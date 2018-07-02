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Все про:культура (601) Евросоюз (11966) Мингарелли (156)

 Развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту, - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли убежден, что развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать её экономическому росту.

"Мы иногда забываем о долгой и богатой культурой традиции этой страны, которая должна быть фундаментом её экономического роста. Сегодня наш опыт в ЕС показывает, что в культурной сфере, то что мы называем креативная индустрия, имеет намного высший уровень роста, чем в других сферах. Поэтому мы убеждены, что развитие культурной деятельности в Украине и более общее развитие креативной индустрии будет способствовать экономическому развитию, в конце концов создаст рабочие места, которые так нужны этой стране", - сказал он на открытии "Первой международной ярмарки грантов в сфере культуры" в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Х.Мингарелли также отметил, что Европейский Союз заинтересован в развитии культурных связей с Украиной.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074241
 
 
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Риго-соєві можуть розвивати замість креативної кретиничну індустрію.
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у нас креативная економика ...лядьТемп роста ВВП Украины в 2017 году был одним из самых стремительных в мире. Об этом свидетельствуют данные на сайте Всемирного банка. Экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице рассказал, что в ночь на 30 июня Всемирный банк обновил данные ВВП по всем странам мира.В новом рейтинге указано, что в 2017 году ВВП Украины вырос более чем на 20% и составил 112 миллиардов долларов.«Это один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира», - отметил экономист.Развитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 2690
АУТ...
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А чё европейский рекорд бедности народа, так устойчиво сохраняется? Эт о какой индустрии речь? У Мингарелли плохое зрение или рассудок помутился? Розвиток креативної індустрії в Україні сприятиме її економічному зростанню, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 7782 Розвиток креативної індустрії в Україні сприятиме її економічному зростанню, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 4620
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРазвитие креативной индустрии в Украине будет способствовать ее экономическому росту, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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