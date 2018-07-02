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Все про:армия РФ (5602) Путин (23965)

 Путин присвоил трем танковым полкам российской армии имена украинских городов - Львова, Житомира и Нежина

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии, в том числе именами украинский городов Житомира, Нежина и Львова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

В документах указано, что указы подписаны 30 июня "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

В частности, 6-й танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк - "гвардейский Нежинский".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО

Некоторые российские воинские части получили названия российских городов и городов других стран: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк. Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-я мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия - Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк - Верхнеднепровским.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Донбасса находится до 6 тысяч кадровых российских военных и до 40 тысяч боевиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3074248
 
 
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А как же "выиграли бы войну без Украины"? А теперь присвоил имена славных украинских городов. Или питает влажные мечты, куда эти танчики входить будут? Пусть подотрет слюну с губ и снимет шутовской колпачек с бестолковки мразь х-ловская. Все равно к украинской истории не примажется, даже если назовет именем С. Бандеры.
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все правильно кроме того что у него не слюна на губах a госдеповский "йогурт"....
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это хуйло намекает типа львовнаш, житомирнаш и нежиннаш?
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С таким же успехом может присвоить имена Аляски.
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а оно до сих пор не присвоило? упущение. куда советники смотрят?
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Да мало ли городов и географических названий, в которых отметились кацапские животные - Аустрелиц и Париж, например.

Еще могут появиться псковские альпийские стрелки (Суворов же когда-то отмораживал в Альпах кацапскую армию).

Т.е. в принципе по такой логике они могут называть подразщделения любыми географическими именами, которые смогут вспомнить.
Например, блевал генерал в отпуске в Кемере - Кемерский полк.
Ходил в сортир в аэропорту Шармаль-Шейха - дивизия Шармаль-Шейх.
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Еще имени "крещеных пингвинов Антарктиды".
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Это стопудово должен быть какой-нить гвардейский полк. По аналогии с швейцарской гвардией Ватикана.

Гвардейский полк "Крещеные пингвины" его преосвященства Гундяя и мушкетерский полк "Аляска" царя всея Мокши Хуйла. Путін присвоїв трьом танковим полкам російської армії назви українських міст - Львова, Житомира та Ніжина - Цензор.НЕТ 6034
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Где-то в Западной Европе (не то в Германии, не то в Голландии, имеется памятник , свидетельствующий о том, что царю Петру в том месте "поплохело"... Встретил, случайно, в Интернет, год назад, примерно...
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Прикинь, если бы у цыган была армия? Путін присвоїв трьом танковим полкам російської армії назви українських міст - Львова, Житомира та Ніжина - Цензор.НЕТ 1244 Где их тока не носило, как и кацапов впрочем...
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Например, блевал генерал в отпуске в Кемере - Кемерский полк.
Ходил в сортир в аэропорту Шармаль-Шейха - дивизия Шармаль-Шейх.
...
- Ну я Бердянск потом вспоминаю, как там море, типа Черного моря такое… Азов, что ли? Не помню ничего…
- Ну, Азовское.
- Там я срал, бл*ть. Голый залез в море и насрал.

(с) "Зелёный слоник"
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А також варшаванаш, берліннаш, трансільваніянаш... ... ...
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Это им вместо службы в Прик ВО, ГСВГ и т.д. Будут служить во "львовском полку" в Чите, а в "берлинском"- в Сызране.
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Парад неадекватности в Роисе продолжается...
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Папа, а там наши были? Были, сынок, были - они везде были (с)
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Такая же статья есть на маилСру. В комментах кацапы пишут, мол, частям направления указаны, вперед. Вот так кацапсины настроены в отношении Украины...
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Тогда у них и с географией траблы. Бо Львов и Житомир - одно направление.

И именно на этом направлении им точно не светит ничего, кроме земляных червей. Путин присвоил трем танковым полкам российской армии имена украинских городов - Львова, Житомира и Нежина - Цензор.НЕТ 5489
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Всё правильно... Просто они рассчитывают, что Житомирский полк сожгут под Житомиром, а Львовский - подо Львовом...
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Куда уж дальше? Их маразм крепче алмаза.
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в психбольнице нет предела больной фантазии …
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Продовжує вибудовувати міф про братніх народів.
Чекає на примирення, виродок..
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Это намек...…"можем повторить"????
Не те времена и не все так просто)))))
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Эта гифка поднимает настроение не хуже утреннего кофе.
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маразм П...на грається з мозком ''господаря'' як тільки може.
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Фу-у-ух, я немножко успокоился. Оказалось, полк не останется в Житомире, а пойдет дальше на Берлин.
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Пусть создаст Британскую и Калифорнийскую дивизии имени УПЦ Московского Патриархата.
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А это 3/14дрило плешивое не хочет присвоить какой нибудь запоребриковой флотилии звание "Первой Цусимской", или полку какому нибудь "Полк имени русско-японского про(ОЙ)ба"?
Не?
Ой, а шож так-то?... Путин присвоил трем танковым полкам российской армии имена украинских городов - Львова, Житомира и Нежина - Цензор.НЕТ 5910
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да пусть "носят" - чем бы дитя ни тешилось...тем более, такое ебан*тое!
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Пришло Хуйло к гадалке и спрашивает: "Что из всего будет?"
- Война, - отвечает гадалка.
- Да я это знаю. А сколько после войны стоить пиво на Красной площади?
- Шесть гривен - сказала женщина.

г. новороссийськ, поздравление с "днем защитника отечества":

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А "вашингтонских" слабо? Сцыкло-сцыклом....
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Пока-что может присваивать имена только "Вейшнориянаш".
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Бригада имени завода, имени Стеньки Разина!
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А где же гвардейский Даунецко-Рейкьявикский полк?
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гвардейский житомирско-берлинский ?
а где дахау-бердычевский гвардейский?
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кацяпи своє "вялічіє" піднімають - це здається називається рукоблудство - точніше мастурбація, або онанізм ))), хоча у кацапів це скоріше пов"язано тим срепним, латентним місцем, що нижче спини!
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Масквабад переименуйте в Киев во хохма будет. Не делом так словом))))
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оно забыло назвать,тихоокеанский цусимский флот
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Не просто цушимский а цушимско - портартурский. Или черномырдский переименовать в краснодарско паромный, высокоскоростной.
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н-да, вот что ты с ними будешь делать, орда ордой, а хотят быть русскими и иметь отношение к Руси хоть кол им на голове теши. Только вот как вы это сделать можете, если столица Руси Киев, а все остальное - ее предательство? Изменить это на подделку не получится, вы уже это пробовали, но только на том и надорвались.
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А может это города, в которых кацапы хотели бы сдаться за еду и сухую одежду? Путін присвоїв трьом танковим полкам російської армії назви українських міст - Львова, Житомира та Ніжина - Цензор.НЕТ 8757
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надо наши части назвать Кубанская, Воронежская, Таганрогская
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а также переименавало в вашингтонгский лондонский и оттавский народно-арматные палки 3 палка козячиства бздонского...
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а лондоский гвардейский?, новичок выпетейский?, Челси просирейский???)))
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Все просто. Тепер коли кацапи будуть дохнути на Донбасі то Хуйло може сміливо подавати це в зведеннях мовляв так і так здохло стільки вояк зі «львова»чи «ніжина»... многоходов очка в дії))))
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г. растов на дону - кладбище им. "взятия Киева за 2 недели":
Путін присвоїв трьом танковим полкам російської армії назви українських міст - Львова, Житомира та Ніжина - Цензор.НЕТ 6757
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин присвоил трем танковым полкам российской армии имена украинских городов - Львова, Житомира и Нежина
 
 
 
 
 
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