 Огласка и гастрольный сбор: Кириленко рассказал о наказаниях для выступающих в РФ украинских артистах

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в интервью "Апострофу", сообщает Цензор.НЕТ.

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Как подчеркнул чиновник, в начале марта в Верховную Раду был подан законопроект, которым устанавливаются отдельные правила для тех, кто дает концерты на территории России.

"Законопроект простой: он устанавливает, что те, кто гастролируют на территории государства-агрессора, сообщают об участии во всех зрелищных мероприятиях, которые планируют в Российской Федерации, Службе безопасности Украины. Она обращается в орган, который ведет специальный реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора. На основании этого реестра потом телевидение титрует выступление или видеоклип такого исполнителя надписью, что этот артист гастролирует на территории государства-агрессора. На радио это происходит путем голосового сообщения со стороны диктора, также все это титруют в рекламных объявлениях и афишах относительно концертов, которые проходят с участием этого исполнителя в Украине", - отметил вице-премьер.

По его словам, также предлагается ввести гастрольный сбор в размере 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора.

"И целевым образом эти средства должны идти на поддержку обороноспособности и национальной безопасности Украины. В связи с этим вносятся изменения также в Налоговый и Бюджетный кодексы", - добавил Кириленко.

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