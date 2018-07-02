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 За неделю на водных объектах погибли 43 человека, на пожарах - 11, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 25.06 по 01.07 при пожарах в Украине погибли 11 человек, в водоемах – 43 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 804 чрезвычайные события. В результате принятых спасателями мер спасено 44 человека.

"Ликвидированы 1 тыс. 342 пожара, спасено на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 359 зданий и 27 ед. техники. На пожарах погибли 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 124 тыс. грн.", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 154 выезда, в ходе которых были обнаружены, изъяты и уничтожены 605 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

В течение недели на водных объектах погибли 43 человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3074234
 
 
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Вот это размах....Пьяные что ли купаются?!
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прикро. На війні менше загинуло захисників ніж у річках.. Оковита??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа неделю на водных объектах погибли 43 человека, на пожарах - 11, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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