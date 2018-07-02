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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:законопроект (1957) Кириленко (628) Россия (69805) артисты (171)

 Огласка и гастрольный сбор: Кириленко рассказал о наказаниях для выступающих в РФ украинских артистах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому исполнители, гастролирующие в России, будут попадать в специальный реестр. Также перед показом клипа или выступления каждого такого артиста будет появляться голосовое сообщение на радио и соответствующая надпись на телевидении о том, что этот артист гастролирует на территории государства-агрессора. Кроме того, предлагается финансово наказывать таких гастролеров.

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в интервью "Апострофу", сообщает Цензор.НЕТ.

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Как подчеркнул чиновник, в начале марта в Верховную Раду был подан законопроект, которым устанавливаются отдельные правила для тех, кто дает концерты на территории России.

"Законопроект простой: он устанавливает, что те, кто гастролируют на территории государства-агрессора, сообщают об участии во всех зрелищных мероприятиях, которые планируют в Российской Федерации, Службе безопасности Украины. Она обращается в орган, который ведет специальный реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора. На основании этого реестра потом телевидение титрует выступление или видеоклип такого исполнителя надписью, что этот артист гастролирует на территории государства-агрессора. На радио это происходит путем голосового сообщения со стороны диктора, также все это титруют в рекламных объявлениях и афишах относительно концертов, которые проходят с участием этого исполнителя в Украине", - отметил вице-премьер.

По его словам, также предлагается ввести гастрольный сбор в размере 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора.

"И целевым образом эти средства должны идти на поддержку обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим вносятся изменения также в Налоговый и Бюджетный кодексы", - добавил Кириленко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074245
 
   
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А оно не рассказало за какие такие ши-ши отгрохало себе замок сказочный в славном граде Киеве ??? Огласка и гастрольный сбор: Кириленко рассказал о наказаниях для выступающих в РФ украинских артистах - Цензор.НЕТ 2138
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Артисты, зарабатывающие на расее - враги государства и народа.
Барыги, зарабатывающие на расее - хорошие парни.
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плясунам плясать перед касабами нельзя, а барыгам барыжить с касабами можно
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а когда "веня" придас огласке источники СВОИХ многочисленных "доходов"??????
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Коли попав в зашквар,включай дурника,проконає
Розголос і гастрольний збір: Кириленко розповів про покарання для українських артистів, які виступають у РФ - Цензор.НЕТ 6713
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... По его словам, также предлагается ввести гастрольный сбор в размере 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора.
"И целевым образом эти средства должны идти на поддержку обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим вносятся изменения также в Налоговый и Бюджетный кодексы", - добавил Кириленко.
Источник: https://censor.net.ua/n3074245

Оце діло!
І гастролери, і їхні кацо-глядачі будуть спонсорами ВСУ.
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Товарооборот Украины со страной-агрессором увеличивается...
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въезд обратно в Украину им только после гастролей в зоне ООС перед бойцами, защищающими Украину от московской оккупации. Пока бойцы не разрешать проехать дальше на территории Украины. Если разрешат, конечно, им и решать, кто имеет возможность попасть в Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОгласка и гастрольный сбор: Кириленко рассказал о наказаниях для выступающих в РФ украинских артистах
 
 
 
 
 
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