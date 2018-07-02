 Путин присвоил трем танковым полкам российской армии имена украинских городов - Львова, Житомира и Нежина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.
В документах указано, что указы подписаны 30 июня "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".
В частности, 6-й танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк - "гвардейский Нежинский".
Некоторые российские воинские части получили названия российских городов и городов других стран: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк. Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-я мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия - Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк - Верхнеднепровским.
Как сообщалось, на оккупированных территориях Донбасса находится до 6 тысяч кадровых российских военных и до 40 тысяч боевиков.
Еще могут появиться псковские альпийские стрелки (Суворов же когда-то отмораживал в Альпах кацапскую армию).
Т.е. в принципе по такой логике они могут называть подразщделения любыми географическими именами, которые смогут вспомнить.
Например, блевал генерал в отпуске в Кемере - Кемерский полк.
Ходил в сортир в аэропорту Шармаль-Шейха - дивизия Шармаль-Шейх.
Гвардейский полк "Крещеные пингвины" его преосвященства Гундяя и мушкетерский полк "Аляска" царя всея Мокши Хуйла.
Ходил в сортир в аэропорту Шармаль-Шейха - дивизия Шармаль-Шейх.
...
- Ну я Бердянск потом вспоминаю, как там море, типа Черного моря такое… Азов, что ли? Не помню ничего…
- Ну, Азовское.
- Там я срал, бл*ть. Голый залез в море и насрал.
(с) "Зелёный слоник"
И именно на этом направлении им точно не светит ничего, кроме земляных червей.
Чекає на примирення, виродок..
Не те времена и не все так просто)))))
Не?
Ой, а шож так-то?...
- Война, - отвечает гадалка.
- Да я это знаю. А сколько после войны стоить пиво на Красной площади?
- Шесть гривен - сказала женщина.
г. новороссийськ, поздравление с "днем защитника отечества":
а где дахау-бердычевский гвардейский?