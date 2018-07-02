 Рада в четверг рассмотрит назначение нового состава ЦИК: оттягивать некуда, - Парубий

Об этом на Согласительном совете ВР сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Со слов спикера, эта сессионная неделя Верховной Рады во вторник начнется с законопроектов по защите прав детей, которые не успели рассмотреть на прошлой сессионной неделе. Также во вторник запланировано рассмотрение блока вопросов относительно информационной политики. Комитет по свободе слова подготовил 4 законопроекта.

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В среду традиционно будут голосовать по вопросам ратификации.

В четверг спикер Парубий предлагает рассмотреть вопросы об увольнении членов ЦИК.

"Соответственно после этого рассмотреть назначение новых членов избирательной комиссии. В августе ЦИК должна начинать определенные действия по подготовке к выборам президента. Поэтому оттягивать некуда. В четверг мы должны этот вопрос пройти, принять решение и наконец-то обновить украинскую ЦИК", - добавил спикер ВР.

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Кроме того, в четверг планируется согласование календарного плана Верховной Рады на следующую сессию. По словам Парубия, регламентный комитет подготовил и передал фракциям соответствующий план.

Вторым блоком в четверг запланировано рассмотрение вопросов аграрной политики, в том числе, и относящиеся к имплементации Соглашения об ассоциации.

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"Нам очень важно, чтобы мы смогли, как мы делаем это каждую неделю, хотя бы 4-5 законов на этой недели принять по нашему плану, который мы утвердили по Соглашению об ассоциации, по евроинтеграции Украины", - призвал Парубий.