 Уже через 2-3 года до 30% фильмов в кинотеатрах будут украинскими, - Кириленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Он напомнил. что еще в 2005-2006 годах вводил обязательный дубляж фильмов на украинском языке: "Все говорили: "Что ты выдумываешь? Никто не будет ходить в кино", "Как это не по-русски, а на украинском языке? Все будет дублировано на украинском языке?" "Все будет, - говорю. - Даже голливудские фильмы". "Нет, не будут ходить ..."

Впрочем, по его словам, с того времени касса неуклонно растет, а примеры украинского дубляжа поразили всех, в том числе и противников. Поэтому теперь никто не удивляется, что идешь смотреть современный голливудский фильм, который обязательно дублирован на украинском языке.

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"Никто не имеет никаких вопросов, в том числе русскоязычные граждане. Такое будет через два-три года и с украинским кино – никого не будет удивлять, что процентов 20-25, до 30, будут составлять украинские фильмы, которые будут стоять рядом с голливудскими преимущественно из-за того, что европейского кино у нас не так много, а российское теряет свой рынок по известным причинам. Наконец-то теряет", - подчеркнул Кириленко.

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