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Все про:Минздрав (1625) смерть (5079) ботулизм (2)

 В Украине наблюдается повышение заболеваемости ботулизмом: с начала 2018 года умерли четыре человека, - Минздрав

В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них умерли", - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 1 июля 2018 года, антитоксин (сыворотка против ботулизма) есть на специализированном складе ГП "Укрвакцина МЗ Украины". Это высококачественные лекарства канадского производства, закупленные Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и переданы Украине в качестве гуманитарной помощи. В этом году Министерство здравоохранения Украины впервые включило антитоксины против ботулизма в перечень лекарств, закупаемых государством, и проведет централизованную закупку через международные организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевлянка умерла от ботулизма после употребления вяленой рыбы, - Госпродпотребслужба

Вместе с тем, Министерство здравоохранения Украины обращает внимание всех граждан, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и по неправильных условий хранения или транспортировке продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю неизвестно! К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.

Источник: https://censor.net.ua/n3074239
 
 
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А що ж ви хочете - реформа медицини. Он, немає сироватки проти ботулізму тому, що гроші постійно "ходять за пацієнтом" і на купівлю сироваток та вакцин їх не вистачає.
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Так смысл рехформы - регулярно считать сколько украинцев подписало декларации с семейным врачом. Остальное - приложится, ударим семейной медициной по ботулизму.
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А с 9-го этажа не пробовал спрыгнуть, чтобы рассказывать, что из-за реформы тебе не досталось протезов?
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1 июля 2018 года, антитоксин (сыворотка против ботулизма) есть на специализированном складе ГП "Укрвакцина МЗ Украины". Это высококачественные лекарства канадского производства, закупленные Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и переданы Украине в качестве гуманитарной помощи. В этом году Министерство здравоохранения Украины впервые включило антитоксины против ботулизма в перечень лекарств, закупаемых государством, и проведет централизованную закупку через международные организации. Источник: https://censor.net.ua/n3074239
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Сейчас супруниха-соровская блядь расскажет что для борьбы с бутулизмом полезно пятку левой ноги приложить к правому уху и чаще мыть ноги!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Украине наблюдается повышение заболеваемости ботулизмом: с начала 2018 года умерли четыре человека, - Минздрав
 
 
 
 
 
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