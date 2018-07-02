 Развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту, - Мингарелли

"Мы иногда забываем о долгой и богатой культурой традиции этой страны, которая должна быть фундаментом её экономического роста. Сегодня наш опыт в ЕС показывает, что в культурной сфере, то что мы называем креативная индустрия, имеет намного высший уровень роста, чем в других сферах. Поэтому мы убеждены, что развитие культурной деятельности в Украине и более общее развитие креативной индустрии будет способствовать экономическому развитию, в конце концов создаст рабочие места, которые так нужны этой стране", - сказал он на открытии "Первой международной ярмарки грантов в сфере культуры" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Х.Мингарелли также отметил, что Европейский Союз заинтересован в развитии культурных связей с Украиной.

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