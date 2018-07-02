 Путин присвоил трем танковым полкам российской армии имена украинских городов - Львова, Житомира и Нежина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

В документах указано, что указы подписаны 30 июня "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

В частности, 6-й танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк - "гвардейский Нежинский".

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Некоторые российские воинские части получили названия российских городов и городов других стран: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк. Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-я мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия - Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк - Верхнеднепровским.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Донбасса находится до 6 тысяч кадровых российских военных и до 40 тысяч боевиков.