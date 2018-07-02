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 Стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

В Украине со 2 по 25 июля будет проходить регистрация электронных кабинетов абитуриентов, а с 12 июля стартует подача электронных заявлений на поступление в вузы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на официальном сайте сообщает Министерство образования и науки.

"Сегодня, 2 июля 2018 года, началась регистрация электронных кабинетов поступающих – она будет открыта до 18:00 25 июля. С 12 июля из кабинета можно будет подавать заявления на поступление в вузы. Их прием продлится до 18:00 26 июля", - сообщает пресс-служба министерства.

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Отмечается, что в этом году заявления в электронной форме должны подавать поступающие на бакалавра, магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления, а также младшего специалиста на базе 11 классов.

Для регистрации нужно зайти на страницу и указать следующую информацию: адрес электронной почты, пароль, данные сертификата внешнего независимого оценивания (ВНО) и данные аттестата о полном общем среднем образовании.

Стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов, - Минобразования 01

В министерстве также напомнили, что с 25 июня для поступающих работают горячие телефонные линии и приемная граждан - номера и адреса размещены по этой ссылке.

В случае возникновения проблем с регистрацией электронных кабинетов, поступающие могут обратиться на почту ez@inforesurs.gov.ua, отправив сообщение по форме:

ФИО (полностью)
Дата рождения
Номер и год сертификата
Номер аттестата
Краткое описание проблемы
Контактный телефон

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Источник: https://censor.net.ua/n3074255
 
   
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