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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1622) Минздрав (1625) Супрун Ульяна (306)

 Договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец, - Супрун

10,8 миллионов украинцев уже выбрали себе врачей и заключили с ними договора на предоставление услуг.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга в Украинском кризисном центре.

"В апреле мы начали национальную кампанию "Доктор для каждой семьи". Теперь каждый украинец выбирает сам себе врача. За первые три месяца свой выбор сделал каждый четвертый украинец - это 10,8 млн граждан. Это лучшая иллюстрация того, что каждый готов к таким изменениям", - отметила она.

По словам Супрун, среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая (44,76%), Полтавская (39,36%), Харьковская (37,88%), Черновицкая (32,32%), Хмельницкая (31,6%) области. В то же время среди аутсайдеров значатся Черкасская (19,28%), Запорожская (18,52%), Одесская (17,61%), Закарпатская (16,33%) и Сумская (12,04%) области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый Порядок оказания первичной медицинской помощи: Минздрав пояснил, какие услуги семейный врач и педиатр обязаны предоставлять бесплатно. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3074258
 
   
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Полагаю,что ты идиот Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 8883а Супрун брешет ,как она может говорить о каждом четвёртом ,если НИКТО не знает сколько реально в Украине народа осталось ,переписи-то не было давным-давно а крымчан она считает ,а донецких с луганскими ,если откинуть всех ими уничтоженных ,выехавших и живущих в оккупации ,то получится,что договора заключили ВСЕ украинцы и ещё чуть-чуть , Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 8883но впрочем для порохоботов иметь мозги это лишнее,главное это то ,что написано в методичке ....
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Не,я ничего ни с кем не подписывал ,у меня со здоровьем всё в порядке Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 2081ну и плюс любовница врач Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 3394
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дурень ты ватный, ты про любовницу жене расскажи алень
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Да ты мне в жёны не набивайся Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 159я же не зоофил,чтобы жить с Аленем ,которым ты подписался ... только на будущее всё-таки запомни,что Олень пишется через О , хотя может ты хотел Алёной подписаться ... Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 159
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русская свинья, тебе за честь аленем назваться Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 2767

PS. рыло флагом не закроешь Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 9512
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Так я и не назывался Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 4921это ты аленем подписался,хотя если у тебя ещё и рыло ,то тогда ты не олень а свинья Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 4921
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мнение русской свиньи не интересно, рыло забрало и пнх
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Во-во,именно так и должен был написать чистокровный ватан...
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В регистратуре.
- Здравствуйте, я хочу подписать договор. К кому мне обратиться?
- К психиатру.
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Нет, за поребриком не подписывают.
То ли чернила для ручек-самописок закончились, то ли даже в районных поликлинниках и на линолеум тугриков не хватает.
Как говорится, for you information:
линолеум в районнной поликлиннике города Магадана, столицы "золотой Колымы"

https://odin-moy-den.livejournal.com/2198341.html#comments

Обратите внимание, что очередь на "сдать анлизы" туземцы занимают в 7 утра (иначе не достояться), а процедурный кабинет обозначен - та-дам - георгиевской ленточкой.

И что характерно, ни одного бЕндеровца в округе и ни одного правосека.
И линолеума без заплаток тоже нет.
"Совпадение? Не думаю"(С)
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Отметился , мордвин? Договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец, - Супрун - Цензор.НЕТ 6829
У вас там за первый пост в теме доплачивают, видать?
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Самое главное, что его пост можно подсунуть практически под любую статью...
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От тут ты прав ,практически всё,что заявляет нынешняя украинская власть это БРЕХНЯ,тут и не поспоришь ....
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Так говоришь, что трава, в твои былые времена, до маразма, была зеленее?
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Ну почитав,что говоришь ты,можно смело сказать,что трава у тебя забористая Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 2126 независимо от интенсивности окраски ... Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 2126
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Так я и говорю, что детство у тебя в жопе опять заиграло и этому свидетельство - твой пост.
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Тю,та я то тут при чём ,ты решил про траву поговорить а у меня детство - неувязочка !!! Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 2879
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Ну не знаю ,что там кому доплачивают а вот проезд в маршрутках в Николаеве подорожал на гривну и это в отличие от бредней Супрун чистая правда ... Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 682
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Остальные, наверно, наслушались, что реформы нет...
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Дыхание медреформы аж в Витебске очучается?
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Тема про бульбу и беласрашку плохо раскрыта...
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Ти на запитання не відповів: от як бєларуський троль може щось писати про медреформу в іншій країні.
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Я должен отвечать лугандонскому тролю?
Ты принципиально не поймёшь, у нас - разный менталитет...
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Звичайно, брехливому кацапському менталітету опонувати нема сенсу.
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Именно тебе, получающему лайки за посты от явных кацапов, говорить о кацапском менталитете.
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О, кримська вата біжить на помащь бєларуській.
"Кацапоїди всєх стран, аб'єдіняйтєсь!"
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Тобі навести приклади класиків, коли починають розкидуватись терміном "патріот"?
Матчастину читай - що таке патріотизм, і чим він відрізняється від холуйства.
А коли будеш читати, пригадуй, як тихесенько на Крим їздиш. Патріотка, мля.
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Ну ти ж звинуватила мене в брехні. То вкажи - який мій вислів, яка фраза є брехнею.
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Тобі вже соромно визнавати, що ти кримчанка й досі крадькома туди їздиш?
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а хто ти такий щоб я перед тобою щось визнавала )
тільки бачу, що ти забагато вигадуєш і прибріхуєш
про всіх.
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Угумс, за свої слова не навчилась відповідати - ти, а вигадую і прибріхую - я. Логічно. Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 2731
Ну, ця доля була передбачувана - Крим та Донбас й опинилися в сьогоднішньому своєму становищі саме завдяки таким своїм громадянам.
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я б тобі сказала..
та не хочу від теми віддалятись.
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Очередь, как раньше за талонами. в 7:30 утра - толпа у входа. Запись (контракт) к семейному врачу 5 дней в неделю, из них три дня с 8:00 до 16:00 и 2 дня - до 19:00. Запись ведут несколько медсестер, которые к концу дня МЕРТВЫ от УСТАЛОСТИ. Заходил пару раз, но ждать не захотел. Где это? 10-я городская поликлиника в Запорожье на бульваре Шевченко.
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Хе-хе. А через тирнет не побував? Я записував дружину на прийом до лікаря. Запросто.
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Брехня, ибо еще в начале мая заключили контракт без всяких очередей именно в этой поликлинике, правда заняло все это около 40 минут, поскольку интернет оборвался и пришлось ждать.
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Как пообещал Гройсман эта реформа заработает года через 3, так что ждите чуда от реформаторов.
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запрягали б, так лошадь позади телеги поставили бы. Вместо того, чтобы создать избыток финансовых ресурсов для того, чтобы украинцы могли сами решать как им свои деньги и на каких докторов тратить решили ограничиться... разрешением тратить на докторов в условиях когда денег нету. Эту шоблу надо дустом выводить, а то они там такие затейники, что еще наплачемся.
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Cейчас в тему набегут кацапские тролли и домашние свидетели секты ЗРАДА и начнут нам объяснять что это все неправда, а сама медреформа задумана для того, что сжить несчастных украинцев со свету. Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 5033
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Пусть в Магадан бегут, там поликлинника красивая, раритет, линолиум советских времен, на антиквариат, правда, пока еще не тянет, но уже недолго до статуса оного.
Зацените линолеум на фотографии пониже, я уже второй день любуюсь (и еще буду любоваться):

ПОЛУклиника в Магадане
https://odin-moy-den.livejournal.com/2198341.html#comments

Процедурный кабинет (анализы мочи, кала и крови), обозначенный георгиевской ленточкой на двери, тоже весьма.
И пОциенты вот этого с позволения сказать медпункта, еще осмеливаются критиковать украинскую мед реформу.
Африканцы, только без кольца в носу.
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Супрун, як же я багато хотів би тобі курво сказати багато теплих слів, та вважаю, що мене забанять.
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а кто не успел- остался без почки???)))
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Я вже уклав договір з лікарем. Пожуйом - увідім.)))
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И что, лечить стали качественнее? Нет. Лечить стали дешевле? Нет. Снизился уровень смерности и заболеваемости? Нет.
Какой смысл каждую неделю хвалиться декларациями с семейным врачом?
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Подписание "декларации" - это супруновская защита и гарантия от всех хворей.
Современный Кашпировский с Чумаком в одном флаконе и в юбке.
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Який "вибір" лікаря в селах і сільських районах, де укомплектованість лікарями сягає ледве 40% від потреби? Який "вибір" лікаря в районах міста, поділених на участки? Хтось відміняв участковість, норми навантаження лікарів на прийомі, норми на визовах, робочого часу, врешті - КЗОТ? Уже зараз, навіть 20% тих обдурених "реФФормами" людей, котрі ринулися підписувати декларації з кращими і досвіченішими лікарями з інших участків міста (бо ж "право вибору...") і отримують ... відмову (лікар каже, що підписати-то я підпишу, але ходити на виклики на протилежний кінець міста не буду; підпишу, але до ночі сидіти на прийомі не буду - у мене є норми навантаження, робочий час, врешті - сім"я...). І цей лікар правий! А що, як пацієнт не підпише декларацію - то йому відмовлять в наданні медичної допомоги? Не приїде на виклик той лікар, на участку котрого живе пацієнт? Якщо пацієнт від того задавнить хворобу, отримає ускладнення або помре, - у низці країн світу і суб"єктів федерації країн (до яких так пнеться Супрун і К*) - таке вважається убивством через ненадання медичної допомоги. Чи, може, якщо молодий терапевт чи педіатр не набере достатньої кількості "підписантів декларації" - його звільнять з роботи з ініціативи адміністрації лікарні? Любий суд (навіть без адвоката) поновить його на роботі з виплатою компенсації за вимушений прогул.
Від кількості "підписантів декларації" з лікарем - якість медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров"я не покращиться ні на мікрон : все і всі залишаються на місцях. Покращення роботи галузі дає збільшення (як для України - то врази!) її фінансування, оснащення медикаментами і медичними засобами, апаратурою, обладнанням, укомплектованість медзакладів лікарями і середніми працівниками. Те, що зобов"язана робити Українська Держава згідно Української Конституції, і на що наплювали українські чиновники, можновладці, депутати...


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Петро Олексеич Питерпенович утверждал, шо в Скайпе можно найти любых врачей и практически нашару вылечиться в кратчайший срок.
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интересные люди - все хотят сливать свои данные Договір із лікарем підписав уже кожен четвертий українець, - Супрун - Цензор.НЕТ 6486
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Cупрун,если ты читаешь этот сайт. Где сильнодействующие таблетки от давления,которые вы изъяли из аптек в октябре 2017 года,моксогамма,физиотенс,цинт,я понимаю,что выполняете программу хабата по уничтожению украинцев,но зачем так откровенно?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДоговор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец, - Супрун
 
 
 
 
 
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