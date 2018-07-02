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Все про:кино (1124) кинопрокат (65) Кириленко (628) украинский язык (585)

 Уже через 2-3 года до 30% фильмов в кинотеатрах будут украинскими, - Кириленко

Уже через несколько лет до 30% фильмов в кинотеатрах Украины будут отечественного производства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Апостроф" заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Он напомнил. что еще в 2005-2006 годах вводил обязательный дубляж фильмов на украинском языке: "Все говорили: "Что ты выдумываешь? Никто не будет ходить в кино", "Как это не по-русски, а на украинском языке? Все будет дублировано на украинском языке?" "Все будет, - говорю. - Даже голливудские фильмы". "Нет, не будут ходить ..."

Впрочем, по его словам, с того времени касса неуклонно растет, а примеры украинского дубляжа поразили всех, в том числе и противников. Поэтому теперь никто не удивляется, что идешь смотреть современный голливудский фильм, который обязательно дублирован на украинском языке.

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"Никто не имеет никаких вопросов, в том числе русскоязычные граждане. Такое будет через два-три года и с украинским кино – никого не будет удивлять, что процентов 20-25, до 30, будут составлять украинские фильмы, которые будут стоять рядом с голливудскими преимущественно из-за того, что европейского кино у нас не так много, а российское теряет свой рынок по известным причинам. Наконец-то теряет", - подчеркнул Кириленко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074242
 
 
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Ну значит кинопрокату гаплык ...... Уже через 2-3 года до 30% фильмов в кинотеатрах будут украинскими, - Кириленко - Цензор.НЕТ 7291
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Понеділок починається з неймовірних риго-соєвих історій.
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Можно и сегодня сделать 75% фильмов - украинские.
Издать указ ...
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Во де зрада, а як було кілька років тому з дублюванням фільмів українською - п-дець прокату, закриваємо кінозали і т.д. так і тут.
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Поки що українська мова у фільмах звучить у карикутурно огидній обробці. І більшість українців сприймає це як норму - нармальний русскій язик та мичання крізь зуби схоже на українську мову, щоб українець їх постійно порівнював та робив висновки... Актори та звукорежисери стосовно української мови начебто не розуміють, що таке інтонація, дикція, милозвучність...подивіться чудом збережену первісну українську версію "За двома зайцями" і все зрозумієте. Такі фільми українською як "Републіка ШКІД" та "Щит і Меч" мабуть знищено. Саме через русифікацію втрачали та втрачаємо територію та населення. Просто уявіть собі російськомовну Польщу, Фінляндію...
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Те ж саме стосується і пісень, у яких половину слів неможливо розібрати...у російських піснях я щось такого не спостерігаю...звичайного нормального голосу як, скажімо, у Петриненка не чутно...у жанрі естради нормально говорить лише салонно-матюкливий Подеревлянський...збирають підписи, щоб він озвучував назви станцій Метро у Києві...я за...
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Через два,три рокі?!!
Цікаво де ти будеш через рік?
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Когда будет закон об обязательных сеансах в оригинале с украинскими субтитрами? Нигде в мире не смотрят дубляж, это совковая фишка.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУже через 2-3 года до 30% фильмов в кинотеатрах будут украинскими, - Кириленко
 
 
 
 
 
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