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 Экономика
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Все про:металлургия (258) Авдеевка (1520) серная кислота (18)

 Без серной кислоты производство на меткомбинатах Украины снизится, - директор Авдеевского коксохимического завода Магомедов

Ограничение ввоза в Украину серной кислоты приведет к снижению работы металлургических производств.

Об этом сообщил "Обозревателю" директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в материале "Взлетит доллар и упадет производство: чем украинцам грозят квоты на серную кислоту".

По словам Магомедова, снижение производства кокса, где используется серная кислота автоматически отразится на промышленности.

Надеюсь, что государство осознаёт: металлургическая отрасль - одна из опор украинской экономики. А мы поставляем наш кокс на меткомбинаты. Не будет у нас серы - будет снижаться производство, не сможем поставлять кокс в нужных объемах, а значит будет снижаться производство и на металлургических комбинатах", - заявил Муса Магомедов.

Как сообщается в материале, расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украину, инициировали два украинских предприятия - "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром".

"Введение пошлин может стать сильным ударом не только по металлургам, но и по всем украинцам. Так, примерно четвертая часть потребительской корзины – товары, которые завозятся в Украину. Если подорожание серы приведет к падению экспорта, курс гривни снизится, а рост цен на потребительские товары и продукты питания ускорится", говорится в материале.

Кроме того, указывается, что нехватка украинской кислоты уже очевидна промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема существует недостаток цистерн для перевозки.

Как сообщает издание, проблемы с поставками серы в Украине начались в 2014 году. Фактически, аннексия Крыма и военные действия на Донбассе оставили подконтрольную часть страны без продукции "Крымского титана" и "Константиновского химзавода", которые обеспечивали более 50% поставок.

Источник: https://censor.net.ua/n3074251
 
 
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Хтось захотів перенаправити грошові потоки.
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Адназначна. На імпорті крутяться доляри, які липнуть до рук, а своя кислота не цікава.
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Не знаю що вони там роблять з цією кислотою, але дим з Коксохіма всіх кольорів райдуги і сморід ще той.
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піди у школу ...у восьмий клас ...а краще знайди підручник з хімії ще совкових часів ...там дізнаєшся для чого ця кислота ...у сучасні підручники не заглядай бо там написано що сірчана кислота потрібна для виготовлення наркотиків ...а все інше вам привезе добрий дядя з китаю
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Я восени піду лише в другий клас. Мінє ніпанять.
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а що ...в Україні виробництво сірчаної кислоти вже ФСЁ ? ...колись за показником виробництва сірчаної кислоти визначали стан економіки у цілому ...3,14...да ...доробилися
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Вот что нам надо, хотя пока в одном экземпляре.Без серной кислоты производство на меткомбинатах Украины снизится, - директор Авдеевского коксохимического завода Магомедов - Цензор.НЕТ 2836
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Томатну пасту теж робили використовуючи її, до речі.
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Этот чудик кричит об этом с апреля месяца. Всем- по хрену, как очевидно. Ню-ню... Если реально коксохимы станут- конец. Всему.
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И кому, и чему. Экономике- конец. Гривне- звиздец. Мало? А мне- достаточно.
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а ты что так распереживался - ты где-то в Африке сидишь, судя по флажку
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Сотни успешных государств прекрасно живут, не имея ни металлургической, ни угольной промышленности, и при этом замечательно себя чувствуют безо всяких там коксохимов.
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...приведет к снижению работы металлургических производств и к сокращению доходов Р. Ахметова.
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А почему Цензор так стыдливо умалчивает,
что идет борьба за ввоз в Украину запрещенной "барыгами"
кислоты из Московии - взамен той что производится у нас?
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Та уж сказал бы сразу, что Солце погаснет. А то мало запугал.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБез серной кислоты производство на меткомбинатах Украины снизится, - директор Авдеевского коксохимического завода Магомедов
 
 
 
 
 
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