 В Украине наблюдается повышение заболеваемости ботулизмом: с начала 2018 года умерли четыре человека, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них умерли", - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 1 июля 2018 года, антитоксин (сыворотка против ботулизма) есть на специализированном складе ГП "Укрвакцина МЗ Украины". Это высококачественные лекарства канадского производства, закупленные Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и переданы Украине в качестве гуманитарной помощи. В этом году Министерство здравоохранения Украины впервые включило антитоксины против ботулизма в перечень лекарств, закупаемых государством, и проведет централизованную закупку через международные организации.

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Вместе с тем, Министерство здравоохранения Украины обращает внимание всех граждан, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и по неправильных условий хранения или транспортировке продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье - воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю неизвестно! К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.