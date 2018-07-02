EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  280  6
Все про:ВР (22107) дети (3164) информация (303) Парубий (1680) свобода слова (944) ЦИК (2698)

 Рада в четверг рассмотрит назначение нового состава ЦИК: оттягивать некуда, - Парубий

Рада на этой неделе планирует рассмотреть вопросы защиты детей, информационной политики, аграрной политики и назначить новый состав ЦИК.

Об этом на Согласительном совете ВР сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Со слов спикера, эта сессионная неделя Верховной Рады во вторник начнется с законопроектов по защите прав детей, которые не успели рассмотреть на прошлой сессионной неделе. Также во вторник запланировано рассмотрение блока вопросов относительно информационной политики. Комитет по свободе слова подготовил 4 законопроекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наиболее серьезные киберугрозы выборам-2019 будут исходить не с территории РФ или США, а из Украины, - Охендовский

В среду традиционно будут голосовать по вопросам ратификации.

В четверг спикер Парубий предлагает рассмотреть вопросы об увольнении членов ЦИК.

"Соответственно после этого рассмотреть назначение новых членов избирательной комиссии. В августе ЦИК должна начинать определенные действия по подготовке к выборам президента. Поэтому оттягивать некуда. В четверг мы должны этот вопрос пройти, принять решение и наконец-то обновить украинскую ЦИК", - добавил спикер ВР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Консультации продолжаются", - Парубий о назначении новых членов ЦИК

Кроме того, в четверг планируется согласование календарного плана Верховной Рады на следующую сессию. По словам Парубия, регламентный комитет подготовил и передал фракциям соответствующий план.

Вторым блоком в четверг запланировано рассмотрение вопросов аграрной политики, в том числе, и относящиеся к имплементации Соглашения об ассоциации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Надеюсь, Рада поддержит мои предложения и закрепит в Конституции курс на интеграцию в ЕС и НАТО, - Порошенко. ВИДЕО

"Нам очень важно, чтобы мы смогли, как мы делаем это каждую неделю, хотя бы 4-5 законов на этой недели принять по нашему плану, который мы утвердили по Соглашению об ассоциации, по евроинтеграции Украины", - призвал Парубий.

Источник: https://censor.net.ua/n3074243
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
шо, логопедіку, Вашингтон гонади притиснув? Тому вже нема можливості тягнути та чекати))
 показать весь комментарий
 
 
ПаГубий - а новый закон о выборах с открытыми пропорциональными списками когда приймите?! оттягивать уже некуда..
 показать весь комментарий
 
 
Сказав би простіше - Вашингтон затиснув наші фаберже у металічних дверях.
 показать весь комментарий
 
 
Странно ,четыре года было куда откладывать и вдруг такой коленкор ... Рада в четвер розгляне призначення нового складу ЦВК: відтягувати нікуди, - Парубій - Цензор.НЕТ 527
 показать весь комментарий
 
 
А чё, орденоносец Охендовский уже непроходной? Тоска... Кто ж теперь, грамотно, выборы подкорректирует? Рада в четвер розгляне призначення нового складу ЦВК: відтягувати нікуди, - Парубій - Цензор.НЕТ 4574
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада в четверг рассмотрит назначение нового состава ЦИК: оттягивать некуда, - Парубий
 
 
 
 
 
 вверх