорировало.

Об этом пишет "Медуза", сообщает Цензор.НЕТ.

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Издание пришло к такому выводу, проанализировав воскресные выпуски итоговых новостей недели на ключевых российских каналах.

Воскресная программа "Время" на Первом канале вышла в эфир сразу же после матча России с Испанией: она началась с прямого включения из фан-зоны на Воробьевых горах, затем показали обзор матча и большой сюжет про чемпионат мира в целом — теме футбола отдали в общей сложности около 20 минут. После этого пошла речь о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, о поручениях российского президента, отданных после "прямой линии", и о вручении им государственных наград.

В конце передачи прозвучала тема пенсий: в длившемся четыре минуты репортаже говорилось об экономической необходимости повышения пенсионного возраста и о том, что правительство и "Единая Россия" пытаются найти приемлемый для всех вариант реформы. Про митинги не было сказано ни слова.

"Вести недели" с Дмитрием Киселевым на канале "Россия 1" также начались с победного матча между Россией и Испанией и продолжились репортажами с чемпионата мира: на освещение этой темы ушло около 45 минут.

После этого ведущий перешел к пенсиям. В общей сложности рассказ о предстоящем повышении пенсионного возраста занял 13 минут: Киселев говорил, что реформа активно обсуждается в обществе и что правительство ищет решения по ее "болевым точкам"; потом показали репортаж, в основном посвященный историям работающих пожилых людей. Про митинги не было сказано ничего.

За 60 минут программы "Итоги недели" на НТВ Ирада Зейналова рассказала зрителям о чемпионате мира по футболу, грядущей встрече Путина и Трампа, о проблемах с мигрантами в США и Евросоюзе и даже предстоящих выборах в Украине. О митингах против повышения пенсионного возраста (да и о реформе вообще) не было сказано ни слова.

Напомним, по всей России 1 июля прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. Сторонники Алексея Навального получили согласие властей на протесты в 31 городе, также согласованные митинги анонсировали КПРФ и ЛДПР. 

Источник: https://censor.net.ua/n3074260
 
   
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ну в Україні ціни як на горілку так і на все росте
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Ну вот и уезжать бухать на свою историческую родину-уродину
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От росеяне молодцы,протестуют а в Украине ,банда вов делает с народом всё шо хочет и ТИШИНА ,хотя вроде ещё не все вымерли и выехали ,так шо мы таки не один народ ... О митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 6567
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Яку обрали, таку і маєте. До речі, яка там погода в лондОні?
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А Шо такое? О митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 2438 Тебе за высеры перестали платить?
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они не протестуют а вымаливают у царя милостыню.
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путен указ подписал за использование "маски" в инете, не боишься?
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Ну канешна расеяне малацы - станут на колени перед сцарем и митингуют, раззинут рты под барским балконом, жадно ловя оттуда струю, и выражают свое альтернативное мнение ... И шоб и дальше, и шоб и больше... О митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы - Цензор.НЕТ 7536
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Расскажи эту фигню своему соседу по палате. Про мітинги ні слова: як на російському телебаченні замовчують тему масових протестів проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 4489
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Тапарунька а ты мерзя или коряк вообще то?
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Ха, так у нас така ж сама петрушка: коли пенсіонери МВС та ЗСУ виходили протягом 2-х минулих років на мітинги по перерахунку пенсій в Україні, то центральні ЗМІ мов у рот води нібито набрали, і тільки коли вони стали перекривати дороги, то тоді вже щось почали показували по новинах і то не всі ЗМІ. Як у нас, так і за перебриком центральні ЗМІ працюють під олігархів, так що нічого дивуватись, що в Росії мітинги не висвітлювали.
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А что там показывать, митинги были очень хилые, без огонька, покричали немного и разошлись смотреть футбол.))
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У нас пенсионный возраст повысили намного раньше. И никто не протестовал. На Майдане обещали пенсионную реформу отменить, а вместо этого обложили пенсии налогами. Кроме того, из=за инфляции пенсионеры потеряли 2/3 своей пенсии. А Цензор смотрит что там на России. Хватит заниматься пропагандой. Превращайтесь в нормальное СМИ. Видим соломинку в чужом глазу, а у самих бревно не замечаем.
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правильно кажете, мені до лампочки що там за перебриком робиться, мене більше цікавить коли ціновий геноцид в Україні припиниться, коли на скарги громадян перестануть давати відписки, а почнуть належним чином реагувати на викладену в них інформацію, коли суди та правоохоронні органи запрацюють, коли люди при хворобі не боятимуться звертатись до лікарні, продаючи квартири для лікування. А вони розказують тут ахінею про те, як в Росії фігово живеться, українців в першу чергу цікавить рівень їх власного життя!!!!!
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Навіщо ж Ви зайшли в цю тему, якщо Вам до лампочки?
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щоб бариги накінець зрозуміли, що народу може і терпець із цінами та псенвдореформами урватись.
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Тоді до чого саме тут Ваше незадоволення тим, що на сайті присутня така тема?
Вам все одно в якій темі залишати свої послання баригам, хоч в темах про росію, хоч про погоду.
Працюйте та й все.

P.S. Хоча це флуд...
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Пані Ало, якщо вже чіпають тему тут, яка ідентична абсолютно до ситуації в Україні, то чого обходити її стороною?
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В темах про погоду Ви не нарікаете на матеріальні негаразди?
Ну то вже добре.
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Ба, та буржукям тільки за щастя, коли народ мовчки на них горба гне. Коли вже "Капітал" почнете на площах палити?
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Не треба нічого палити! Краще здати в макулатуру і переробити на щось корисне.
"Экономика должна быть экономной" - ЛИ Брежнев.

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О, правильно, на переробленій макулатурі можна написати казки про півтори сотні реформ - і читати.... самі знаєте де для покращення процесу....
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ще й як допомагав - в 1917 дристали буржуї з країни аж п'ятами кивали, курява за ними вслід шла.
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так правильно людина написала, який узурпатор в спам правду відправляє?
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А цензор замалчивает результаты чемпионата мира по футболу и что?
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Не освещает. Я бы так сказала.
Правильно делает.
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Так пусть тогда освещает торговлю углем, газом и ядерным топливом с Россией, а то , спорт видители, это зрада , а торговля на крови нет, двойные стандартыю
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Вы так желаете порадоваться за росеян ? Есть и другие сайты. Интер транслирует. Смотри не хочу.
Правда, если не будет газа, ядерного топлива и угля то и телевидения с интернетом не будет.
Зрада..
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Я за них не радуюсь , просто есть очевидные вещи, что никакие мы не -незалежні- и поканаши власти кукарекают , Россия построила Керченский мост и запуустила турбины Siemens в Крыму, и провела олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, а тут только тупая полемика обисцяння и повышение тарифов, а так все хорошо.
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Что для тебя означает слово *зрада* удмурт?
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така ж саме життя і українця, чи може щось краще? А, згадав - поїхав до Польщі, погнув горба, вернувся, потратив на ліки, загнувся - потрібно дописати....
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та ні, пане, до реальності привожу як ви сказали "писдаболов"
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кацапы просто рабы...вместо того чтобы расхерачить свою страну в гавно, передать свои вонючие газо и нефтепроводы в хорошие руки и этим добиться расположения свитовой спильноты, держаться за какие-то атавизмы...ну а выход на пенсию в 63 года это вообще мрак, нигде такого тоталитаризма нет... Про мітинги ні слова: як на російському телебаченні замовчують тему масових протестів проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 4534 неужели они не хотят стать нормальной европейской страной, как мы... Про мітинги ні слова: як на російському телебаченні замовчують тему масових протестів проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 9485
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В мировой практике пенсионный возраст колеблется в среднем от 63 лет. 67 лет - это уже новая практика, в некоторых странах, например, в Испании, планируется повышение планки до 70 и выше.
В настоящее время все страны Европейского Союза охватила тенденция к повышению возрастного ценза выхода на пенсию, в том числе, в Бельгии, экономически благополучной стране, где очень высокий уровень жизни, высокие заработные платы, отличное медицинское обслуживание. Про мітинги ні слова: як на російському телебаченні замовчують тему масових протестів проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 2532В Бельгии на пенсию можно уходить, начиная с 63 лет, это касается и женщин, и мужчин.

В 2017 году пенсионный возраст во Франции был повышен, что вызвало массовые протесты по всей стране. Но правительство это не остановило, и новая пенсионная реформа вступила в действие. Согласно нормативным положениям нового законодательства, пенсионный возраст для мужчин и женщин установлен на отметке в 62 года (до 2017 г. пенсия наступала уже в 60 лет).
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нам би до рівня життя французів дотягти, та бариги не дадуть......
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Тут палка о двух концах. Если уровень жизни пенсионера позволяет ему беззаботно прожить на пенсию, то можно и побороться за право выходить на неё и в 60 и в 55 лет. А если у тебя зарплата 1000 евро, а пенсия по достижению возраста в 55-60 лет будет 200 евро, на которые и прожить нельзя? Смысл бороться за уменьшение пенсионного возраста? Я лучше поработаю еще лишних 5-10 лет! За зарплату в 1000! Если конечно здоровье позволит!
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во-во, якщо здоров'я дозволить, а чоловіки в Україні як правило до 70 років не доживають......Та й буржуям добре - пізніше виходить людина на пенсію - менші видатки на пенсію, більші прибутки до кишені покласти можна.
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А пенсии пенсионерам разве буржуи платят?
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почитай в Капітал інформацію про додаткову вартість, от з неї і виплачують пенсії....., а не будуть платити - піде в кишені буржуям як власникам засобів виробництва.
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Капітал - дав ази про ціноутворення, про механізм експлуатації людини. Через те буржуї при згадуванні про "Капатал" аж на лиці міняються, немов би кіло лимонів з'їли.
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О митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы-- массовых протестов ? 😂😂😂😂😂😂 вот и спалил ценсор свою контору .
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массовість ????????? Акция протеста против пенсионной реформы в эти минуты проходит в Твери Как сообщает интернет-издание «Медуза», несмотря на проливной дождь, на митинг вышло около 200 человек. Про мітинги ні слова: як на російському телебаченні замовчують тему масових протестів проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 4868
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На "пенсию" зарабатывает Про мітинги ні слова: як на російському телебаченні замовчують тему масових протестів проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 1533
Пока спрос есть, и трудоспособная Про мітинги ні слова: як на російському телебаченні замовчують тему масових протестів проти пенсійної реформи - Цензор.НЕТ 1533
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Кацапы - рабы и терпилы по жизни. А с рабами можно делать все, что угодно, все стерпят. Кацапы на москве - это загнанные животные, которые боятся всего: выйти на протест, высказать свое мнение, рационально думать, на улице взлянуть в глаза хазяевами - чеченам, и т.д. короче - быть руским - быть изгоем и отщепенцем.
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А против бЕндеровцев чё то не стеснялись...
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Ничо, Кисилев будет угрожать спалить протесты в ядерный пепел
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В РФ, как в исторически феодальном государстве, имеет место быть только две протестные формы "стояние на коленях" или "бунт, бессмысленный и беспощадный".

Другие формы не прижились, потому что, во-первых, в РФ исторически никогда не было демократической формы правления, а потому не было и осмысленной протестной формы с четкой формулировкой прав и претензий к совершенно определенным лицам, а во-вторых, опять же благодаря наследствнному феодализму, бунтовать спокойнее, бунтует толпа, а толпу в тюрьму не посадишь и срока не дашь..
В РФ бояться майдана, не понимая, что майдан в РФ невозможен в принципе.
Бунтов же, как ни странно, не боятся.
То ли исторически привыкли, то ли не понимают, что вероятность погибнуть во время бунта чрезвычайно высока, потому что бунтущие не разбирают, кто прав, а кто виноват, и могут прибить и виновного, и невиноватого, и "левого", и "правого", и "финика" и "фенека", ну и пограбить конечно, как же без этого.
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У Х..ла знову загострення хвороби...
Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов.
Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит наименование «гвардейский Львовский»
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Цензор.НЕТНовостиОбществоО митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы
 
 
 
 
 
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