 Договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга в Украинском кризисном центре.

"В апреле мы начали национальную кампанию "Доктор для каждой семьи". Теперь каждый украинец выбирает сам себе врача. За первые три месяца свой выбор сделал каждый четвертый украинец - это 10,8 млн граждан. Это лучшая иллюстрация того, что каждый готов к таким изменениям", - отметила она.

По словам Супрун, среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая (44,76%), Полтавская (39,36%), Харьковская (37,88%), Черновицкая (32,32%), Хмельницкая (31,6%) области. В то же время среди аутсайдеров значатся Черкасская (19,28%), Запорожская (18,52%), Одесская (17,61%), Закарпатская (16,33%) и Сумская (12,04%) области.

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