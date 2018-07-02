 Договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга в Украинском кризисном центре.
"В апреле мы начали национальную кампанию "Доктор для каждой семьи". Теперь каждый украинец выбирает сам себе врача. За первые три месяца свой выбор сделал каждый четвертый украинец - это 10,8 млн граждан. Это лучшая иллюстрация того, что каждый готов к таким изменениям", - отметила она.
По словам Супрун, среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая (44,76%), Полтавская (39,36%), Харьковская (37,88%), Черновицкая (32,32%), Хмельницкая (31,6%) области. В то же время среди аутсайдеров значатся Черкасская (19,28%), Запорожская (18,52%), Одесская (17,61%), Закарпатская (16,33%) и Сумская (12,04%) области.
PS. рыло флагом не закроешь
- Здравствуйте, я хочу подписать договор. К кому мне обратиться?
- К психиатру.
То ли чернила для ручек-самописок закончились, то ли даже в районных поликлинниках и на линолеум тугриков не хватает.
Как говорится, for you information:
линолеум в районнной поликлиннике города Магадана, столицы "золотой Колымы"
https://odin-moy-den.livejournal.com/2198341.html#comments
Обратите внимание, что очередь на "сдать анлизы" туземцы занимают в 7 утра (иначе не достояться), а процедурный кабинет обозначен - та-дам - георгиевской ленточкой.
И что характерно, ни одного бЕндеровца в округе и ни одного правосека.
И линолеума без заплаток тоже нет.
"Совпадение? Не думаю"(С)
У вас там за первый пост в теме доплачивают, видать?
Ты принципиально не поймёшь, у нас - разный менталитет...
"Кацапоїди всєх стран, аб'єдіняйтєсь!"
Матчастину читай - що таке патріотизм, і чим він відрізняється від холуйства.
А коли будеш читати, пригадуй, як тихесенько на Крим їздиш. Патріотка, мля.
тільки бачу, що ти забагато вигадуєш і прибріхуєш
про всіх.
Ну, ця доля була передбачувана - Крим та Донбас й опинилися в сьогоднішньому своєму становищі саме завдяки таким своїм громадянам.
та не хочу від теми віддалятись.
Зацените линолеум на фотографии пониже, я уже второй день любуюсь (и еще буду любоваться):
ПОЛУклиника в Магадане
https://odin-moy-den.livejournal.com/2198341.html#comments
Процедурный кабинет (анализы мочи, кала и крови), обозначенный георгиевской ленточкой на двери, тоже весьма.
И пОциенты вот этого с позволения сказать медпункта, еще осмеливаются критиковать украинскую мед реформу.
Африканцы, только без кольца в носу.
Какой смысл каждую неделю хвалиться декларациями с семейным врачом?
Современный Кашпировский с Чумаком в одном флаконе и в юбке.
Від кількості "підписантів декларації" з лікарем - якість медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров"я не покращиться ні на мікрон : все і всі залишаються на місцях. Покращення роботи галузі дає збільшення (як для України - то врази!) її фінансування, оснащення медикаментами і медичними засобами, апаратурою, обладнанням, укомплектованість медзакладів лікарями і середніми працівниками. Те, що зобов"язана робити Українська Держава згідно Української Конституції, і на що наплювали українські чиновники, можновладці, депутати...