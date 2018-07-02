 За неделю на водных объектах погибли 43 человека, на пожарах - 11, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 804 чрезвычайные события. В результате принятых спасателями мер спасено 44 человека.

"Ликвидированы 1 тыс. 342 пожара, спасено на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 359 зданий и 27 ед. техники. На пожарах погибли 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 124 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 154 выезда, в ходе которых были обнаружены, изъяты и уничтожены 605 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 43 человека.