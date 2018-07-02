 Полиция задержала похитителей мужчины в Житомире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции области

"Во время первоочередных мероприятий полицейские установили, что несколько дней назад в г.Киеве в квартиру, которую 32-летний пострадавший снимает, ворвались три человека в масках. Неизвестные забрали имеющиеся в доме деньги и силой перевезли хозяина в г.Житомир, где в течение нескольких дней удерживали в гараже. 30 июня утром пленнику удалось сбежать и сообщить в полицию о ситуации", - сообщает полиция.

Для установления личностей нападавших и их задержания полиция Житомирщины начала реализацию комплекса специальных оперативных и следственно-розыскных мероприятий.

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"В результате ночью первого июля в одном из сел Киевской области задержали двух человек, среди которых организатор уголовного деяния. Мужчина является жителем г.Василькова Киевской области, 1988 года рождения", - говорится в информации.

В настоящее время досудебное расследование обстоятельств происшествия проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч.3 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.187 (разбой), ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкции статьи предусматривают ответственность в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"По предварительной информации, мотивом преступления стали долговые обязательства. Впрочем, как сообщил начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, установление всех обстоятельств этого дерзкого преступления продолжается. Полицейские сейчас продолжают мероприятия для задержания и других участников уголовного деяния", - отметили в облуправлении полиции.

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